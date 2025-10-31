Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Octobre 2025 > DIAL - octobre 2025

Campagne de soutien 2025-2026

Les lecteurs et lectrices qui nous lisent depuis plus d’un an connaissent déjà la solution adoptée par Dial pour continuer son travail d’information, les nouveaux venus le découvrent avec ce numéro : chaque année, la revue organise une campagne de soutien d’octobre à décembre.

Dial a été créé en 1971 pour, comme son nom l’indique, diffuser de l’information sur l’Amérique latine. Le régime militaire brésilien (1964-1985) exerçait un contrôle de l’information et le projet du fondateur de Dial, Charles Antoine, était de tenter de contourner ces contrôles en s’appuyant sur un réseau de connaissances pour offrir aux lecteurs et lectrices francophones des informations sur ce qui se passait dans le pays, et au-delà, en Amérique latine. La revue, d’abord diffusée par abonnement, publie depuis lors des informations rédigées principalement par des Latino-Américains et traduites en français.

En novembre 2006, Dial est devenue une revue en ligne et la question s’est posée de savoir si l’accès devait être libre et gratuit ou limité aux abonnés. C’est la première solution, plus conforme à notre volonté d’information, qui a été retenue. Mais l’option de la gratuité requiert de trouver une manière de financer les dépenses nécessaires au fonctionnement de la revue. C’est dans cette perspective que nous avons lancé l’idée de campagnes annuelles de soutien.

Ce système permet de ne faire appel à votre appui financier que deux mois par an et de fonctionner sans mention des impératifs de financement ni publicité pendant le reste de l’année. Il a aussi l’avantage de démocratiser l’accès à l’information que nous souhaitons diffuser et de compter sur la responsabilité et l’engagement des lecteurs et des lectrices, plutôt que d’imposer une obligation d’abonnement avec peu de considération des possibilités financières de chacun et chacune.

C’est bien sûr un pari risqué, mais pour l’instant, cela fonctionne à peu près même si nous sommes toujours un peu en dessous des sommes visées . Nous avons besoin de réunir cette année encore 19 000 € pour assurer notre fonctionnement. Ces dernières années, les sommes récoltées avoisinent en général les 16 000 ou 17 000 €. En 2019-2020, nous avons ainsi reçu 16 500 €, 16 600 € en 2020-2021, 15 600 € en 2021-2022, 16 863 € en 2022-2023, 17 817 € en 2023-2024, grâce à quelques gros dons ponctuels, et 14 858 € en 2024-2025. La dernière campagne a donc été plutôt en demi-teinte et nous espérons que celle de cette année sera meilleure.

Pour nous, comme chaque année, la campagne qui commence est cruciale puisque c’est vos dons qui nous permettent d’exister. Nous comptons donc sur vous, sans qui rien ne sera possible. Nous vous tiendrons au courant des avancées de la campagne avec la parution des numéros de novembre et de décembre. Nous vous enverrons aussi deux courriels supplémentaires, à mi-course entre les numéros mensuels.

Nous avons environ 2000 abonnés. Si chaque personne donnait 20 euros, nous recueillerions 40 000 euros. Bien entendu, cela n’arrive jamais. Si 400 personnes donnaient 50 euros – le prix de l’abonnement papier était avant 2006 de 65 euros –, nous obtiendrions 20 000 euros ! Dans les faits, chacun, chacune, donne selon ses possibilités et les montants varient, mais plus nous recevrons de dons, plus nous aurons de chances d’atteindre notre objectif. L’année dernière, les sommes collectées nous ont été envoyées par une petite centaine de personnes, soit bien moins que les 2000 personnes qui reçoivent chaque mois la revue par courriel…

L’association Les Amis de Dial est reconnue d’intérêt général. Vos dons peuvent donc donner lieu à des déductions d’impôts (déduction de 66 % des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable). Si vous souhaitez en bénéficier, il suffit de nous le signaler, nous vous enverrons un reçu début 2026.

Les modalités pratiques du don (par chèque, virement, virement mensualisé ou paiement en ligne Paypal) sont détaillées dans le texte « Faites un don pour soutenir Dial et AlterInfos ».

En résumé :

– Comme les années précédentes, vous pouvez envoyer vos chèques libellés à l’ordre de l’Association Les Amis de Dial au trésorier.

Association Les Amis de Dial

c/o Louis Michel

37 rue Nicolas Chorier

38000 Grenoble

FRANCE

– Pour les virements, les coordonnées bancaires de l’association sont :

Titulaire du compte : Association Les Amis de Dial

Domiciliation : Crédit Mutuel Lyon Jean Macé (France)

RIB : 10278 07304 00062667101 41

IBAN : FR76 1027 8073 0400 0626 6710 141

BIC : CMCIFR2A

– Les banques offrent la possibilité de réaliser de manière automatique des virements mensuels d’une petite somme (5 ou 10 euros, par exemple), ce qui peut nous permettre de compter sur un apport régulier et peut vous éviter de trop déséquilibrer des budgets parfois déjà bien serrés.

Nous espérons que cet appel obtiendra votre soutien et que, grâce à vous et pour vous, Dial continuera son travail d’information.

Cordialement,

l’équipe de Dial.

Points de repère

10 octobre - Pérou

L’ancienne vice-présidente de Pedro Castillo, devenue présidente le 7 décembre 2022 après la destitution du président par le Congrès, a été à son tour destituée par le Congrès le 10 octobre 2025 pour « incapacité morale permanente ». Elle a été remplacée par José Jerí qui était jusqu’alors président du Congrès.

19 octobre - Bolivie

Des élections générales se sont tenues en Bolivie les 17 août et 19 octobre 2025 (second tour). Le second tour des élections présidentielles opposait deux candidats de droite, Rodrigo Paz Pereira, du Parti démocrate chrétien (PDC, centre-droit) et l’ancien président (2001-2002) Jorge Quiroga, de l’Alliance Libre (droite). Rodrigo Paz Pereira a été élu avec 54,9% des voix. Le nouveau président assumera ses fonctions le 8 novembre, mettant fin à deux décennies de pouvoir du Mouvement vers le socialisme (MAS), d’abord sous les présidences d’Evo Morales (2006-2019) puis sous celle de Luis Arce Catacora (2020-2025).

Vous pouvez nous faire parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) des propositions de points de repère pour le prochain numéro de DIAL.

[>> Retour au sommaire.]

