Portada del sitio > Español > Latinoamérica y Caribe > COLOMBIA - Pacto Histórico arrasó en las elecciones al Senado

9 de marzo de 2026 - Estrategia.la - El Pacto Histórico, la fuerza oficialista de Colombia que llevó a la presidencia al izquierdista Gustavo Petro, ganó los comicios para renovar el Senado con el 22,86% de los votos y dejó bien atrás al ultraderechista Centro Democrático del ex presidente Álvaro Uribe, que obtuvo 15,89%. En el tercer lugar quedó el Partido Liberal con el 11,70% de los votos.

La victoria lograda por el Pacto Histórico en las elecciones al Senado de Colombia puede calificarse como aplastante y la prueba de ello es que consiguió cuatro millones 397 mil votos, unos dos millones más frente a 2022. Además, significa un espaldarazo al gobierno de Gustavo Petro.

Además de las elecciones legislativas, este domingo millones de colombianos estaban convocados a elegir en tres primarias presidenciales. La candidata que más votos obtuvo fue la uribista Paloma Valencia, por la coalición Gran Consulta por Colombia. No sólo ganó su interna con una diferencia de alrededor de dos millones de votos, sino que fue por lejos la dirigente más votada. La siguieron Roy Barreras por el Frente por la Vida y Claudia López por la Consulta de las Soluciones. Los tres acudirán a la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará el 31 de mayo próximo.

“Haré honor a ese voto, trabajaré con entusiasmo, disciplina, como lo he hecho siempre. Pero con una esperanza renacida. Ganaremos la presidencia de la república, juntos avanzaremos. Avanzaremos a una Colombia justa, donde nadie sea invisible, donde todos los dolores importen, donde nos enriquezcamos económicamente y dejemos atrás todas las pobrezas», aseguró en su discurso de victoria en su búnker.

Los otros dos ganadores de sus primarias son Roy Barreras por el Frente por la Vida y la ex alcaldesa Claudia López por la Consulta de las Soluciones. Con ellos se completa el abanico de candidatos presidenciales para las elecciones del 31 de mayo próximo.

Iván Cepeda va por la sucesión de Petro

Según las encuestas, el oficialista Iván Cepeda es por lejos el favorito con una intención de voto de alrededor del 38% y le sigue el abogado Abelardo de la Espriella, candidato por el movimiento Defensores de la Patria, con 22,6%. Los tres dirigentes que se convirtieron en presidenciables este domingo hasta ahora venían midiendo menos del 10%.

Cepeda celebró por el avance en el Congreso y, especialmente de cara a las elecciones del 31 de mayo, cuando estará su nombre en la boleta electoral. “Somos la principal fuerza política de Colombia”, sentenció el ex senador. “Somos la principal fuerza política de Colombia, la más influyente y la que cuenta con la bancada, hoy por hoy, más numerosa en el Senado y en la Cámara de Representantes. Este triunfo no nos pertenece a nosotras ni a nosotros, pertenece al pueblo colombiano”.

El próximo 20 de julio se posesionará el nuevo Senado de Colombia, y las proyecciones indican que el Pacto Histórico se consolidará como la principal fuerza política de la cámara alta. A falta del escrutinio final, el partido liderado por Gustavo Petro podría alcanzar 25 curules, superando los 20 que actualmente posee. Este incremento reafirma su influencia y marca un escenario clave para la política nacional.

Después de varios años, el expresidente Álvaro Uribe no estará en el Senado. Aspiraba por cuarta vez a la Cámara Alta, pues ya había ganado curul en 1986, 1990, 2014, 2018, aunque en su último periodo tuvo que renunciar en 2020 para organizar su defensa en el juicio que se le llevó por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Su fuerza política no obtuvo los votos necesarios para ganar más curules y permitir el retorno del exmandatario antioqueño de 73 años, acusado de genocidio, a los órganos legislativos.

El Centro Democrático de Uribe pasaría de 13 a 17 escaños, evidenciando un crecimiento, aunque por debajo de las expectativas de la colectividad. La presencia de su líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la lista buscaba captar votos adicionales, pero el resultado muestra que los ajustes en las estrategias electorales no siempre se traducen en la cantidad esperada de curules.

La composición del Senado determinará las alianzas y la capacidad de los partidos para influir en las decisiones del próximo gobierno. Con un Congreso dividido entre progresismo y fuerzas de centro y derecha, los partidos tradicionales, como liberales, conservadores y “la U”, serán determinantes en la formación de coaliciones y en la aprobación de leyes de alto impacto.

Camilo Rengifo Marín es un economista y docente universitario colombiano. Es analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).

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