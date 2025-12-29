HONDURAS - Ante la coyuntura electoral y la injerencia extranjera, el COPINH reafirma su lucha por la vida y los territorios

Portada del sitio > Español > Latinoamérica y Caribe > HONDURAS - Ante la coyuntura electoral y la injerencia extranjera, el COPINH (…)

1ro de diciembre de 2025 - COPINH - El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ante la tendencia electoral disputada entre los dos partidos conservadores se pronuncia con firmeza frente a la grave injerencia extranjera y los discursos autoritarios que han marcado este proceso. Recordamos que nuestro horizonte de lucha trasciende cualquier coyuntura electoral y se sostiene en la organización comunitaria, la autonomía y la defensa de los bienes comunes.

Denunciamos la injerencia del gobierno de Estados Unidos, cuya participación en este proceso electoral ha sido evidente. Su apoyo político y mediático a Nasry Asfura se fundamenta en la manipulación del discurso del “comunismo” y la narrativa del supuesto “narcoterrorismo”. Este último término forma parte de la política exterior estadounidense, utilizada para atacar a Venezuela y tensionar relaciones con otros países.

Estas narrativas se inscriben en la expansión de la derecha global, que impulsa discursos de miedo, autoritarismo y criminalización de los movimientos sociales y populares.

Lecciones para el gobierno y los movimientos sociales

El proceso electoral deja lecciones importantes para LIBRE un partido que nació del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en el marco de la lucha contra el Golpe de Estado de 2009. El resultado refleja un voto de castigo por no haber atendido de manera efectiva todas las necesidades planteadas por las organizaciones, haber permitido acciones indebidas por el movimiento más conservador del partido y el no haber confrontado a fondo las estructuras de poder que dominan el país y que durante estos años han impulsado una guerra mediática poderosa y bien articulada desde los grandes monopolios de comunicación de los que son dueños, acompañada por la movilización de los sectores más reaccionarios. A ello se suma el distanciamiento del trabajo popular y la ineficiencia de algunos funcionarios del Estado, quienes dejaron de lado el compromiso social para priorizar intereses personales.

También hay lecciones para los movimientos sociales. Hemos cometido errores estratégicos al no mantener suficiente presencia en las calles y permitir que los grupos conservadores ocuparan ese espacio naturalmente nuestro, han habido acciones, pero sin la coordinación y fuerza suficiente. Además, dispersamos las demandas populares y no logramos consolidar un diálogo ante las diferentes perspectivas del gobierno actual.

Este nuevo contexto nos permitirá distinguir más claramente los enemigos de los pueblos que ya empiezan a sacar sus garras y que han permanecido activos estos casi 4 años trabajando para la impunidad, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y evasión de la justicia y ojalá esta nueva situación contribuya a la articulación de los distintos sectores sociales.

Exigencias y llamado a la lucha

Exigimos que se tomen acciones judiciales contra la consejera Cosette López, quien continúa desempeñándose con total normalidad pese a los graves señalamientos en su contra mostrados en audios que dan cuenta de acciones criminales.

Las organizaciones sociales hermanas ya hemos hecho un llamado a construir un Plan Nacional de Lucha para la demanda de la tierra, la defensa de la naturaleza y la justicia. Este plan debe asumir un trabajo paciente y constante en los territorios, las calles, las escuelas, los barrios, las iglesias y todo espacio público para confrontar las ideas conservadoras, del saqueo a los territorios y acciones criminales que amenazan a nuestras comunidades y al país.

La responsabilidad histórica sigue recayendo en el pueblo que es el único que puede cambiar el país. Parafraseando a nuestra compañera Berta, hoy nos toca arreciar la lucha y arreciar la esperanza.

Advertimos que frente a cualquier agresión a nuestros territorios encontrarán la resistencia de un pueblo organizado históricamente con más de 533 años de lucha.

¡Que tiemblen los delincuentes porque la lucha por justicia no se acaba!

¡No olvidamos! ¡No perdonamos!

Dado en La Esperanza, Intibucá, el día 01 del mes de diciembre de 2025.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.”

