AMÉRICA LATINA - Hondurasgate: Juan Orlando Hernández y la ofensiva digital contra Petro y Sheinbaum

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22 de mayo de 2026 - Revista Raya - Una red de injerencia operada desde Estados Unidos, liderada por figuras de derecha y encabezada por el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández —indultado tras su condena por narcotráfico—, estaría detrás de planes para desestabilizar a los gobiernos de México y Colombia. Así lo revela una filtración de 37 audios difundidos y verificados por medios independientes. Según ese material, la operación mencionaría a aliados políticos regionales y tendría conexiones con sectores cercanos a Israel.

Audios filtrados sugieren que el indulto concedido por Donald Trump al expresidente Juan Orlando Hernández, el pasado 1 de diciembre de 2025, pudo tener un objetivo geopolítico. Una serie de audios filtrados por periodistas hondureños y medios independientes como Canal Red América, muestra que detrás de ese perdón habrían circulado recursos provenientes de aliados políticos regionales y sectores cercanos al mandatario estadounidense, y que el interés no era solo excarcelar a un aliado, sino crear una célula digital que desestabilizara gobiernos soberanos de América Latina. Entre ellos, el de Gustavo Petro.

Así, por lo menos, lo sugieren los audios filtrados que tendrían como protagonistas al expresidente Juan Orlando Hernández —condenado por narcotráfico a más de 40 años de cárcel, pero perdonado por el presidente Trump— y al actual mandatario de Honduras, Nasry Asfura, elegido tras unas elecciones señaladas de fraudulentas por sectores de oposición.

Audio 1

JOH: “Necesito por favor que me manden a la cuenta de Rosales unos 150 mil dólares, por favor, porque aquí vamos a rentar un apartamento y ahí vamos a montar una oficina para poner una Unidad de… de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del Presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro.” ASFURAH: Te voy a transferir desde una cuenta de un amigo. A ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame qué vamos a hacer con eso, qué ganamos. JOH: Vamos a montar una célula Presidente. Desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. ASFURAH: También creo yo que necesitas un poco más de dinerito. Para vos. Entonces vamos a mandar otros 150.000. Y así vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de INSEP.

Los audios filtrados fueron verificados por periodistas independientes. Aunque Contracorriente, un medio alternativo de Honduras critica la opacidad de la fuente original y muestra algunos antecedentes a tener en cuenta; otros medios como el independiente estadounidense Drop Site News In pasaron las filtraciones por el filtro de Earshot, experto en investigación sonora. El resultado según el informe del perito fue que los audios eran “grabaciones auténticas de las voces de Hernández y Asfura, y probablemente no hayan sido generadas por IA.”

Esos audios fueron obtenidos de redes como Signal y WhatsApp. En varios de ellos queda claro que el nuevo operador político de Trump en la región, Juan Orlando Hernández, tendría una misión definida tras el indulto otorgado por Washington. En otra llamada entre el exmandatario y la actual vicepresidenta, María Antonieta Mejía, se vuelve a insistir en el tema de la campaña de desinformación hacia gobiernos específicos de la región. En este otro audio incluso menciona que el presidente de Argentina, Javier Milei, haría parte de la operación junto a sectores de la oposición mexicana.

Audio 2

JOH: Y es necesario tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí. Con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y extirpar el cáncer de la izquierda de ahí, de Honduras y de toda Latinoamérica. Le contaba al Presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei, y él está apoyando con 350 mil dólares también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando, ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte. Esto es por eso. MAM: Presidente, si gusta, omitamos los detalles. Solo quería confirmar la cantidad. Ya que ya la sé, yo me voy a encargar de toda la gestión, 300 mil dólares entonces.

Los audios, que además exhiben los entramados de poder de la política hondureña, dejan en evidencia una estrategia regional de sectores de derecha aliados al gobierno de Trump. El objetivo de la célula digital que operaría el expresidente hondureño como agente geopolítico de Washington desde suelo estadounidense, sería la fabricación de expedientes y la instalación de narrativas de miedo para desestabilizar a los gobiernos que este sector considera enemigos.

Las conversaciones entre el exmandatario y sus aliados habrían sido realizadas entre enero y abril de este año. Estas no solo involucrarían al gobierno de Milei, sino también a sectores cercanos al gobierno de Israel, que habrían aportado parte del dinero relacionado, según los audios, con las gestiones de su indulto.

Hernández, quien fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue hallado culpable por una corte federal de Nueva York por los delitos de conspiración para traficar narcóticos, uso de armas de fuego y conspiración para traficar armas de fuego. Fue condenado a 45 años de prisión por aceptar sobornos millonarios que permitieron la operación de los carteles en suelo hondureño. Pero en una controvertida decisión política, Hernández fue indultado por Trump a finales de 2025.

