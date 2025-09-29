Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Septembre 2025 > DIAL - septembre 2025

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3752 - BRÉSIL - Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État contre Lula

– DIAL 3753 - MEXIQUE-ÉTATS-UNIS - La gentrification, un problème de plus entre les deux pays

– DIAL 3754 - PORTO RICO - Renaissance de la révolte anticoloniale

– DIAL 3755 - Pour l’amour des pauvres et de l’Amérique latine : Trajectoires pradosiennes entre foi, engagements et transformation sociale (I)

Du côté d’AlterInfos

Films

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)

Si vous trouvez qu’un pays ou une région ne sont que trop peu couverts, aidez-nous à y remédier ! Écrivez-nous.

[>> Retour au sommaire.]

Points de repère

28 septembre - Équateur

Le président équatorien Daniel Noboa (Action démocratique nationale, droite) a promulgué vendredi 12 septembre le décret exécutif 126 entré en vigueur à 0 h 00 le 13 septembre et mettant fin aux subventions sur le prix du diesel passé alors de 1,8 à 2,8 dollars le gallon (3,785 litres). Les organisations sociales, notamment indiennes, ont alors commencé à se mobiliser pour dénoncer la mesure et plus largement la politique du gouvernement, en matière d’extractivisme notamment. Le 22 septembre a été initiée une grève nationale à l’appel de la Confédération des nationalités indiennes de l’Équateur (Conaie). Dans ce contexte, les manifestations et les blocages se sont multipliés, en particulier dans les provinces d’Imbabura, Pichincha et Cotopaxi et le gouvernement a déployé l’armée face aux manifestants. Dimanche 28 septembre, le leader kichwa Efraín Fuerez est mort après avoir été blessé par balle par l’armée lors d’une manifestation. Un autre manifestant est lui aussi dans un état critique à l’hôpital de Cotacachi et plus d’une centaine de manifestants ont été arrêtés. La Conaie a aussi dénoncé dimanche 28 les coupures de courant, du réseau téléphonique et de l’internet dans les secteurs où les mobilisations contre le président Noboa sont les plus fortes.

Vous pouvez nous faire parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) des propositions de points de repère pour le prochain numéro de DIAL.

[>> Retour au sommaire.]

Envoi du courriel mensuel et changements d’adresse

Si vous changez d’adresse courriel et souhaitez continuer à recevoir Dial chaque 1er du mois, veuillez nous communiquer votre nouvelle adresse. Une fois que votre ancienne adresse est invalidée, nous risquons de ne plus avoir de moyens de vous contacter.

Recevoir les nouvelles de Dial ou d’AlterInfos par courriel

– Pour recevoir le sommaire de Dial chaque mois par courriel, vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription. Si par erreur, vous recevez Dial à plusieurs de vos adresses, vous pouvez désinscrire les adresses superflues en bas de cette page https://panel.globenet.org/cgi-bin/mailman/listinfo/abonnes_dial. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à dial[AT]dial-infos.org en précisant les adresses superflues, nous nous ferons un plaisir de les désinscrire.

– Si vous souhaitez être informé-e des publications sur le site AlterInfos (articles en espagnol principalement, mais aussi en anglais, en portugais et en français), vous pouvez vous inscrire à AlterInfos_via_mail, la lettre d’information hebdomadaire d’AlterInfos.

Faites connaître Dial autour de vous

Si vous souhaitez faire connaître Dial et AlterInfos à d’autres personnes, vous pouvez utiliser les tracts prêts à imprimer disponibles en bas de l’article « Faites connaître Dial et AlterInfos autour de vous ». Vous pouvez aussi simplement transférer par courriel le sommaire du dernier numéro…