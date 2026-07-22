Portada del sitio > Español > Latinoamérica y Caribe > MÉXICO - Anuncia EZLN encuentro con madres buscadoras y colectivos en diciembre

21 de julio de 2026 - Desinformémonos - El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que este diciembre viajarán dirigentes y bases de apoyo a la Ciudad de México para encontrarse con madres buscadoras y colectivos durante todo el mes.

«Sentimos que tenemos que expresar personalmente nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro respeto a los colectivos de buscadoras y buscadores», explicó el subcomandante Moisés en el primer día del semillero «Guerra contra la Humanidad. (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio)».

El encuentro con las madres buscadoras, añadió el subcomandante, será para expresar que «en las montañas del sureste mexicano compartimos su dolor y, sobre todo, su empeño de verdad y justicia».

«Los zapatistas iremos a la Ciudad de México y ahí haremos base para encontrarnos con todas esas personas y así organizar juntos futuras reuniones y actividades», señaló Moisés, quien anunció que también se realizarán encuentros con otras luchas y resistencias durante su estancia en diciembre.

Durante la primera jornada del semillero, convocado para analizar temas como la guerra y la contrainsurgencia, la militarización, el fracking, los megaproyectos, el despojo a los pueblos y la desaparición de personas, el subcomandante Moisés informó que los próximos encuentros de resistencias, rebeldías y artes, así como el 33 aniversario del levantamiento zapatista el 1 de enero de 2027, se llevarán a cabo en la Ciudad de México.

«El mundo en general y México en particular necesitan reconocer que hay oposiciones, resistencias y rebeldías que no responden a las lógicas de liberales y conservadores, de izquierdas y derechas, o cosas igual de absurdas y tramposas para escapar de críticas y cuestionamientos; para eso es necesario que las resistencias y rebeldías se hagan presentes», destacó Moisés.

El subcomandante explicó que la decisión de viajar a la Ciudad de México se basa en que, «en el espíritu del Común, la idea, el plan y la concreción de la siguiente etapa de la Gira por la Vida» deben realizarse en acuerdo con los individuos, grupos, colectivos, movimientos y organizaciones de la Sexta México, «puesto que es su geografía donde se resiste, lucha y se rebelan y revelan las formas organizativas anticapitalistas y donde nos proponemos realizar la siguiente etapa».

El semillero zapatista se llevará a cabo toda esta semana hasta el 24 de julio en San Cristóbal de las Casas, con mesas integradas por activistas, académicos y especialistas en las temáticas de la guerra contra los pueblos y la naturaleza y el aparato de guerra, además de «una mesa especial con personas del “supremacismo” que tanto aterra al sistema y a las derechas viejas, nuevas, recicladas y remasterizadas. Esto es: Transgénero, Afrodescendientes, Otroas, Ecologistas, Pueblos Originarios, Mujeres».

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