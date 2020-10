DIAL - septembre 2020 - sommaire, informations & points de repère

Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Septembre 2020 > DIAL - septembre 2020 - sommaire, informations & points de (...)

Sommaire

Points de repère

DIAL 3543 - COLOMBIE - Construction d’un cordon institutionnel pour contrer les mobilisations sociales d’après la pandémie

DIAL 3544 - ARGENTINE - Le massacre de Trelew : une répétition préalable au génocide

DIAL 3545 - BRÉSIL - Dom Pedro Casaldáliga repose là où il le souhaitait, sur les rives du rio Araguaia, entre un péon et une prostituée

DIAL 3546 - BRÉSIL - Contre toutes les barrières : un hommage à Pedro Casaldáliga, un mois après sa mort

Points de repère

17 septembre - Bolivie

La présidente par intérim de la Bolivie, Jeanine Áñez, a annoncé le 17 septembre qu’elle retirait sa candidature aux élections présidentielles prévues le 18 octobre. Elle a pris cette décision peu après qu’un sondage a estimé à 40% les intentions de vote pour le candidat du Mouvement vers le socialisme (MAS), Luis Arce, contre 26% pour Carlos Mesa, 14% pour Fernando Camacho et 10% pour sa propre formation, Juntos. La loi électorale bolivienne requiert pour qu’un candidat soit élu qu’il obtienne 50% plus une voix ou 40% avec 10% d’avance sur le second.

