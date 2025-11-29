Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Novembre 2025 > DIAL - novembre 2025

Campagne de soutien 2025-2026

Voilà un mois que nous avons lancé notre campagne annuelle de soutien qui durera encore jusqu’à la parution du DIAL de décembre. Où en sommes-nous ?

Les dons ont continué à arriver avec quelques chèques envoyés par courrier, des virements sur le compte de l’association des Amis de Dial ou sur notre compte Paypal.

Lors de la première quinzaine de campagne, nous avions fait un bon départ en réunissant 5396 euros. Après notre mail du 19 novembre, nous avons reçu 10 nouveaux dons pour un montant de 2175 euros. Pour le moment, les dons envoyés s’élèvent donc à 7763 euros, soit 1737 € de moins que la moitié des 19 000 euros (9500 €) dont nous avons besoin pour pouvoir continuer notre travail d’information, après un mois de campagne. C’est donc un début de campagne relativement bon, grâce notamment à quelques dons importants, mais il nous reste encore plus de la moitié du chemin à parcourir au cours du mois qui vient pour parvenir à notre objectif final. Et nous savons par expérience que la seconde partie de la somme est plus difficile à réunir que la première.

Nous remercions toutes les personnes qui ont pu nous soutenir de cette manière et grâce auxquelles nous avons déjà fait ce beau bout de chemin.

Nous sommes conscients que tout le monde n’a pas les mêmes possibilités financières et c’est pour cela que l’accès libre nous paraît être le bon choix : tout le monde doit pouvoir avoir accès aux informations que nous diffusons, indépendamment des revenus de chacun et chacune. Mais cette ouverture suppose un engagement responsable des personnes qui peuvent nous faire parvenir un don : sans elles, nous ne pourrions pas continuer.

Nous espérons donc que les dons vont continuer à être importants lors de ce second mois et nous comptons sur vous pour cela. Sans vous, rien ne sera possible.

Cordialement,

l’équipe de Dial.

redaction chez dial-infos.org

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3759 - URUGUAY - Le pays mise sur la sylviculture sans se préoccuper de la pollution et des conflits sociaux

– DIAL 3760 - BRÉSIL - Les contradictions de la COP30

– DIAL 3761 - Trajectoires pradosiennes entre foi, engagements et transformation sociale. (III) Pierre Dupuy : De La Rochelle à Valparaiso, pérégrinations d’un prêtre-ouvrier

Du côté d’AlterInfos

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)

Si vous trouvez qu’un pays ou une région ne sont que trop peu couverts, aidez-nous à y remédier ! Écrivez-nous.

Points de repère

16 novembre - Chili

Lors du premier tour des élections présidentielles chiliennes, Jeannette Jara (Parti communiste), la candidate de la coalition politique de gauche, Unité pour le Chili, a obtenu 26,85% des voix et José Antonio Kast (Parti républicain du Chili, extrême-droite), de la coalition Changement pour le Chili a recueilli 23,92%. Franco Parisi, Johannes Kaiser et Evelyn Matthei, trois autres candidats ancrés à droite, ont obtenu respectivement 19,71%, 13,94% et 12,46%. Le second tour des élections, opposant les 2 candidats arrivés en tête, se tiendra le 14 décembre 2025. Les élections parlementaires qui avaient lieu en même temps ont donné une majorité aux coalitions de la droite (34 sièges sur 155) et l’extrême-droite (42 sièges sur 155) à la chambre des députés, avec un total de 76 sièges pour l’ensemble des 2 coalitions, la majorité absolue étant à 78 sièges. La coalition de gauche obtient 61 sièges de députés. Sur les 23 sièges en jeu au Sénat, Unité pour le Chili en obtient 11, contre 6 pour Changement pour le Chili, et 5 pour la coalition de droite.

16 novembre - Équateur

Le président Daniel Noboa (droite), qui a entamé son deuxième mandat le 24 mai 2025, a organisé un référendum constitutionnel dimanche 16 novembre 2025. Le corps électoral était appelé à se prononcer sur quatre points : l’installation de bases militaires étrangères en Équateur, la fin des financements publics aux mouvements et partis politiques, la réduction du nombre de parlementaires et la convocation d’une Assemblée constituante pour rédiger une nouvelle constitution. Le « Non » l’a emporté sur les 4 points, avec un taux de rejet atteignant 61,80% sur la convocation d’une nouvelle Assemblée constituante et 60,82% sur l’installation de bases militaires étrangères.

