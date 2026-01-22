VENEZUELA – Le changement de régime parfait. De l’autoritarisme au néocolonialisme ?

Accueil > Français > Amérique latine et Caraïbes > VENEZUELA – Le changement de régime parfait. De l’autoritarisme au (…)

Nueva Sociedad, janvier 2026

Correspondencia de Prensa, 17-1-2026

L’opération militaire des États-Unis au Venezuela semble redéfinir la stratégie de changement de régime pour le XXIème siècle. Comment comprendre ce qui s’est passé ces derniers jours et ce qui pourrait se produire dans un futur immédiat ? Que nous dit la structure de l’État vénézuélien sur le lendemain de la capture de Maduro par les forces militaires états-uniennes ?

Au petit matin du 3 janvier, Donald Trump a fait ce que nombre d’entre nous disaient qu’il ne pouvait faire sans le payer très cher : un changement de régime au Venezuela. Des hélicoptères Chinook, avec des forces Delta, sont entrées dans Caracas, ont enlevé Nicolás Maduro et l’ont déposé quelques heures plus tard dans une cellule à Brooklyn. Le 5 janvier il a été présenté devant un juge fédéral et inculpé de narco-terrorisme.

Pour enlever le président panaméen Manuel Antonio Noriega en 1989, les États Unis ont du raser el Chorillo [1] et tuer des centaines de milliers de personnes. L’opération a pris presque un mois.

Où était donc l’’armée « chaviste » ? Les collectifs armés. La milice Bolivarienne ? Les systèmes anti-aériens russes ? La « guerre populaire prolongée » qu’ils promettaient ? « Le plus facile, n’est pas d’entrer, mais de sortir » se vantaient-ils. Mais les états-uniens sont entrés, sont sortis et ont enlevé Maduro sans la moindre résistance.

L’histoire devra éclaircir les détails de la négociation qui a ouvert les portes d’une prison fédérale de haute sécurité aux États-Unis pour Maduro et sa femme, Cilia Flores.

Le succès tactique n’a pas été uniquement celui des forces spéciales états-uniennes. La seule explication à tant de précision semble être une trahison parfaitement exécutée.

Cette opération redéfinit « le changement de régime » pour le XXIe siècle à la lumière des enlisements en Irak et en Afghanistan. Son triomphe stratégique est d’obtenir le contrôle effectif du Venezuela sans payer le prix de la reconstruction nationale. Il n’y a pas de reconstruction constitutionnelle, ni désarmement des milices, ni création de nouvelles forces de sécurité. Il n’y a pas d’occupation par des milliers de soldats pendant une décennie. Il n’y a pas de soulèvement, ni absence de pouvoir ni chaos à contrôler.

Trump l’a dit sans détour : il s’agit de s’emparer des ressources, à commencer par le pétrole. La démocratie peut attendre.

Ce que Trump cherche aujourd’hui, avec la collaboration enthousiaste des sœur et frère Delcy et Jorge Rodríguez – la nouvelle présidente en charge de la République et le président de l’Assemblée nationale respectivement – ce n’est pas une libération : c’est une appropriation néocoloniale. Donald Trump, par la force et rien d’autre, s’arroge le droit de gouverner le pays. De décider de qui commande et qui ne commande pas. D’ouvrir le sous-sol vénézuélien à ses compagnies pétrolières. D’administrer un pays de 30 millions de personnes comme si il s’agissait d’une concession.

Si c’était une transition démocratique, si Delcy Rodríguez était la transition pour un temps que certains imaginent, il y aurait des élections dans quelques mois, et pas une période d’adaptation à l’occupation pétrolière états-unienne. C’est pour cette raison que María Corina Machado a été écartée, contrainte de "descendre du bus’’ par le président états-unien, qui ne s’est pas privé de l’humilier en disant qu’elle n’a ni la « légitimité » ni le « respect » de son pays. En d’autres termes, l’arrivée potentielle au pouvoir de l’autre leader de l’opposition, qui est appréciée, engendrait le risque pour les États-Unis de devoir trop s’impliquer pour maintenir l’ordre dans le pays, avec les risques que cela suppose – et les difficultés pour Trump pour les justifier en interne.

Comme par hasard, Machado – qui a quitté le Venezuela avec l’aide des États-Unis pour recevoir le Prix Nobel de la Paix en Norvège – était toujours hors du pays où elle était censée revenir, également avec l’aide de États-Unis, quand l’opération militaire a eu lieu.

