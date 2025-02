Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Janvier 2025 > EL SALVADOR - « La vie et la santé n’ont pas de prix » : Communiqué de la (…)

En avril 2017, après 12 ans de lutte des communautés paysannes, le parlement salvadorien finit par voter une loi interdisant l’exploitation minière des métaux [1]. Mais le 28 novembre 2024, le président salvadorien en début de deuxième mandat (2024-2029) se déclarait favorable à une reprise de l’extraction d’or en affirmant dans un post sur le réseau social X que le pays dispose d’énormes réserves de ce métal dont l’exploitation pourrait être bénéfique à l’économie nationale. Ces déclarations ont rencontré l’opposition immédiate des organisations et communautés qui s’étaient mobilisées pour le vote de la loi en 2017 et la conférence épiscopale du Salvador (CEDES) a diffusé jeudi 12 décembre un communiqué contre la reprise de l’exploitation minière.

Nous, évêques catholiques du Salvador, reconnaissons tout d’abord les efforts et les progrès réalisés pour le bénéfice du peuple, essentiellement concernant la sécurité nationale. Cependant l’annonce faite par le gouvernement d’une éventuelle réactivation de l’exploitation minière dans notre pays nous préoccupe beaucoup. C’est uniquement la préoccupation du bien du peuple qui conduit notre action, sans aucune volonté de contredire Monsieur le Président ou de favoriser l’opposition politique, nous exprimons notre position d’opposition totale à une dérogation de la Loi d’interdiction de l’exploitation minière de métaux approuvée en mars 2017.

Voici ce qu’ont démontré les études et évaluations environnementales pratiquées dans notre pays :

– 1.- El Salvador est le deuxième pays de tout le continent américain pour la dégradation environnementale, raison pour laquelle l’exploitation minière aurait un impact aux conséquences gravissimes sur les faibles ressources en eau de notre pays et par voie de conséquence sur la santé et la vie des Salvadoriens et sur la biodiversité.

– 2.- La pratique de tout type d’exploitation minière dans notre pays serait gravement dommageable et aurait des conséquences irréversibles à l’encontre de la santé et la vie de la population. En outre elle aurait un impact gravissime sur l’environnement, la faune et la flore.

– 3.- L’extraction de métaux précieux se fait en utilisant de grandes quantités d’eau dans laquelle on dilue en grandes proportions cyanure, arsenic, mercure et acide sulfurique, tous nécessaires pour dissoudre la roche et en séparer l’or, ces produits chimiques sont hautement toxiques et mortifères. Après le processus d’extraction il reste en grande quantité de l’eau transformée en poison mortel. Poison qui se maintient pendant des siècles et conserve son pouvoir mortifère. On essaye de stocker cette eau empoisonnée dans de grands bassins, mais pour une raison ou une autre elle finit toujours par se répandre et polluer de la pire manière.

– 4.- La bande de terre qui est supposée renfermer de l’or se situe au nord de notre pays, si l’exploitation minière devenait effective, elle polluerait petit à petit sous l’effet de la gravité les couches aquifères, y compris le fleuve Lempa. « Dans un pays aussi petit et peuplé que le nôtre l’effet négatif irait en se multipliant » (Message de la Conférence épiscopale du Salvador, Prenons soin de la maison de tous, 3 mai 2007).

Pour tout ce qui précède et avec les meilleures intentions à l’égard de tous, nous exprimons notre refus catégorique de l’exploitation minière dans le pays. Nous sommes favorables au développement économique, mais la plus grande richesse d’un peuple est la vie des personnes et leur santé, cela vaut plus que tout l’or du monde. Nous devons chercher des chemins de développement économique pour le bénéfice de tous et tout particulièrement des plus pauvres.

Que par l’intercession de Notre-Dame de Guadalupe et de nos martyrs, Dieu protège et bénisse tous les Salvadoriens.

Fait à San Salvador le 12 décembre, fête de Notre-Dame de Guadalupe, de l’année 2024.

Mgr José Luis Escobar Alas

Président de la Conférence épiscopale du Salvador (CEDES)

Archevêque de San Salvador

Mgr Elías Samuel Bolaños A., sdb

Viceprésident de la CEDES

Évêque de Zacatecoluca

Mgr Willam Ernesto Iraheta Rivera

Secrétaire général de la CEDES

Évêque de Santiago de María

Mgr Oswaldo Estéfano Escobar A., ocd

Économe de la CEDES

Évêque de Chalatenango

Mgr Miguel Ángel Morán Aquino

Évêque de Santa Ana

Mgr Fabio Reynaldo Colindres A.

Évêque de San Miguel

Mgr José Elías Rauda Gutiérrez, ofm

Évêque de San Vicente

Mgr Constantino Barrera Morales

Évêque de Sonsonate

Mgr Reinaldo Sorto Martínez

Évêque de l’Ordinaire militaire

Mgr Oscar Álvarez Orellana

Évêque auxiliaire de San Salvador

Mgr Luis Morao, ofm

Évêque émérite de Chalatenango

Cardinal Gregorio Rosa Chávez

Évêque auxiliaire émérite de San Salvador

– Dial – Diffusion de l’information sur l’Amérique latine – D 3730.

– Traduction d’Annie Damidot pour Dial.

– Source (espagnol) : Communiqué de la CEDES republié par Amerindia, 12 décembre 2024.

En cas de reproduction, mentionner au moins les auteurs, la traductrice, la source française (Dial - www.dial-infos.org) et l’adresse internet de l’article.