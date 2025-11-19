Accueil > Français > AlterInfos, Dial et vous > Campagnes de soutien > DIAL - Campagne de soutien 2025-2026 (2/5)
DIAL - Campagne de soutien 2025-2026 (2/5)
Équipe DIAL
mercredi 19 novembre 2025, mis en ligne par
Chers lecteurs, chères lectrices, amies et amis de Dial,
nous avons lancé avec le numéro d’octobre la campagne de soutien 2025-2026 qui s’achèvera avec le numéro de décembre. Comme d’habitude, nous vous faisons part des avancées de la campagne à mi-parcours du premier mois de campagne. Une chose d’abord : cela nous fait toujours chaud au cœur de voir que vous répondez présents à nos appels, parfois chaque année, parfois pour la première fois.
Jusqu’à présent, nous avons reçu 19 dons d’un montant total de 5396 euros, soit 646 € de plus que le quart de notre objectif final de 19 000 euros (4750 €), en un quart du temps de la campagne. C’est donc plutôt un bon départ grâce notamment à quelques gros dons… Nous espérons que la deuxième quinzaine de la campagne sera aussi bonne car, comme vous le savez, DIAL a chaque année un besoin vital de votre soutien pour continuer à exister.
Nous profitons aussi de ce bilan de quart de parcours pour remercier toutes celles et ceux qui ont dès à présent répondu à notre appel.
Rappelons que l’association Les Amis de DIAL étant reconnue d’intérêt général, les dons qui lui sont versés donnent lieu à une réduction d’impôt (66 % des sommes versées retenues dans la limite de 20% du revenu imposable) — nous vous enverrons les reçus début 2025. Les modalités pratiques du don (par chèque, virement, virement mensuel ou paiement en ligne Paypal) sont expliquées dans le texte « Faites un don pour soutenir Dial et AlterInfos ».
– Vous pouvez envoyer vos chèques libellés à l’ordre de l’Association Les Amis de Dial à :
Association Les Amis de Dial
c/o Louis Michel
37 rue Nicolas Chorier
38000 Grenoble
FRANCE
– Pour les virements, les coordonnées bancaires de l’association sont :
Titulaire du compte : Association Les Amis de Dial
Domiciliation : Crédit Mutuel Lyon Jean Macé (France)
RIB : 10278 07304 00062667101 41
IBAN : FR76 1027 8073 0400 0626 6710 141
BIC : CMCIFR2A
Nous comptons sur vous !
Cordialement,
l’équipe de Dial.
redaction[AT]dial-infos.org