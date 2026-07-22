Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Juillet 2026 > DIAL - juillet 2026

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3787 - La pauvreté aggrave les effets de la chaleur extrême pour des millions de personnes

– DIAL 3788 - AMÉRIQUE LATINE - La présence de la Chine

– DIAL 3789 - AMÉRIQUE LATINE - Hondurasgate : les enregistrements audio qui impliquent Juan Orlando Hernández dans une offensive digitale contre Petro et Sheinbaum

– DIAL 3790 - AMÉRIQUE LATINE - Le capital et le crime organisé contre les peuples

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Points de repère

20-24 juillet 2026 - Mexique

Les zapatistes organisent du 20 au 24 juillet 2026 la « pépinière » « Guerre contre l’humanité (les populations et la nature assiégées) » au Centre indien de formation intégrale (CIDECI) à San Cristóbal de Las Casas. Durant ces 5 jours ont lieu différentes tables-rondes sur les guerres et la contre-insurrection, la militarisation, la fracturation hydraulique, les grands projets, la spoliation des peuples et la disparition des personnes. Le sous-commandant Moisés a annoncé lundi 20 que des zapatistes se rendraient à México durant tout le mois de décembre pour rencontrer des mères et des collectifs à la recherche des personnes disparues, ainsi que d’autres collectifs engagés dans les luttes et les résistances. Le 33e anniversaire du soulèvement zapatiste sera aussi organisé à México le 1er janvier 2027.

Vous pouvez nous faire parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) des propositions de points de repère pour le prochain numéro de DIAL.

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