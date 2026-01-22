Portada del sitio > Español > Latinoamérica y Caribe > MEXICO Sheinbaum rechaza la presencia de tropas de EEUU en México

Ene 13, 2026

Tras "amable" conversación con Trump

Frente a los recientes amagos de Donald Trump para orquestar una incursión militar estadounidense contra los cárteles mexicanos de las drogas, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier posibilidad de una intervención de Washington: “Eso no está sobre la mesa”, dijo, tras una llamada telefónica que sostuvieron por alrededor de 15 minutos.

Aseveró que está descartada una intervención militar de Washington en México. En su conferencia de prensa matutina, la mandataria informó que se abordaron el respeto a la soberanía, seguridad y comercio, y dio a conocer que una vez más el neoyorquino le ofreció “ayuda” con el envío de tropas para combatir a los cárteles, propuesta que rechazó de nueva cuenta.

La presidenta dijo en la red social X que, en la conversación, abordaron «la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones». Sheinbaum explicó que solicitó la conversación después de que Trump amenazara con realizar ataques terrestres contra los cárteles, que aseguró, «están controlando México».

Durante la llamada, que Sheinbaum describió como respetuosa, Trump le preguntó su opinión sobre el derrocamiento de Maduro. «Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una Constitución: que estamos en contra de las intervenciones militares», narró la jefa de Estado y precisó que no hablaron más sobre ese tema.

La presidenta recordó a su homólogo estadounidense los resultados en el combate al narcotráfico: «Se ha reducido el 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos (…). Incluso, las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43%», dijo la mandataria. El tema de la seguridad ha sido utilizado por Trump repetidamente para amagar con aranceles hacia México y parar las negociaciones del acuerdo de libre comercio T-MEC, previstas para este 2026., crucial para la economía de México, que envía 80% de sus exportaciones a EEUU.

De todas formas, es evidente que la amenaza permanece latente. Así lo mostró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, al hablar de una “excelente conversación con la Presidenta de México”, para añadir que el principal objetivo de Trump “es frenar el flagelo del narcoterrorismo que está destruyendo comunidades en todo el país y está dispuesto a usar cualquier herramienta a su disposición para salvar vidas estadunidenses”. Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, instó al canciller Juan Ramón de la Fuente a fortalecer la cooperación contra “violentas redes narcoterroristas”.

Sheinbaum señaló que una vez más el magnate le ofreció el envío de tropas para combatir a los grupos del crimen organizado en México, a lo que la mandataria se negó nuevamente. “Él nos insistió en que, si nosotros lo pedíamos, ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos que hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, está la soberanía de México y la integridad territorial. Y lo entendió (…) Puede haber información que ellos nos den en inteligencia, que se trabaja conjuntamente, pero en México operamos nosotros, no opera nadie más”, recalcó.

La mandataria sostuvo que ella misma buscó esta nueva conversación –la decimoquinta que sostienen– debido al manifiesto interés del republicano por emprender una operación en territorio contra los cárteles. “Tres veces había declarado (Trump) que le interesaría tener más participación en la seguridad en México. En estas condiciones siempre es mejor buscar un diálogo, en vez de solamente a través de los medios o de una comunicación pública, pues es mejor hablar por teléfono. Y, además, hay un antecedente del trabajo conjunto que se está haciendo. Por eso solicitamos la llamada.”

Subrayó que el jefe de la Casa Blanca reconoció los avances que se han logrado en México en el último año en el combate al crimen organizado. “Dijo que estaba al tanto de lo que se estaba haciendo, que a él le parecía que se podía hacer más. Y sí, en efecto podemos hacer mucho más, pero vamos trabajando.” Asimismo adelantó que el 22 o 23 de enero se dará una nueva reunión de la comisión bilateral derivada del entendimiento en la materia –ratificado en septiembre la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio–, la cual se realizará en Estados Unidos.

Narcoterrorismo

Sheinbaum subrayó que no comparte el concepto de narcoterroristas para los grupos del crimen organizado. “No estamos de acuerdo… Nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo; (el concepto) tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno, dichas, y otros esquemas. No está en el marco de nuestra legislación llamarle así. Tampoco estamos de acuerdo con que el que Estados Unidos le llame ‘terrorismo’ implique una intervención en nuestro país”, dejó en claro.

