DIAL - juillet 2025

– Points de repère

– DIAL 3749 - COLOMBIE - Vivre dans un ETCR

– DIAL 3750 - COLOMBIE - Être mère et combattante

– DIAL 3751 - COLOMBIE - Extorsion et violence armée : Les conséquences des crédits carbone dans l’Amazonas

Vacances d’été

Comme chaque année, DIAL ne paraîtra pas en août. Nous vous donnons donc rendez-vous pour le numéro de septembre.

Points de repère

24 juillet 2025 - Pérou

Jeudi 24 juillet, la présidente de la Cour interaméricaine des droits humains (Cour IDH) a ordonné à l’État péruvien de stopper le parcours du projet de Loi n°7549/2023-CR intitulé « Loi qui concède l’amnistie aux membres des forces armées, de la police nationale du Pérou et aux fonctionnaires de l’État que se trouvent sans condamnation ferme pour des cas liés à la lutte contre le terrorisme dans la période 1980-2000 ». Elle a ajouté que, à défaut d’empêcher sa promulgation, les autorités doivent s’abstenir de l’appliquer le temps que la Cour puisse analyser en profondeur ses impacts sur les droits des victimes. La présidente a aussi convoqué une audience publique le 21 août à l’occasion de laquelle seront entendues les victimes, l’État péruvien et la Commission interaméricaine des droits humains (CIDH). La loi a été adoptée le 9 juillet par 16 voix en faveur et 11 contre lors du second vote de la Commission permanente du Congrès qui siège à la place de l’assemblée plénière depuis la fin de la première législature annuelle en juin.

Vous pouvez nous faire parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) des propositions de points de repère pour le prochain numéro de DIAL.