En los audios también se menciona que parte del dinero del indulto fue aportado por una “junta de rabinos” y que Netanyahu tuvo que “ver con su salida”. En una nota de voz del 14 de marzo, el expresidente parece molesto con sus pares políticos y confiesa: “El dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes, salió de una junta de rabinos, y de una gente que apoyaba a Israel”.

En otro audio del 20 de enero, agregó: “Hay que abrir un poco los ojos, la situación global no está tan bien. El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo, nosotros estamos muy agradecidos con él. Tuvieron mucho que ver ellos, tuvieron todo que ver de hecho con mi salida y la negociación”.

Además del dinero, según los audios del Hondurasgate, la operación de desinformación regional contaría con apoyos dentro de Honduras, entre ellos sectores de iglesias evangélicas. Investigaciones periodísticas han señalado, además, el papel de algunas redes religiosas conservadoras en agendas de influencia política vinculadas a Israel y a sectores de derecha en América Latina. En una nota de voz del 9 de abril de 2026, presuntamente dirigida a Tomás Zambrano, actual presidente del Congreso hondureño, Hernández deja en claro esta estrategia:

“Hay que hacer algo más importante que es alinear a todas las iglesias para que nos apoyen, las iglesias son las que se nos van a encargar de que la gente se le olvide el pasado. Y que piensen que fue la izquierda que hizo eso.”

En una nota de voz del 25 de marzo de 2026 insiste al presidente del Congreso que retome todo el poder político y agrega: “Te mandé la gente de Israel, te mandaron dinero. Yo haciendo el lobby aquí.”

Si bien es cierto que el escándalo, no solo apuntaba a la injerencia hacia gobiernos soberanos de la región, sino también a mover entramados de poder dentro de Honduras – compra de votos legislativos, persecución a funcionarios transparentes e incluso amenazas de muerte-, la estrategia develada por el Hondurasgate se enmarca en una más amplia política exterior. Desde el segundo gobierno de Trump, el injerencismo abierto es la norma para el hemisferio: mano dura o chantaje para debilitar gobiernos que no sigan los lineamientos de sumisión a Estados Unidos. Esto ha quedado en evidencia, sin máscara, tanto en la Cumbre del Escudo de las Américas como en los documentos públicos de Seguridad Nacional de Washington.

El Hondurasgate podría ser leído como la materialización de esa estrategia y tiene varias dimensiones de corrupción: el escándalo muestra, primero, un presunto uso político de perdones presidenciales a personas que luego podrían servir como operadores de una agenda estadounidense en la región. Y, además, expone una red de aliados mencionados en los audios, entre ellos el presidente Javier Milei y sectores cercanos al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Según los audios filtrados, la oficina clandestina en Estados Unidos, tendría varias fuentes de financiación para empezar: 350.000 dólares atribuidos en los audios a un presunto apoyo de provenientes de sectores asociados a Milei, otros 300 mil dólares de fondos públicos de Honduras garantizados por el actual presidente Nasry Asfura y otro monto indeterminado de aliados en México.

El objetivo de esa oficina era no solo mantener y difundir unas narrativas contra los gobiernos de izquierda, sino, según los audios, pagar a equipos republicanos por asesoría táctica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió así al ser preguntada por el escándalo: “Podrán montar una oficina de campañas sucias contra nuestro Gobierno en Honduras, con recursos de un pueblo amigo a través de su Gobierno, no va a haber mella, no va a haber”. No obstante, denunció la existencia de una “derecha internacional vinculada con grupos de España, Estados Unidos, Argentina y otros países”, que tendría entre sus objetivos “difundir noticias falsas”.

Mientras tanto, en Colombia, donde Gustavo Petro es otro de los presuntos afectados por las campañas de noticias falsas, se vivía su propio escándalo relacionado con medios pagados para difundir campañas de odio. Esa estrategia fue conocida como el “Plan Júpiter”, que presenta varias similitudes con lo que habría pretendido hacer el expresidente Juan Orlando Hernández: fondos millonarios de origen cuestionable, piezas digitales para sembrar miedo y desconfianza, y aliados locales que ayudan a replicar la desinformación.

El agravante del llamado Hondurasgate es que, mientras el Plan Júpiter fue advertido por las denuncias publicadas por Revista RAYA, el plan de Hernández estaría protegido por la inmunidad geográfica que le permite operar desde Estados Unidos, así como por la complicidad del presidente Trump. De hecho, Estados Unidos y su gobierno MAGA han dejado claro que su intervencionismo en América Latina será duro y sin contemplaciones, en lo que quizá sea su último esfuerzo por mantener una retaguardia a toda costa en su inevitable declive como hegemonía global.

https://revistaraya.com/hondurasgate-los-audios-que-conectan-a-juan-orlando-hernandez-con-una-ofensiva-digital-contra-petro-y-sheinbaum.html.