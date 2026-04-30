DIAL - avril 2026

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Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3777 - GUATEMALA - Prison, exil ou silence : La triple punition des femmes travaillant dans le système judiciaire

– DIAL 3778 - GUATEMALA - Identité maya : De nombreux défis

– DIAL 3779 - ARGENTINE - Penser son époque : « Le pouvoir populaire se construit par la conscience et l’action, pas avec des politiques publiques et en forçant les autres à faire des choses ». Entretien avec Roberto « Tato » Iglesias

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Points de repère

12 avril 2026 - Pérou

Des élections générales se sont tenues au Pérou dimanche 12 avril 2026. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire le président de la République, les vice-présidents et les membres du Congrès, désormais à nouveau composé de deux chambres. Concernant l’élection présidentielle, Keiko Fujimori, du parti Force populaire (extrême-droite) a obtenu 17,11% des voix, Robert Sánchez, du parti Ensemble pour le Pérou (gauche) a obtenu 12,04% des voix, Rafael López Aliaga, de Rénovation populaire (extrême-droite), 11%, Jorge Nieto, du Parti du bon gouvernement (centre), 11% et Ricardo Belmont, du Parti civique OBRAS (centre-gauche), 10,17%… Il y avait en tout 36 candidats. Le second tour se tiendra en principe le 7 juin 2026 et opposera les deux candidats arrivés en tête. Le parti Force populaire a obtenu 22 des 60 sièges du Sénat, Ensemble pour le Pérou, 14, Rénovation populaire, 8, le Parti du bon gouvernement, 7 et le Parti civique OBRAS, 5. À la Chambre des députés, Force populaire a obtenu 40 sièges sur 130, Ensemble pour le Pérou, 31, le Parti du bon gouvernement, 18, Rénovation populaire 16 et le Parti civique OBRAS, 15.

Vous pouvez nous faire parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) des propositions de points de repère pour le prochain numéro de DIAL.

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