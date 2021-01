Accueil > Cinema > FILM - BRÉSIL - Pureza, de Renato Barbieri

Brésil, 2019

Durée : 1 h 41

Avec : Dira Paes, Sergio Sartorio​

Ce long métrage, inspiré de faits réels, relate l’histoire de Pureza, une mère qui recherche son fils, Abel, disparu après avoir quitté la maison pour les mines d’or du sud du Pará. Dans sa quête elle découvre un système d’esclavagisme des travailleurs ruraux. Employée dans une ferme, elle est témoin du traitement brutal qu’ils subissent et de la destruction de la forêt. Elle s’échappe et dénonce les faits aux autorités fédérales. Sans crédibilité, et luttant contre un système fort et pervers, elle retourne dans la forêt pour recueillir des preuves de ce qu’elle a rapporté à Brasilia.

Réalisateur

Renato Barbieri est le directeur créatif de GAYA Films, une société de production située à Brasilia. Il est réalisateur, producteur et scénariste. Il a commencé en tant que réalisateur en 1983, dans la société de production « Olhar Eletrônico », à São Paulo. Renato était également le directeur de Jornal de Vanguarda, dans le réseau de télévision Band. Ses œuvres primées comprennent Cora Coralina - Todas as Vidas, Atlântico Negro - na Rota dos Orixás, Do Outro Lado da Sua Casa, As Vidas de Maria, Lendas Animadas, A Invenção de Brasília, Malagrida, Bianchetti, entre autres. Il est commissaire du projet Teste de Audiência et directeur de CONNE (association de sociétés de production et de producteurs des régions du Centre-Ouest, du Nord et du Nord-Est du Brésil).

Parmi sa filmographie, on peut citer Pureza (fiction, 2019), Servidão (documentaire, 2019), Sagrado segredo (documentaire, 2012), As Vidas de Maria (fiction, 2005), Félix Varela (documentaire, 2007) et Malagrida (documentaire, 2001).

Acteurs

Dira Paes. Actrice Brésilienne originaire de l’Amazonie née en 1969, elle a joué dans son premier film pour le cinéma en 1985 (La Forêt d émeraude), puis, en 1987, dans Ele o boto et en 2014 dans Orfaos do Eldorado. Entre temps, elle a beaucoup tourné pour la télévision brésilienne. Elle a le rôle principal dans Pureza, film qui a fortement ému ses premiers spectateurs. Dira Paes y campe une mère volontaire et déterminée à lutter contre le travail clandestin, fiction dont le scénario a été conçu à partir de faits réels.

Sergio Sartorio​. Acteur et réalisateur, diplômé en arts du spectacle. Sa carrière comprend 15 longs métrages, 20 courts métrages et plus de 30 représentations théâtrales. Il a reçu cinq prix du meilleur acteur de théâtre et de cinéma. Il joue le rôle de Zé Gordinho dans Pureza.​

Bande-annonce sous-titrée en anglais

Format 1280 x 720 (HD, 34,7 Mo) – pour connexions rapides

Bande d’annonce du film Pureza, de Renato Barbieri (720p)

Format 640 x 360 (SD, 9,7 Mo) – pour connexions moins rapides…