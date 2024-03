Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Février 2024 > DIAL - février 2024

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3689 - EL SALVADOR - Bukele se proclame réélu en violation de la Constitution et sans résultats officiels

– DIAL 3690 - ÉQUATEUR - Dans l’ombre de l’État. Comment l’Équateur est devenu le pays le plus violent de l’Amérique latine

– DIAL 3691 - MEXIQUE - La mémoire des disparus : un souvenir inconfortable pour López Obrador

– DIAL 3692 - PÉROU - Lettre adressée aux États-Unis sur les risques de déforestation en Amazonie du fait du texte de loi adopté par le Congrès

Points de repère

29 février - Paraguay

Mercredi 28 février, des Indiens du peuple maká ont manifesté dans Asunción, la capitale, pour réclamer qu’on leur remette les titres de propriété des 335 hectares de terres situées en bordure du río Paraguay que le gouvernement leur avait offert en 1944, en remerciement pour leur aide à l’armée paraguayenne pendant la guerre du Chaco contre la Bolivie. Ils ont ensuite rejoint le siège de l’Institut national de développement rural et de la terre (INDERT) où ils se sont réunis avec le président de l’institution, Francisco Ruiz Díaz Mateo. Sur les terres en question a été construit, sans consultation préalable ni accord du peuple maká, le pilier d’un pont qui doit relier Asunción à la Région occidentale du pays et sera inauguré dans les prochains jours. Le pont étant déjà construit, les discussions ont porté sur le possible octroi d’autres terres en compensation…

