Penser la migration dans le capitalisme : De la production structurelle des contextes d’expulsion à la considération de migrants acteurs

Le capitalisme contemporain, dans sa version globale et néolibérale, s’est caractérisé par l’accentuation des processus d’accumulation de richesses, l’augmentation de la pauvreté et des inégalités, et par la génération d’une crise climatique globale dérivée de la détérioration de l’environnement due à la production incessante de marchandises ; il s’agit d’un scénario drastique de précarité généralisée de la vie pour la majorité de la population de la planète. Dans ce contexte, les migrations internationales forcées, qui ont été un élément constitutif de la formation du monde moderne pendant des siècles, ont augmenté de façon spectaculaire et se sont étendues à différentes régions du monde, en diversifiant les populations concernées.

Les processus de migration forcée sont déterminés, entre autres, par des dynamiques de développement inégal entre des États-nations aux conditions socio-économiques d’existence matérielle inégales, ainsi que par des dynamiques de distribution territoriale de la population (en particulier la délocalisation et la mobilité des travailleurs), qui impliquent le franchissement de plusieurs frontières internationales. Mais les migrations forcées sont aussi, sans aucun doute, des pratiques et des actions de certaines populations qui, dans des situations de précarité manifeste, migrent pour améliorer leurs conditions de vie.

Compte tenu des multiples dynamiques socio-économiques et politiques qui façonnent les migrations et les différentes institutions et sujets sociaux qui les façonnent, il est nécessaire de formuler un échafaudage conceptuel critique dans l’approche des migrations.

L’exercice de cette critique implique trois dynamiques liées : le diagnostic, le positionnement et une lecture vers l’intervention.

La première étape est l’élaboration de diagnostics des cadres socio-historiques des populations et des institutions qui composent les migrations, ainsi que des processus et des relations de pouvoir asymétriques qui produisent les contextes d’expulsion migratoire et les dynamiques ultérieures de transit et de destination.

Ensuite, il est nécessaire de construire un positionnement historico-politique qui non seulement traite en profondeur les causes structurelles de ces processus de mobilité transfrontalière, mais aussi critique les processus de marginalisation, d’exclusion et de violence qui caractérisent les migrations forcées.

Enfin, les étapes précédentes permettent de générer une lecture qui permet d’entrevoir les actions et les pratiques visant à résoudre les dynamiques politiques, socio-économiques et violentes qui produisent les contextes d’expulsion des migrations forcées contemporaines.

Dans le contexte de ce qui précède, un cadre conceptuel prenant en compte trois axes est nécessaire :

1) La dimension structurelle des contextes d’expulsion

Dans le cadre de l’économie politique de la migration et des débats sur la relation entre migration et développement, il est essentiel de partir de la considération des conditions macro-structurelles (avec des dimensions locales, nationales, régionales et mondiales), qui produisent des contextes d’expulsion très défavorables. Ces contextes d’expulsion font référence à des besoins fondamentaux (et essentiels) tels que des salaires justes et suffisants, des emplois bien rémunérés, des conditions de vie sans violence et des droits sociaux (tels que l’éducation, la sécurité sociale, la santé, etc.)

Et, de manière complémentaire, considérer les processus de développement du capitalisme néolibéral. Il est nécessaire de retracer la généalogie des dynamiques politiques, sociales et économiques qui obligent les migrants à quitter leur lieu d’origine contre leur gré et de manière forcée. Il s’agit de processus tels que l’augmentation des inégalités, l’appauvrissement croissant, la présence de la violence et de l’insécurité, et les impacts des processus environnementaux dans les localités vulnérables et exclues ; d’une manière générale, il s’agit de la précarité généralisée et structurelle des conditions matérielles de vie.

2) Les populations migrantes en tant que sujets sociopolitiques et leur position dans les migrations

Un tournant important est la centralité des migrants en tant qu’acteurs pertinents qui définissent et façonnent les mobilités transfrontalières. En ce sens, il est essentiel de voir quelles sont les lectures et les interprétations que les migrants forcés eux-mêmes font des contextes d’expulsion. Il est essentiel de comprendre les valeurs et les idées sur la base desquelles les personnes choisissent de migrer, ainsi que leur perception des causes.

Pour cette raison, et sur la base de la proposition de l’autonomie des migrations, il est nécessaire de développer un cadre conceptuel sur les groupes de migrants qui transcende la conception des migrants comme des populations passives et désarmées. Bien que les migrants soient contraints par des dynamiques macroéconomiques et déterminés par des contextes de vie spécifiques, ils sont également des populations dotées de diverses agences qui, en déployant leur capacité d’action et en utilisant différentes ressources et connaissances, choisissent l’option de migrer pour améliorer leurs conditions de vie et surmonter des situations d’existence très défavorables.

3) Les dimensions politiques de l’approche des processus migratoires

Les processus de migration forcée comportent différentes étapes (origine, transit et destination) et sont souvent caractérisés par des dynamiques de précarité matérielle intense et par l’exercice de la violence dans les différents pays concernés.

En ce sens, et suite aux réflexions sur l’autonomie des migrations, des exercices analytiques sont nécessaires pour critiquer, rendre visible et dénoncer les politiques migratoires et frontalières qui criminalisent les migrants et les « représentent » - sans preuve et de manière infondée - comme des « criminels » et des « transgresseurs de la loi » clairs et délibérés. Il est urgent de remettre en question et de démanteler les discours étatiques qui stigmatisent les migrants. Les exercices et les stratégies de contrôle des migrations dans les États nationaux de transit et de destination ne devraient pas non plus être fondés sur des perspectives de « sécurité nationale », qui violent constamment et structurellement les droits de l’homme des populations étrangères en situation irrégulière.

Enfin, il est nécessaire de démanteler et d’affronter l’utilisation politique, xénophobe et non informée des processus de migration forcée par certains gouvernements. Les dynamiques étatiques d’exclusion et de stigmatisation des migrants sont injustes et manquent de preuves ; des dynamiques utilisées pour produire des avantages et des gains en matière politique et électorale (comme Trump et les Républicains le font systématiquement dans l’arène politique américaine depuis des années). Les politiques de contrôle des migrations forcées ne devraient pas être subordonnées (ou prises en otage) à d’autres processus internationaux et dimensions géopolitiques. Les pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Nord qui s’alignent sur les politiques régionales anti-immigration imposées par les migrations forcées des gouvernements américains et qui, ce faisant, cherchent à échapper aux sanctions économiques et/ou à obtenir des avantages politiques de la part des récentes administrations américaines (Trump, Biden) en sont un exemple.

Enfin, la dimension politique de la migration doit être reconnue, les causes structurelles qui la produisent doivent être assumées et les migrants doivent être rendus visibles et valorisés en tant que populations dotées d’un pouvoir d’action et possédant divers droits. Les politiques migratoires de criminalisation ne peuvent servir d’excuse pour transgresser les droits de l’homme et violer les populations étrangères.

Ce texte est la version française de l’article « Thinking Migrations in Capitalism: From the Structural Production of Expulsion Contexts to Migrants’ Agencies », publié dans Alterinfos le 19 décembre 2024.