Acentuó que lo relevante es mantener la relación de respeto y colaboración con Estados Unidos, por lo que el diálogo será permanente, pese a tensiones y diferencias, pues ha dado resultados. “Y si es necesario llamar a una movilización a algo, lo vamos a hacer”, aunque aclaró que no de tipo militar.

En torno a los avances en materia de seguridad, Sheinbaum destacó que las propias cifras oficiales de Washington indican que se ha dado una reducción en la incautación de fentanilo de parte de los estadounidenses en la frontera común e incluso se reporta una disminución de 43 por ciento en las muertes por sobredosis de esa sustancia entre la población del vecino del norte, que en parte se debe a acciones del gobierno de México.

Aunque todo indica que la conversación discurrió en un tono cordial, de respeto mutuo y que de momento se encuentra apaciguado el afán del magnate por trasladar a México sus delirios bélicos, Pero no habla de cooperación, sino de coerción, ya que en la legislación estadounidense calificar a una persona u organización de “terrorista” abre la puerta a acciones armadas por encima de las leyes locales e internacionales.

De este modo, la errónea clasificación de las organizaciones criminales como terroristas no es una estrategia de combate al delito, sino un pretexto para el abuso de la fuerza, como se ha demostrado en el bloqueo homicida contra Cuba, la prolongada ocupación colonial de Afganistán e Irak, las ejecuciones extrajudiciales contra tripulantes de embarcaciones en el Caribe y el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, recjuerda un editorial del diario La Jornada.

Mientras la Casa Blanca porfíe en la confusión del fenómeno delictivo y el terrorismo, y en tanto Trump ubique su “propia moralidad” como único freno a sus acciones, sin ninguna consideración por las leyes o los derechos humanos, ni México ni ningún otro país puede dar por sentado que se encuentra a salvo de agresiones por parte de Estados Unidos. La cabeza fría y la habilidad para esquivar las provocaciones del magnate no pueden confundirse con ingenuidad respecto a las intenciones del republicano, añade el diario.

Lo cierto, señala, es que Trump y sus antecesores no han usado “cualquier herramienta a su disposición para salvar vidas estadunidenses”: no han articulado una política medianamente coherente de prevención, no han actuado contra las farmacéuticas que provocaron la epidemia de dependencia a los opioides, no hacen nada para sacar a la luz y desmantelar a los grandes grupos criminales que operan en su propio territorio, toleran abiertamente el consumo de estupefacientes entre las clases medias y altas y, ante todo, promueven un sistema financiero y un entorno empresarial que han hecho de su país el mayor centro de lavado de dinero del planeta.

En vez de “ofrecer su ayuda” para exportar una estrategia de violencia que nunca ha dado resultados en la reducción del narcotráfico, el trumpismo tendría que enfocarse en arreglar el desastre doméstico; por ejemplo, destinando al tratamiento de las adicciones las decenas de miles de millones de dólares que derrocha en cacerías humanas contra migrantes cuya única falta ha sido creer en el mito del sueño americano, señala La Jornada.

Durante la llamada, Trump preguntó también por la posición de México respecto a Venezuela. La respuesta fue coherente con el resto del mensaje: el país, recordó Sheinbaum, se opone a las intervenciones militares, una postura recogida en su Constitución.

Sheibaum precisó además que no abordó con Trump la situación de Cuba, después de que el Trump anunciara que la isla dejaría de recibir petróleo y recursos venezolanos tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU a comienzos de enero. México, dijo, estaría dispuesto a facilitar canales de comunicación entre La Habana y Washington si se lo solicitan.

El equilibrio que intenta mantener Sheinbaum es delicado: cooperar con Estados Unidos en seguridad y comercio sin cruzar una línea que, en México, sigue siendo políticamente intocable.

Gerardo Villagrán del Corral

*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

https://estrategia.la/2026/01/13/sheinbaum-rechaza-la-presencia-de-tropas-de-eeuu-en-mexico/