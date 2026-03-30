Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Mars 2026 > DIAL - mars 2026

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3773 - BRÉSIL-CUBA - Lettre ouverte au président Lula

– DIAL 3774 - ONU : L’esclavage des Africains est le plus grand crime contre l’humanité jamais commis

– DIAL 3775 - Trente ans de transgéniques : Promesses non tenues et pollution

– DIAL 3776 - BRÉSIL - Entre l’autel et le tombeau : Féminicides et exclusion historique des femmes

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Points de repère

8 mars - Colombie

Lors des élections législatives du dimanche 8 mars, le parti Pacte historique (gauche) de Gustavo Petro (2022-2026), l’actuel président, a augmenté son nombre de sièges au Sénat (5 sièges supplémentaires, pour un total de 25 sur 103) comme à la chambre des représentants (15 sièges supplémentaires, pour un total de 36 sur 183) et se positionne comme la première force politique parlementaire, devant le parti Centre démocratique, de l’ancien président Álvaro Uribe (17 sièges de sénateurs et 30 de représentants). Les élections présidentielles auront lieu dimanche 31 mai 2026 et opposeront notamment Iván Cepeda, le candidat du Pacte historique et Paloma Valencia, la candidate du Centre démocratique.

Vous pouvez nous faire parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) des propositions de points de repère pour le prochain numéro de DIAL.

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