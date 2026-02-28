CUBA-MÉXICO - Isla anuncia arribo a La Habana de buque de la armada mexicana con ayuda

Accueil > Español > Latinoamérica y Caribe > CUBA-MÉXICO - Isla anuncia arribo a La Habana de buque de la armada mexicana (…)

28 de febrero de 2026 - TeleSURtv - Los barcos Papaloapan y Huasteco zarparon del puerto de Veracruz el martes con una carga total de más de mil toneladas de alimentos.

La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal confirmó este sábado la entrada a la bahía de La Habana de un navío de la Armada Mexicana con ayuda humanitaria enviada por el gobierno y el pueblo de México para el pueblo de Cuba.

A través de su cuenta en la red social X, la vice titular de la diplomacia de la mayor de las Antillas saludó el arribo de la embarcación, el cual se inscribe en la respuesta anunciada por la nación azteca en medio de un contexto complejo para la isla, caracterizado por el endurecimiento del cerco económico y persecución energética impuestos por Estados Unidos.

« En este instante, barco de la Armada Mexicana hace su entrada a La Habana con ayuda del gobierno y el hermano pueblo de #México para el pueblo de #Cuba« , escribió Vidal en su post, a la vez que agradeció el gesto solidario de México.

Los barcos Papaloapan y Huasteco, de la Armada Mexicana, zarparon del puerto de Veracruz el martes, según se indicó en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta acción se llevó a cabo siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El buque ARM Papaloapan, según lo añadió, lleva en su carga 1.078 toneladas de frijol y leche en polvo, que son alimentos esenciales ; por otro lado, el ARM Huasteco transporta 92 toneladas de frijol y 23 toneladas de otros alimentos.

El Gobierno de la Ciudad de México brindó su apoyo a varias organizaciones sociales para que entregaran 23 toneladas de ayuda humanitaria en el centro de acopio establecido en el Centro Histórico, las cuales formaron parte del primer envío, y afirmó que “el pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba. Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan”.

Anterior a esto, dos buques con un total de 800 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de México arribaron a Cuba, como parte del fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre ambos gobiernos frente el complejo escenario en realidad cubana.

México ha manifestado en diversas ocasiones su respaldo a la soberanía de Cuba, rechazando políticas que vulneren este principio y que promuevan hostilidad hacia la isla.