Le changement de régime n’était pas destiné à instaurer la démocratie au Venezuela. Il visait à établir le contrôle gringo.

On dit que Delcy serait une Balaguer : la ‘’continuiste’’ qui prépare la transition démocratique. L’analogie, répétée ces derniers jours, fait référence à Joaquín Balaguer qui, issu des entrailles du régime dominicain, assuma la Présidence, en 1960, comme marionnette du dictateur Rafael L. Trujillo et lui succéda après son assassinat en 1961. C’est à lui que revint la transition, pas à son opposant, Juan Bosch. « Au lieu de rompre avec Trujillo, Balaguer adapta le trujillisme à un nouveau langage, plus doux, plus présentable pour la communauté internationale mais avec la même logique de contrôle clientéliste, de personnalisation et de verticalité du pouvoir ». Ce fut « un pont invisible entre des époques, entre la dictature et la démocratie »

Mais Delcy Rodríguez n’est pas Balaguer

Trujillo construisit un régime personnaliste, il incarnait l’État. Quand il a été assassiné, le vide fut inévitable. Balaguer fit office d’amortisseur tandis que s’organisait la transition.

Le madurisme est autre chose. Ce n’est pas un régime personnaliste, mais patrimonial : un réseau de militaires, de bureaucrates et de chefs d’entreprise qui s’est emparé de l’État pour le gérer comme un butin. Un régime ne se définit pas par les noms qui le gèrent ni par sa rhétorique. Il se définit par la façon dont le pouvoir fonctionne : à qui il doit allégiance, sous quelle pression il opère, quelles sont les limites de ce qu’il peut faire ou dire.

Pendant des années, le madurisme s’est légitimé, du moins par le discours, par sa « résistance » aux États-Unis. Il pouvait être corrompu, autoritaire ou incompétent mais il était « anti-impérialiste ». Cette fiction lui assurait une cohésion interne et un soutien politique. Mais c’est terminé.

Delcy Rodríguez ne représente pas une succession personnelle, comme Balaguer, mais la continuité d’un projet politique qui a été capturé.

La nouvelle présidente en charge du Venezuela est là où elle est parce que Trump l’y a mise. Elle doit son poste à Washington. Elle peut appliquer les consignes, tenir le cabinet, invoquer Hugo Chávez, même diriger la campagne « Free Maduro : Libérez Maduro ». Mais le fondement du régime a changé. C’est de facto un pouvoir subordonné au diktat états-unien.

Le triomphe de Trump a été de pousser Maduro hors d’une voiture en marche et de s’installer au volant.

Lorsqu’un leader d’un régime personnaliste tombe, le système s’écroule. Sans lui il n’y a plus d’État. Quand le capo d’une mafia tombe, la structure ne s’écroule pas : elle s’adapte. Elle cherche un nouveau patron. Elle négocie sa survie. Les loyautés ne sont ni idéologiques ni morales. Elles sont contractuelles. Ce qui importe c’est que les affaires continuent.

C’est pour cela que Trump a pu sortir le capo sans démonter la structure. Il n’a pas détruit l’appareil chaviste pour construire quelque chose de nouveau. Il l’a capturé et l’a mis à son service. C’est cela le changement de régime parfait. Non pas parce qu’il soit moralement acceptable ou légalement justifiable, mais parce qu’il atteint son objectif : contrôler un pays sans en assumer les coûts qui ont coulé les États-Unis en Irak et en Afghanistan.

Il n’y aura pas besoin d’expliquer pourquoi il y a des troupes qui meurent à Caracas d’ici à cinq ans. Ni de justifier les milliards de dollars en reconstruction. Le pétrole coulera à flot, des contrats seront signés et un gouvernement local obéira sans que Washington ait à gouverner directement. C’est pour cette raison que cela est historique. Non en raison de l’opération militaire mais du modèle qu’il inaugure.

Ne pas détruire des États. Les capturer. Ne pas occuper des territoires. Contrôler les élites. Ne pas construire des nations. Prendre la direction de celles qui existent.

Et tout a fonctionné parce que le régime de Maduro n’était pas révolutionnaire mais maffieux. Et les États maffieux, par nature, sont transmissibles.

Note de Correspondencia de Prensa

Un exemple en est l’annonce faite par la radio officielle vénézuélienne qui exprime cet enthousiasme quand elle annonce « le succès de l’opération conjointe pour le retour au pays du navire Minerve » [2]

Traduction (de l’espagnol) Françoise Couëdel

