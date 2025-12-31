Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Décembre 2025 > DIAL - décembre 2025

Campagne de soutien 2025-2026 : Nous avons encore besoin de vous !

Avec ce numéro « s’achève » la campagne de soutien 2025-2026. Le total des dons reçus depuis le début de la campagne s’élève désormais à 12 123 euros. Nous avons reçu 2465 € (17 dons) depuis notre dernier appel, soit 2285 € de moins que la somme (4750 euros) qu’il nous faudrait recevoir chaque quinzaine pour arriver à notre objectif final de 19 000 euros… Il nous manque encore 6877 € pour atteindre la somme nécessaire à notre fonctionnement annuel. Nous sommes bien conscients que les finances disponibles ne sont pas toujours à la hauteur des besoins et des envies, mais nous concluons cette campagne, comme bien souvent, par un nouvel et vigoureux appel à votre soutien dont nous avons chaque année un besoin vital.

Sans votre soutien, DIAL ne pourrait pas continuer le travail de diffusion de l’information sur l’Amérique latine qu’il poursuit avec constance depuis maintenant plus de 50 ans et que nous croyons important.

Nous savons qu’il est possible d’atteindre les objectifs de la campagne car jusqu’à présent, nous y sommes toujours plus ou moins arrivés, mais pour cela, nous avons encore besoin de la mobilisation de tous celles et ceux qui sont en mesure de nous soutenir financièrement.

Le chemin qui nous reste à parcourir ne doit pas nous faire oublier le chemin déjà parcouru. 12 123 euros est déjà une très belle réussite et nous remercions vivement tous celles et tous ceux qui ont pu nous faire parvenir ces dons.

Malgré notre situation financière toujours fragile – chaque année, la période de la campagne de soutien est cruciale pour nous –, nous vous souhaitons une bonne dernière journée de 2025 et une belle année 2026. Et nous vous donnons rendez-vous avec le numéro de janvier.

Nous rappelons aux personnes qui n’ont pas encore pu nous faire parvenir un don mais souhaitent le faire que l’association Les Amis de DIAL étant reconnue d’intérêt général, les dons qui lui sont versés donnent lieu à une réduction d’impôt (66 % des sommes versées retenues dans la limite de 20% du revenu imposable). Les modalités pratiques du don (par chèque, virement, virement mensuel ou paiement en ligne Paypal) sont expliquées dans le texte « Faites un don pour soutenir Dial et AlterInfos ».

– Vous pouvez envoyer vos chèques libellés à l’ordre de l’Association Les Amis de Dial.

Association Les Amis de Dial

c/o Louis Michel

37 rue Nicolas Chorier

38000 Grenoble

FRANCE

– Pour les virements, les coordonnées bancaires de l’association sont :

Titulaire du compte : Les Amis de Dial

Domiciliation : Crédit Mutuel Lyon Jean Macé (France)

RIB : 10278 07304 00062667101 41

IBAN : FR76 1027 8073 0400 0626 6710 141

BIC : CMCIFR2A

Nous comptons sur chacun et chacune de vous !

Cordialement,

l’équipe de Dial.

redaction chez dial-infos.org

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3762 - CHILI - La « voie démocratique » vers le pinochetisme de Kast

– DIAL 3763 - VENEZUELA-ÉTATS-UNIS - La guerre ou le deal ? Entretien avec Thomas Posado

– DIAL 3764 - BRÉSIL - Lettre aux ami⋅e⋅s

Du côté d’AlterInfos

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)

Si vous trouvez qu’un pays ou une région ne sont que trop peu couverts, aidez-nous à y remédier ! Écrivez-nous.

[>> Retour au sommaire.]

Points de repère

30 novembre - Honduras

Des élections générales se sont tenues dimanche 30 novembre 2025 au Honduras, pour élire notamment le président du pays, 128 députés et 298 maires. Le résultat de l’élection présidentielle, où Nasry Asfura (Parti national, droite) et Salvador Nasralla (Parti libéral, centre-droit) sont au coude à coude, est discuté et de nombreux recours ont été déposés. Le 24 décembre dans l’après-midi, le Conseil national électoral (CNE) a cependant fait une déclaration donnant Asfura vainqueur avec 40,26% des voix, contre 39,54% des voix, malgré l’opposition de certains membres du CNE comme Marlon Ochoa, qui demande un recomptage complet. La Loi électorale requiert une publication des résultats avant la fin de l’année civile.

14 décembre - Chili

Dimanche 14 décembre, le second tour des élections présidentielles chiliennes opposait Jeannette Jara (Parti communiste), la candidate de la coalition politique de gauche, Unité pour le Chili, qui avait obtenu 26,85% des voix au premier tour et José Antonio Kast (Parti républicain du Chili, extrême droite), de la coalition Changement pour le Chili qui avait recueilli 23,92% des votes. José Antonio Kast a été élu avec 58,16% des voix, contre 41,84% pour Jeannette Jara.

Vous pouvez nous faire parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) des propositions de points de repère pour le prochain numéro de DIAL.

[>> Retour au sommaire.]

Envoi du courriel mensuel et changements d’adresse

Si vous changez d’adresse courriel et souhaitez continuer à recevoir Dial chaque 1er du mois, veuillez nous communiquer votre nouvelle adresse. Une fois que votre ancienne adresse est invalidée, nous risquons de ne plus avoir de moyens de vous contacter.

Recevoir les nouvelles de Dial ou d’AlterInfos par courriel

– Pour recevoir le sommaire de Dial chaque mois par courriel, vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription. Si par erreur, vous recevez Dial à plusieurs de vos adresses, vous pouvez désinscrire les adresses superflues en bas de cette page https://panel.globenet.org/cgi-bin/mailman/listinfo/abonnes_dial. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à dial[AT]dial-infos.org en précisant les adresses superflues, nous nous ferons un plaisir de les désinscrire.

– Si vous souhaitez être informé-e des publications sur le site AlterInfos (articles en espagnol principalement, mais aussi en anglais, en portugais et en français), vous pouvez vous inscrire à AlterInfos_via_mail, la lettre d’information hebdomadaire d’AlterInfos.

Faites connaître Dial autour de vous

Si vous souhaitez faire connaître Dial et AlterInfos à d’autres personnes, vous pouvez utiliser les tracts prêts à imprimer disponibles en bas de l’article « Faites connaître Dial et AlterInfos autour de vous ». Vous pouvez aussi simplement transférer par courriel le sommaire du dernier numéro…