VENEZUELA - Delcy Rodríguez negoció en secreto con EE.UU. antes de la captura de Maduro, dice The Guardian

22 de enero de 2026 - Efecto Cocuyo - El periódico británico asegura que las conversaciones comenzaron en septiembre de 2025.

Delcy Rodríguez, actual gobernante interina de Venezuela, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguraron en secreto a funcionarios estadounidenses y qataríes que cooperarían con la administración Trump una vez que Nicolás Maduro abandonara el poder.

Así lo revela el portal del diario británico The Guardian en un amplio reportaje publicado este 22 de enero.

Basado en cuatro fuentes de alto nivel involucradas en las conversaciones, The Guardian asevera que las comunicaciones comenzaron en el otoño de 2025 (entre septiembre y noviembre) y que continuaron incluso después de una llamada telefónica clave entre Donald Trump y Nicolás Maduro a finales de noviembre pasado.

En esa conversación, Trump exigió que Maduro dejara Venezuela; el líder chavista rechazó la demanda. Para diciembre, Delcy Rodríguez transmitió mensajes claros al gobierno estadounidense: “Maduro needs to go” (“Maduro tiene que irse”) y “I’ll work with whatever is the aftermath” (“Trabajaré con lo que venga después”), asegura The Guardian.

Las fuentes consultadas por el diario británico enfatizan que Rodríguez no acordó participar activamente en el derrocamiento de Maduro. Solo se comprometió a colaborar tras su salida, con el objetivo de evitar caos, una guerra civil o la conversión de Venezuela en un estado fallido.

Qatar actuó como intermediario principal en las negociaciones, gracias a la relación personal de Delcy Rodríguez con la familia real qatarí. Diosdado Cabello, ministro del Interior y figura poderosa del chavismo, también envió señales similares de cooperación a Washington meses antes de la operación militar, agrega el informativo británico.

El artículo destaca que estas promesas priorizaron estabilidad, control del petróleo y deportaciones de venezolanos desde EE.UU., en lugar de un cambio radical inmediato.

La captura de Maduro ocurrió el 3 de enero de 2026. Fuerzas especiales estadounidenses lo detuvieron en Caracas junto a su esposa Cilia Flores en un operativo sorpresa. Horas después, Trump confirmó públicamente que había hablado “varias veces” con Delcy Rodríguez y que ella “entiende” la situación.

El Tribunal Supremo de Justicia juramentó a Rodríguez como presidenta interina el 5 de enero, por orden expresa. Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional en la administración Trump, mostró escepticismo inicial, pero terminó convencido de que las promesas de Rodríguez representaban la vía más realista para una transición controlada.

El gobierno venezolano no respondió a las consultas de The Guardian; la Casa Blanca tampoco ofreció comentarios detallados. El reporte sugiere que figuras clave del régimen chavista –incluidos los Rodríguez y Cabello– se posicionaron estratégicamente para mantener el poder tras la intervención estadounidense.

El régimen permanece intacto en sus estructuras principales, aunque Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo en Nueva York. La oposición tradicional, liderada por María Corina Machado, quedó marginada del proceso.

Esta revelación añade una capa de cálculo previo a los eventos de enero y cuestiona la narrativa inicial de una agresión unilateral. Venezuela enfrenta ahora un delicado equilibrio entre cooperación con Washington y continuidad del sistema chavista.

