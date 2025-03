BRÉSIL - Ouverture d’une enquête judiciaire contre l’ancien président Bolsonaro et 33 autres personnes, dont 4 généraux, pour tentative de coup d’État

Accueil > Français > Amérique latine et Caraïbes > BRÉSIL - Ouverture d’une enquête judiciaire contre l’ancien président (…)

21 février 2025 - La plainte du Procureur général de la République (PGR), Paulo Gonet, contre l’ancien Président Jair Bolsonaro (du Parti Libéral) et contre 33 autres personnes a recueilli divers éléments de preuve pour montrer qu’il y avait eu une tentative de coup d’État au Brésil depuis 2021, qui a abouti aux dégradations de bâtiments publics à Brasilia, le 8 janvier 2022.

Un dossier historique, de près de 300 pages, a été remis à la Cour suprême (STF) mardi 18 février, révélant les attaques publiques, contre le système électoral brésilien et les urnes électroniques, faites par l’ancien président. Il révèle aussi qu’une réunion, en vue d’un coup d’État, s’est tenue au sein du Palais présidentiel, le Planalto. La teneur du projet visait notamment à annuler les élections de 2022.

La plainte contient également des révélations sur l’opération « Punhal Verde et Amarelo » [Poignard vert et jaune] [1] qui visait à assassiner le président Luiz Inacio Lula da Silva, récemment élu, le vice-président Geraldo Alckmin et le ministre de la Cour suprême fédérale (STF), Alexandre de Moraes. Les preuves proviennent de la dénonciation de Mauro Cid, l’ancien majordome de Bolsonaro, et de 27 autres témoignages de militaires, d’hommes politiques et d’anciens collaborateurs de Bolsonaro.

Le ministre Alexandre de Moraes, rapporteur de l’affaire à la Cour suprême, a laissé 15 jours aux 34 accusés pour présenter leurs moyens de défense. Ensuite, la Cour décidera, ou non, d’accepter la plainte du PGR. Probablement, l’affaire continuera jusqu’au premier collège de la Cour suprême, composé des ministres : Alexandre de Moraes, Carmen Lucia, Flavio Dino, Cristiano Zanin et Luiz Fux.

Les spécialistes estiment que la dénonciation du PGR contre Bolsonaro et ses alliés arrive tardivement mais elle est cohérente… Il y a des demandes de déport de la procédure pour qu’elle soit jugée en assemblée plénière de la Cour, c’est-à-dire par les 11 ministres, mais cette mesure rendrait impossible la présentation des résultats du procès cette année et l’affaire risquerait de contaminer le processus électoral de 2026.

Traduction française de Pedro Picho.

Source (portugais) : https://www.brasildefato.com.br/podcast/tempero-da-noticia/2025/02/21/tempero-da-noticia-denuncia-da-pgr-envolve-bolsonaro-e-outros-33-em-trama-golpista/.