Accueil > Français > AlterInfos, Dial et vous > Campagnes de soutien > DIAL - Campagne de soutien 2025-2026 (2/5)

Chers lecteurs, chères lectrices, amies et amis de Dial,

nous avons lancé avec le numéro d’octobre la campagne de soutien 2025-2026 qui s’achèvera avec le numéro de décembre. Comme d’habitude, nous vous faisons part des avancées de la campagne à mi-parcours du premier mois de campagne. Une chose d’abord : cela nous fait toujours chaud au cœur de voir que vous répondez présents à nos appels, parfois chaque année, parfois pour la première fois.

Jusqu’à présent, nous avons reçu 19 dons d’un montant total de 5396 euros, soit 646 € de plus que le quart de notre objectif final de 19 000 euros (4750 €), en un quart du temps de la campagne. C’est donc plutôt un bon départ grâce notamment à quelques gros dons… Nous espérons que la deuxième quinzaine de la campagne sera aussi bonne car, comme vous le savez, DIAL a chaque année un besoin vital de votre soutien pour continuer à exister.

Nous profitons aussi de ce bilan de quart de parcours pour remercier toutes celles et ceux qui ont dès à présent répondu à notre appel.

Rappelons que l’association Les Amis de DIAL étant reconnue d’intérêt général, les dons qui lui sont versés donnent lieu à une réduction d’impôt (66 % des sommes versées retenues dans la limite de 20% du revenu imposable) — nous vous enverrons les reçus début 2025. Les modalités pratiques du don (par chèque, virement, virement mensuel ou paiement en ligne Paypal) sont expliquées dans le texte « Faites un don pour soutenir Dial et AlterInfos ».

– Vous pouvez envoyer vos chèques libellés à l’ordre de l’Association Les Amis de Dial à :

Association Les Amis de Dial

c/o Louis Michel

37 rue Nicolas Chorier

38000 Grenoble

FRANCE

– Pour les virements, les coordonnées bancaires de l’association sont :

Titulaire du compte : Association Les Amis de Dial

Domiciliation : Crédit Mutuel Lyon Jean Macé (France)

RIB : 10278 07304 00062667101 41

IBAN : FR76 1027 8073 0400 0626 6710 141

BIC : CMCIFR2A

Nous comptons sur vous !

Cordialement,

l’équipe de Dial.

redaction[AT]dial-infos.org