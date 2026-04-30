Portada del sitio > Español > Latinoamérica y Caribe > PERÚ - Aumenta diferencia de votos favorables a Roberto Sánchez

29 de abril de 2026 - TeleSURtv - Sánchez subrayó el sábado estar convencido de que disputará la segunda vuelta presidencial con Fujimori y pidió a las autoridades electorales «celeridad» en el conteo de los votos «y respeto sagrado a la voluntad popular».

El candidato izquierdista Roberto Sánchez aumentó este miércoles a 25.937 la diferencia de votos que mantiene sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, cuando ya se han contabilizado el 96,75 por ciento de las actas.

El próximo 7 de junio, se espera que Sánchez dispute la segunda vuelta presidencial ante la ultraderechista Keiko Fujimori. En este sentido, la hija del dictador Alberto Fujimori ratifica su primer lugar, con el 17,09 por ciento de los votos, seguida por Sánchez con el 12,03 por ciento, y López Aliaga con el 11,88 por ciento.

Sobre la cantidad de votos, la candidata del partido Fuerza Popular recibió hasta el momento 2.778.499 sufragios, el representante del partido izquierdista Juntos por el Perú llega a 1.956.919 y el líder del ultraderechista Renovación Popular tiene 1.930.979 votos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) subrayó que ya contabilizó el total de 89.951 actas electorales de la votación del pasado 12 y 13 de abril.

Sánchez subrayó el sábado estar convencido de que disputará la segunda vuelta presidencial con Fujimori y pidió a las autoridades electorales «celeridad» en el conteo de los votos «y respeto sagrado a la voluntad popular».

El candidato presidencial describió su campaña “sin grandes campañas ni gigantografías, trabajando 24/7, durmiendo en camionetas y con el respaldo y cariño del pueblo”.

Asimismo había resaltado que “el voto del sur, el voto andino, quechua, amazónico y rural del Perú se tiene que respetar, le guste o no le guste (al candidato López Aliaga), y nosotros llamamos a la vigilancia de nuestras bases sociales y políticas a que estemos atentos. Vemos voluntades que quieren desconocer el voto democrático, la voluntad popular”.

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