Accueil > Español > Latinoamérica y Caribe > PERÚ & COLOMBIA - Victorias electorales de la ultraderecha

25 de junio de 2026 - TeleSURtv - Los resultados electorales en Perú y Colombia favorecieron las propuestas de ultraderecha, sumando a éstos dos países al Escudo de las Américas.

Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella, en Colombia, resultaron finalmente triunfadores en unas elecciones controvertidas por la injerencia de Estados Unidos en las mismas, y por las denuncias de fraude y maniobras electorales en los resultados finales.

Tanto Fujimori como de la Espriella llegan con un discurso agresivamente anticomunista y prometiendo al igual que Javier Milei en Argentina, desmantelar las politicas sociales en materia de reconocimiento de derechos y accesos, lo que representa un claro retroceso para la sociedad civil en su conjunto.

En el caso de Colombia, el ex candidato presidencial Iván Cepeda ha explicitado en el reconocimiento de la victoria del candidato ultraderechista, la necesidad de que los sectores populares estén atentos a las políticas contra los derechos conquistados, y la andanada contra los acuerdos de paz.

El voto « estadounidense »

La injerencia de Estados Unidos en ambas elecciones, han tenido diversas expresiones ; la más clara han sido las declaraciones del Presidente estadounidense Donald Trump apoyando a los candidatos hoy vencedores, pero también direccionando el voto consular en su territorio.

El ahora saliente presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció en su momento : « Nos acercamos a la situación peruana, en dónde es la votación del exterior, especialmente en EEUU, la que pone presidente« . En su post anota el dato que sustenta ese parecido : « La diferencia de votos en el exterior es 177,000 votos a favor de Abelardo (de la Espriella) ».

Con el 91,38 % de las mesas informadas, equivalente a 902 de las 987 mesas en Estados Unidos, se registró una participación de 205.503 votantes de un total de 454.262 habilitados, lo que representa una participación del 45,23 % en la jornada electoral. Así se vió el voto en los más de 200 puntos en el país :

Total votos válidos : 205.329 (99,91 %)

Votos a candidatos : 203.344 (99,03 %)

Voto en blanco : 1.985 (0,96 %)

No marcados : 29 (0,01 %)

Nulos : 145 (0,07 %)

Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo : 167.438 votos (81,54 %)

Iván Cepeda – Aida Quilcué : 35.906 votos (17,48 %)

Con el control de la votación en EEUU, sabiendo la estrecha diferencia -de un empate estadístico- que había entre el candidato Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, la votación de EEUU -como pasó en Perú- inclinó la balanza a favor del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

¿Qué significa esa coincidencia en ambos países ? Que EEUU, a diferencia de la injerencia abierta y descarada en Argentina y Honduras, ha encontrado en el manejo de la votación de los inmigrantes colombianos la clave para que Abelardo de la Espriella logre una leve diferencia frente al candidato progresista Iván Cepeda. Con una menor diferencia, Keiko Fujimori está ganando las elecciones en Perú : alrededor de algo más de 40 mil votos.

A pesar de éstos ajustados resultados que evidencian una polarización tanto en el electorado tanto colombiano como peruano, Colombia y Perú se suman a una política pro estadounidense en la región, lo que se convierte en un apoyo fundamental para la política expansionista de Estados Unidos en el continente.

Los programas de la ultra derecha

Si en Argentina Milei utiliza la imagen del León como simbología política, el colombiano de la Espriella sigue la misma alegoría zoofilica, definiendo a su programa : « La Patria Milagro », guiada por un tigre, que se compromete a llevar adelante en los primeros 100 días de gobierno :

– Ejecutar una limpieza inmediata en las cabezas y órganos directivos de las instituciones públicas comenzando de manera urgente por Ecopetrol para erradicar cualquier filtro de narcotráfico, corrupción y mala gerencia.

– Rechazo a una constituyente

Bajo la premisa de que « La Paz Total de Petro no es paz fracasada sino traición a la Patria », en materia de seguridad se compromete entre otras medidas a tomar :

– Destruir las 330.000 hectáreas de coca y valerse de todas las herramientas que nos permite la ley y la tecnología con la fumigación aérea, la erradicación manual, la persecución a los capitales de los narcos, la extinción de dominio express, la sustitución y la extradición.

– Recuperar el control territorial.

– Reafirmar el monopolio estatal de las armas.

– Desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos.

– Reconstruir a la Fuerza Pública, fortalecerla y respaldarla en sus acciones.

– Fortalecer inteligencia, justicia y judicialización.

– Seguridad en el barrio : Bloque de Búsqueda contra la Extorsión, y Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas.

En materia de medidas económicas, apela al programa neoliberal que viene siendo implementado en los países donde la derecha viene gobernando con su plan desregulación por parte del Estado :

– Implementar un plan de choque y eficiencia radical del Estado.

– Estabilizar y refinanciar la deuda pública mediante una gestión activa de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos.

– Cumplir estrictamente la Regla Fiscal.

– Modificar y simplificar la estructura tributaria para incentivar la inversión privada y aliviar el bienestar de los hogares.

– Optimizar el aparato estatal reduciendo la nómina paralela y fusionando agencias redundantes.

– Transformar los subsidios eliminando su regresividad (cruce Sisbén IV-DIAN)

En el caso de Perú, y bajo el concepto « Perú con Orden » :, la continuadora de la política fujimorista propone restablecer la inversión privada, el libre mercado y la simplificación de trámites administrativos, además de, siguiendo el ejemplo Bukele, la construcción de cuatro nuevos megapenales de máxima seguridad, cuya administración temporal estaría a cargo de las Fuerzas Armadas.

En tanto, las fuerzas progresistas colombianas y peruanas, han anunciado su disposición a enfrentar las políticas regresivas que en materia de derechos, señalan, encarnan tanto Keiko Fujimori como Abelardo de la Espriella.

https://www.telesurtv.net/peru-y-colombia-en-sentido-antihorario/.