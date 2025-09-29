Accueil > Cinema > DOCUMENTAIRE - L’Évangile de la révolution, de François-Xavier Drouet

Données techniques

– Documentaire couleur, 115 minutes

– France, Belgique, 2024.

– Sortie en salles en France : 3 septembre 2025

– Langue originale : français

– Auteur : François-Xavier Drouet

– Images : Colin Lévêque

– Montage : Bruno Schweisguth

– Son : Bruno Schweisguth

– Mixage : Xavier Thibaut

– Étalonnage : Cédric Jouan

– Production : Raphaël Pillosio France (L’Atelier documentaire)

– Coproduction : Anne-Laure Guégan, Géraldine Sprimont (Need Productions)

– Partenaires : Fédération Wallonie-Bruxelles, Shelter prod, CNC, Région Île de France, Région Nouvelle Aquitaine

– Distribution (France) en salles : L’Atelier documentaire

– Ventes Internationales : Andana Films

Synopsis

Le souffle révolutionnaire qu’a connu l’Amérique latine au XXe siècle doit beaucoup à la participation de millions de chrétiens, engagés dans les luttes politiques au nom de leur foi. Portés par la théologie de la libération, ils ont défié les régimes militaires et les oligarchies au péril de leur vie. À rebours de l’idée de la religion comme opium du peuple, le film part à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont cru voir dans la révolution l’avènement du Royaume de Dieu, sur la terre plutôt qu’au ciel.

Réalisateur

Né en 1979, diplômé en sciences politiques et en anthropologie, François-Xavier Drouet a suivi le master de réalisation documentaire de création de Lussas. Il vit et travaille en Creuse, sur le plateau de Millevaches.

Autres informations

– Cédric Lépine, « Entretien avec François-Xavier Drouet pour son film L’Évangile de la Révolution », le Club de Médiapart, 29 août 2025 (pdf).