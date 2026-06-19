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DIAL - Articles de l’année 2025 (DIAL 3727-3764)

vendredi 19 juin 2026, mis en ligne par Dial

Janvier 2025

 Points de repère
 DIAL 3727 - COLOMBIE - Discours du président Gustavo Petro devant l’Assemblée générale des Nations unies
 DIAL 3728 - PÉROU - Deux ans après le coup d’État : la dictature se maintient et les alternatives sont en construction
 DIAL 3729 - NICARAGUA - La « nouvelle » constitution ouvre la porte à l’exploitation des ressources naturelles
 DIAL 3730 - EL SALVADOR - « La vie et la santé n’ont pas de prix » : Communiqué de la conférence épiscopale sur l’exploitation minière

Février 2025

 Points de repère
 DIAL 3731 - BOLIVIE - « La rupture du MAS pourrait signifier un recul des conquêtes économiques basées sur la redistribution de la richesse » : Entretien avec le sociologue Eduardo Paz Rada
 DIAL 3732 - URUGUAY - Crimes impunis : L’architecture hostile, un épisode malheureux et les personnes sans-abri
 DIAL 3733 - BRÉSIL - Lettre aux ami⋅e⋅s

Mars 2025

 Points de repère
 DIAL 3734 - HONDURAS - Le pays qu’a ensemencé Berta Cáceres
 DIAL 3735 - MEXIQUE-ÉTATS-UNIS - Prisonniers à la frontière : Le long pèlerinage des migrants africains au Mexique
 DIAL 3736 - PARAGUAY - Le boom des 16 000 logements vides à Asunción
 DIAL 3737 - BRÉSIL - Un suicide écologique : Lettre ouverte d’évêques contre l’exploitation pétrolière au large du littoral amazonien

Avril 2025

 Points de repère
 DIAL 3738 - GUATEMALA Le village Ak’ul à Nebaj récupère les terres dont il a été dépossédé au cours du Conflit armé intérieur
 DIAL 3739 - BRÉSIL - « La mémoire brésilienne est une mémoire blanche » : Entretien avec Laurentino Gomes
 DIAL 3740 - EL SALVADOR - Bénis ceux qui cherchent la justice

Mai 2025

 Points de repère
 DIAL 3741 - BRÉSIL - La grève des travailleurs des plateformes numériques révèle les formes de lutte de la nouvelle génération de travailleurs précaires. Entretien avec Darinêh Aziati
 DIAL 3742 - COLOMBIE - Le président va déposer officiellement plainte auprès de l’ONU pour non-respect de l’Accord de paix de la part de l’État colombien
 DIAL 3743 - MEXIQUE - Survivre à la frontière : Le corps comme monnaie d’échange
 DIAL 3744 - HAÏTI - Histoire : La longue liste des exigences de rançon, durant un siècle

Juin 2025

 Points de repère
 DIAL 3745 - CHILI - La lutte pour récupérer la terre des ancêtres : La disparition de Julia Chuñil
 DIAL 3746 - MEXIQUE - « Nous, les enseignantes, nous ne pouvons pas rester en marge de la vie politique d’un pays » : Entretien avec Guadalupe Záyago Lira
 DIAL 3747 - PÉROU - Violations des droits humains : Une justice à l’agonie
 DIAL 3748 - Les médias autochtones fonctionnent avec très peu de moyens

Juillet 2025

 Points de repère
 DIAL 3749 - COLOMBIE - Vivre dans un ETCR
 DIAL 3750 - COLOMBIE - Être mère et combattante
 DIAL 3751 - COLOMBIE - Extorsion et violence armée : Les conséquences des crédits carbone dans l’Amazonas

Septembre 2025

 Points de repère
 DIAL 3752 - BRÉSIL - Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État contre Lula
 DIAL 3753 - MEXIQUE-ÉTATS-UNIS - La gentrification, un problème de plus entre les deux pays
 DIAL 3754 - PORTO RICO - Renaissance de la révolte anticoloniale
 DIAL 3755 - Trajectoires pradosiennes entre foi, engagements et transformation sociale. (I) Introduction

Octobre 2025

 Points de repère
 DIAL 3756 - ARGENTINE - Élections du 26 octobre 2025 : des données, des gagnants, des perdants et une forte abstention
 DIAL 3757 - ARGENTINE - Des restes humains ont été découverts sur le site du camp de concentration de La Perla
 DIAL 3758 - Trajectoires pradosiennes entre foi, engagements et transformation sociale. (II) Robert Lebègue (1924-1998) : Naître français, Mourir chilien

Novembre 2025

 Points de repère
 DIAL 3759 - URUGUAY - Le pays mise sur la sylviculture sans se préoccuper de la pollution et des conflits sociaux
 DIAL 3760 - BRÉSIL - Les contradictions de la COP30
 DIAL 3761 - Trajectoires pradosiennes entre foi, engagements et transformation sociale. (III) Pierre Dupuy : De La Rochelle à Valparaiso, pérégrinations d’un prêtre-ouvrier

Décembre 2025

 Points de repère
 DIAL 3762 - CHILI - La « voie démocratique » vers le pinochetisme de Kast
 DIAL 3763 - VENEZUELA-ÉTATS-UNIS - La guerre ou le deal ? Entretien avec Thomas Posado
 DIAL 3764 - BRÉSIL - Lettre aux ami⋅e⋅s

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