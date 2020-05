BRÉSIL - Appel urgent au président de la République et aux autorités du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire

Accueil > Français > Amérique latine et Caraïbes > BRÉSIL - Appel urgent au président de la République et aux autorités du (...)

1er mai 2020.

Les peuples autochtones du Brésil sont confrontés à une grave menace pour leur propre survie avec l’émergence de la pandémie Covid-19. Il y a cinq siècles, ces groupes ethniques ont été anéantis par les maladies provoquées par les colons européens. Au fil du temps, les crises épidémiologiques successives ont anéanti la plupart de ses populations. Aujourd’hui, avec ce nouveau fléau qui se propage rapidement à travers le Brésil, les communautés autochtones, certaines vivant isolément dans le bassin amazonien, pourraient être complètement éliminées, sans aucune défense contre le coronavirus.

Leur situation est doublement critique, car les territoires reconnus pour l’usage exclusif des populations autochtones sont envahis illégalement par les orpailleurs, les forestiers et les accapareurs de terres. Ces opérations illicites se sont accélérées ces dernières semaines, car les autorités brésiliennes chargées de protéger ces zones ont été immobilisées par la pandémie. Sans aucune protection contre ce virus hautement contagieux, les Indiens sont confrontés à un réel risque de génocide, à cause de la contamination causée par des envahisseurs illégaux sur leurs terres.

Étant donné l’urgence et la gravité de cette crise, en tant qu’amis du Brésil et admirateurs de son esprit, de sa culture, de sa beauté, de sa démocratie et de sa biodiversité, nous appelons le Président de la République, Son Excellence M. Jair Bolsonaro, et les dirigeants du Congrès et du pouvoir judiciaire à adopter des mesures immédiates pour protéger les populations indigènes du pays contre ce virus dévastateur.

Ces peuples font partie de l’extraordinaire histoire de notre espèce. Sa disparition serait une grande tragédie pour le Brésil et une immense perte pour l’humanité. Il n’y a pas de temps à perdre.

Respectueusement,

Lélia Deluiz Wanick Salgado et Sebastião Salgado.

Signataires :

Prince Albert II de Monaco (président de la Fondation Prince Albert II)

Pedro Almodóvar (cinéaste, Espagne)

Tadao Ando (architecte, Japon)

Juliette Binoche (actrice, France)

Chico Buarque (écrivain, Compositeur et chanteur, Brésil)

Gisele Bündchen (Mannequin, Brésil)

Christo (artiste, États-Unis)

Santiago Calatrava (architecte, Espagne)

Naomi Campbell (Mannequin, Royaume-Uni)

Glenn Close (actrice, États-Unis)

Alfonso Cuarón (cinéaste, Mexique)

Lord Norman Foster (architecte, Royaume-Uni)

Gilberto Gil (compositeur et chanteur, Brésil)

Richard Gere (acteur, États-Unis)

Alejandro González Iñarritu (cinéaste, Mexique)

Dr. Jane Goodall DBE (fondatrice du Jane Goodall Institute, Messagère de la paix pour les Nations unies, Royaume-Uni)

Tarja Halonen (ancien président de la République de Finlande)

Lena Herzog (artiste et photographe, Allemagne)

Werner Herzog (cinéaste, Allemagne)

David Hockney (artiste, Royaume-Uni)

Luciano Huck (présentateur TV, Brésil)

Nicolas Hulot (activiste environnemental, France)

Alejandro Gonz lezIñarritu (réalisateur, Mexique)

Sir Jonathan Ive (Designer, Royaume-Uni)

Bianca Jagger (Human Rights Foundation Bianca Jagger, Nicaragua)

Kerry Kennedy (Président de la Robert F. Kennedy Human Rights Foundation, États-Unis)

Maritta Koch Weser (anthropologue et environnementaliste, Allemagne)

Rem Koolhaas (architecte, Pays-Bas)

Guilherme Leal (entrepreneur, Brésil)

Thomas Lovejoy (scientifique, États-Unis)

James Lovelock (scientifique, Royaume-Uni)

Sir Paul McCartney (chanteur, Royaume-Uni)

Madonna (chanteur, États-Unis)

Terrence Malick (cinéaste, États-Unis)

Michael Mann (Producteur de film, États-Unis)

João Carlos Martins (Pianiste et chef d’orchestre, Brésil)

Fenando Meirelles (cinéaste, Brésil)

Beatriz Milhazes (artiste, Brésil)

Marc Newson (Designer, Australie)

Carlos Nobre (Scientifique, Brésil)

Jean Nouvel (architecte, France)

Renzo Piano (architecte, Sénateur à vie, Italie)

Brad Pitt (acteur, États-Unis)

Christian Portzamparc (architecte, France)

Elizabeth Portzamparc (architecte a, Brésil)

Elisabeth Rehn (ministre d’État, Finlande)

Yasmina Reza (écrivain, France)

Matthieu Ricard (écrivain, photographe, moine bouddhiste, France)

Alan Riding (écrivain, Brésil, Royaume-Uni)

Jeffrey Sachs (économiste, États-Unis)

Julian Schnabel (peintre, États-Unis)

Lélia Deluiz Wanick Salgado (designer, Brésil, France)

Sebastião Salgado (photographe, Brésil, France)

Susan Sarandon (actrice, États-Unis)

Patti Smith (chanteuse, États-Unis)

Sylvester Stallone (acteur, États-Unis)

Sting (chanteur, Royaume-Uni)

Oliver Stone (cinéaste, États-Unis)

Meryl Streep (actrice, États-Unis)

Trudie Styler (actrice, Royaume-Uni)

Benedict Taschen (éditeur, Allemagne)

Guillermo del Toro (cinéaste, Mexique)

Mario Vargas Llosa (écrivain du prix Nobel, Pérou)

Caetano Veloso (compositeur et chanteur, Brésil)

Ai Weiwei (artiste, Chine)

Wim Wenders (cinéaste, Allemagne)

Oprah Winfrey (actrice, productrice) et présentateur TV, États-Unis)

Timothy Wirth (ancien sénateur, président émérite de la Fondation des Nations Unies, États-Unis).

Traduction française de Pedro Picho.

Source : http://institutoterra.org/files/Apelo-as-Liderancas-Brasileiras.pdf

Pour signer la pétition : https://secure.avaaz.org/po/community_petitions/presidente_do_brasil_e_aos_lideres_do_legislativo__ajude_a_proteger_os_povos_indigenas_da_amazonia_do_covid19.