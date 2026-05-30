Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Mai 2026 > DIAL - mai 2026

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3780 - BOLIVIE - Comment tenter de faire tomber un gouvernement après six mois

– DIAL 3781 - ARGENTINE-CHILI - L’axe. Collaboration entre Milei et Kast sur l’industrie minière et les droits humains

– DIAL 3782 - GUATEMALA - Femmes des périphéries urbaines : entre la marmite et l’extorsion – l’impact des maras

– DIAL 3783 - De l’importance de reconnaître les victoires des peuples

Du côté d’AlterInfos

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)

Si vous trouvez qu’un pays ou une région ne sont que trop peu couverts, aidez-nous à y remédier ! Écrivez-nous.

[>> Retour au sommaire.]

Points de repère

31 mai 2026 - Colombie

Dimanche 31 mai 2026, le peuple colombien est appelé aux urnes pour le premier tour d’élections présidentielles aux forts enjeux nationaux et internationaux. Un éventuel second tour se tiendra le 21 juin. Iván Cepeda, le candidat du Pacte historique (gauche) sera opposé notamment à 3 candidats de droite, Paloma Valencia (Centre démocratique, droite), Abelardo de la Espriella (Défenseurs de la patrie, extrême-droite) et Miguel Uribe Londoño, d’abord candidat du Centre démocratique (droite) et désormais candidat pour le Parti démocrate colombien (centre gauche).

Vous pouvez nous faire parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) des propositions de points de repère pour le prochain numéro de DIAL.

[>> Retour au sommaire.]

Envoi du courriel mensuel et changements d’adresse

Si vous changez d’adresse courriel et souhaitez continuer à recevoir Dial chaque 1er du mois, veuillez nous communiquer votre nouvelle adresse. Une fois que votre ancienne adresse est invalidée, nous risquons de ne plus avoir de moyens de vous contacter.

Recevoir les nouvelles de Dial ou d’AlterInfos par courriel

– Pour recevoir le sommaire de Dial chaque mois par courriel, vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription. Si par erreur, vous recevez Dial à plusieurs de vos adresses, vous pouvez désinscrire les adresses superflues en bas de cette page https://panel.globenet.org/cgi-bin/mailman/listinfo/abonnes_dial. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à dial[AT]dial-infos.org en précisant les adresses superflues, nous nous ferons un plaisir de les désinscrire.

– Si vous souhaitez être informé-e des publications sur le site AlterInfos (articles en espagnol principalement, mais aussi en anglais, en portugais et en français), vous pouvez vous inscrire à AlterInfos_via_mail, la lettre d’information hebdomadaire d’AlterInfos.

Faites connaître Dial autour de vous

Si vous souhaitez faire connaître Dial et AlterInfos à d’autres personnes, vous pouvez utiliser les tracts prêts à imprimer disponibles en bas de l’article « Faites connaître Dial et AlterInfos autour de vous ». Vous pouvez aussi simplement transférer par courriel le sommaire du dernier numéro…