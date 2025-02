DIAL - janvier 2025

Avec les dons reçus après la clôture de la campagne, nous en sommes désormais à 14 166 €. Il nous reste encore un bon morceau de chemin à parcourir jusqu’aux 19 000 euros dont nous avons besoin, même si nous avons déjà fait une belle partie du chemin : plus que 4834 euros ! Nous espérons que d’autres dons vont venir nous aider à atteindre notre objectif.

Encore une fois, merci à toutes celles et tous ceux qui ont pu nous soutenir de cette manière. Certaines personnes ont opté pour un don mensualisé, ce qui nous permet de savoir un peu mieux sur quelles recettes nous pouvons compter. Merci enfin de votre fidélité et votre intérêt, grâce auxquels notre travail prend tout son sens.

Pour les donateurs et donatrices à venir, nous rappelons que les modalités pratiques du don (par chèque, virement, virement mensuel ou paiement en ligne Paypal) sont expliquées en détail dans le texte « Faites un don pour soutenir Dial et AlterInfos ». Vous pouvez envoyer vos chèques libellés à l’ordre de l’Association Les Amis de Dial à : Association Les Amis de Dial, chez Louis Michel, 37 rue Nicolas Chorier, 38000 Grenoble.

– Points de repère

– DIAL 3727 - COLOMBIE - Discours du président Gustavo Petro devant l’Assemblée générale des Nations unies

– DIAL 3728 - PÉROU - Deux ans après le coup d’État : la dictature se maintient et les alternatives sont en construction

– DIAL 3729 - NICARAGUA - La « nouvelle » constitution ouvre la porte à l’exploitation des ressources naturelles

– DIAL 3730 - EL SALVADOR - « La vie et la santé n’ont pas de prix » : Communiqué de la conférence épiscopale sur l’exploitation minière

Samedi 15 mars (10 h-17 h), le Couvent de la Tourette consacre une de ses rencontres à Henri Burin des Roziers, en présence de l’historienne Sabine Rousseau, autrice de la biographie Henri Burin des Roziers (1930-2017) et d’Olivier Chatelan, lui aussi historien et auteur du livre Des allers sans retours ? Les prêtres français en Amérique latine 1961-1984 : Une histoire du Comité épiscopal France – Amérique latine.

« Le dominicain Henri Burin des Roziers est connu comme « avocat des paysans sans terre », pour avoir risqué sa vie en défendant des populations marginalisées au Brésil. Au-delà de l’image médiatique construite autour de ses combats dans les années 2000, cette journée d’étude a pour ambition d’analyser les engagements successifs pris par cet homme issu d’une grande famille catholique parisienne que rien ne destinait à une radicalité religieuse et politique « à la gauche du Christ ».

La matinée commencera par une conférence inaugurale de l’autrice de la biographie, suivie par un temps d’échanges qui permettra de donner la parole à celles et ceux qui veulent partager leur lecture et réflexion autour du livre. L’après-midi sera consacré au visionnage et à l’analyse critique d’un documentaire réalisé pour le Jour du Seigneur en 2009 (La loi de Dieu, la loi des hommes). La journée se terminera par une table-ronde, animée par Olivier Chatelan, sur l’Espace Bartolomé de Las Casas (EBLC), fondé en 1983 à La Tourette par François Biot (o.p.), qui servit de relais en France aux engagements brésiliens d’Henri Burin des Roziers. »