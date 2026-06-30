Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Juin 2026 > DIAL - juin 2026

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3784 - AMÉRIQUE LATINE - Vivons-nous encore en démocratie ou s’agit-il désormais d’autre chose ?

– DIAL 3785 - HONDURAS - Próspera, une enclave libertarienne au cœur des polémiques

– DIAL 3786 - BRÉSIL - « Les peuples indiens sont les gardiens de connaissances essentielles pour toute l’humanité. » Entretien exclusif avec Caroline Hilgert et Dom Neri José Tondello

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Points de repère

7 juin 2026 - Pérou

Dimanche 7 juin 2026, le second tour des élections présidentielles a opposé Keiko Fujimori (Force populaire, parti dont le spectre va de la droite à l’extrême droite) et Roberto Sánchez (Ensemble pour le Pérou, gauche), arrivés en tête au premier tour le 12 avril 2026 avec respectivement 17,19% et 12,03%. Selon les résultats finalement diffusés le 29 juin 2026 par l’Office national des processus électoraux (ONPE), après avoir comptabilisé l’ensemble des votes, Keiko Fujimori est élue avec 50,13% des voix, contre 49,87% pour Roberto Sánchez, soit une différence de moins de 50 000 voix…

22 juin 2026 - Colombie

Lors du premier tour des élections présidentielles, dimanche 31 mai 2026, Iván Cepeda, le candidat du Pacte historique (gauche) et Abelardo de la Espriella (Défenseurs de la patrie, extrême-droite) sont arrivés en tête avec respectivement 40,90% et 43,74% des suffrages. Lors du second tour, Abelardo de la Espriella est arrivé en première position avec 49,66% contre 48,70% pour Iván Cepeda, soit une différence de quelque 250 000 voix. Après quelques dénonciations d’irrégularités, le Conseil national électoral a finalement annoncé le vainqueur le 24 juin et Iván Cepeda a reconnu sa défaite.

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