Accueil > Français > AlterInfos, Dial et vous > Campagnes de soutien > DIAL - Campagne de soutien 2025-2026 (4/5)

Chers lecteurs, chères lectrices, amies et amis de Dial,

la campagne de soutien 2025-2026 de la revue a débuté avec la parution du numéro d’octobre et s’achèvera comme à l’accoutumée avec la parution du numéro de décembre. Nous vous envoyons tous les 15 jours un courriel pour faire le point.

Lors de la parution du dernier numéro, fin novembre, les dons reçus s’élevaient à 7763 euros. Depuis lors, nous avons reçu 19 dons, pour un montant global de 1850 €, bien moins que les 4750 € par quinzaine que nous aurions besoin de réunir. Nous avons collecté jusqu’à présent 9 611 €. Merci à toutes les personnes qui ont pu nous faire parvenir cet argent.

À ce stade de la campagne, notre objectif serait d’avoir collecté 14 250 € (trois tiers de 19 000 €), nous avons donc 4639 € de retard par rapport à cet objectif. Sachant que la campagne se termine à la fin du mois avec la parution du numéro de décembre, nous avons encore un très gros morceau de route à parcourir pour obtenir les 9389 € restants, presque la moitié de notre objectif final… Votre mobilisation est donc plus que jamais nécessaire.

Jusqu’à présent, nous avons toujours reçu de vous l’argent nécessaire à la poursuite de l’aventure, nous espérons donc à nouveau que les dons vont se multiplier lors des derniers jours de la campagne. Encore une fois, sans vous, rien ne sera possible, et ce n’est pas qu’une formule rhétorique : chaque année, la campagne de soutien est vitale pour nous.

Dial vit exclusivement du soutien de ses lecteurs et lectrices, alors, si vous aimez nous lire chaque mois, si vous aimez suivre « les aventures » d’une région aux multiples facettes, aidez-nous à réunir les fonds dont nous avons besoin pour continuer notre travail de diffusion de l’information sur l’Amérique latine.

Nous comptons sur vous ! C’est le dernier appel de cette campagne.

Voici un rappel de quelques détails importants. L’association Les Amis de DIAL étant reconnue d’intérêt général, les dons qui lui sont versés donnent lieu à une réduction d’impôt (66 % des sommes versées retenues dans la limite de 20% du revenu imposable). Si vous souhaitez en bénéficier, précisez-le-nous, nous vous enverrons un reçu fiscal au printemps prochain. Les modalités pratiques du don (par chèque, virement, virement mensuel ou paiement en ligne Paypal) sont expliquées en détail dans le texte en ligne « Faites un don pour soutenir Dial et AlterInfos ».

– Vous pouvez envoyer vos chèques libellés à l’ordre de l’Association Les Amis de Dial.

Association Les Amis de Dial

c/o Louis Michel

37 rue Nicolas Chorier

38000 Grenoble

FRANCE

– Pour les virements, les coordonnées bancaires de l’association sont :

Titulaire du compte : Les Amis de Dial

Domiciliation : Crédit Mutuel Lyon Jean Macé (France)

RIB : 10278 07304 00062667101 41

IBAN : FR76 1027 8073 0400 0626 6710 141

BIC : CMCIFR2A

Cordialement,

l’équipe de Dial.

redaction[AT]dial-infos.org