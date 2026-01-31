VENEZUELA - Delcy Rodríguez a négocié en secret avec les États-Unis avant la capture de Maduro, d’après le quotidien britannique The Guardian

Accueil > Français > Amérique latine et Caraïbes > VENEZUELA - Delcy Rodríguez a négocié en secret avec les États-Unis avant la (…)

Toutes les versions de cet article : [ Español ] [français]

22 janvier 2026 - Le journal britannique affirme que les conversations ont commencé en septembre 2025.

Delcy Rodríguez, actuellement présidente par intérim du Venezuela, et son frère Jorge Rodríguez, président de l’Assemblée nationale, ont promis en secret à des fonctionnaires états-uniens et qataris qu’ils coopèreraient avec l’administration Trump après l’abandon du pouvoir de Nicolás Maduro.

C’est ce que révèle le site du quotidien britannique The Guardian dans un long reportage publié le 22 janvier.

S’appuyant sur quatre sources haut placées impliquées dans les discussions, The Guardian affirme que les communications ont commencé en automne 2025 (entre septembre et novembre) et qu’elles se sont poursuivies à l’automne 2025 (entre septembre et novembre) et se sont même prolongées après une communication téléphonique importante entre Donald Trump et Nicolás Maduro, fin novembre dernier.

Dans cette conversation Trump a exigé que Maduro quitte le Venezuela ; le leader chaviste a rejeté cette demande. En décembre Delcy Rodríguez a transmis des messages clairs au gouvernement des États-Unis : « Maduro needs to go » (« Maduro doit s’en aller ») et « I’ll work with whatever is the aftermath » (« Je travaillerais avec ce qui adviendra ensuite »), affirme The Guardian.

Les sources consultées par le quotidien britannique soulignent que Rodríguez n’a pas accepté de participer activement au renversement de Maduro. Elle s’est seulement engagée à collaborer après son départ, dans le but d’éviter le chaos, une guerre civile ou que le Venezuela devienne un état défaillant.

Le Qatar a fait office d’intermédiaire principal dans les négociations grâce aux relations personnelles de Delcy Rodríguez avec la famille royale qatari. Diosdado Cabello, ministre de l’intérieur et figure puissante du chavisme a aussi envoyé des signes similaires de coopération à Washington des mois avant l’opération militaire, ajoute le quotidien britannique.

L’article souligne que ces engagements ont privilégié la stabilité, le contrôle du pétrole et les déportations de vénézuéliens en provenance des Etats-Unis plutôt qu’un changement radical immédiat.

La capture de Maduro a eu lieu le 3 janvier 2026. Des forces spéciales états-uniennes l’ont arrêté à Caracas ainsi que son épouse Cilia Flores grâce à une opération surprise. Quelques heures plus tard Trump a confirmé publiquement qu’il avait parlé « à plusieurs reprises » avec Delcy Rodríguez et qu’elle « comprend » la situation.

Le Tribunal suprême de justice a intronisé Rodríguez en tant que présidente par intérim, le 5 janvier, sur ordre exprès. Marco Rubio secrétaire d’État et conseiller à la sécurité nationale du gouvernement Trump, s’est montré sceptique au début mais a fini par être convaincu de ce que les promesses de Rodríguez étaient la voie la plus réaliste pour une transition contrôlée.

Le gouvernement vénézuélien n’a pas répondu aux demandes de The Guardian ; la Maison-Blanche, n’a pas fait non plus de commentaires détaillés. L’article suggère que des figures clés du régime chaviste – y compris les Rodríguez et Cabello – se sont positionnées stratégiquement pour garder le pouvoir après l’intervention états-unienne.

Le régime demeure intact dans ses principales structures même si Maduro doit répondre à New York à des accusations de narco-terrorisme. L’opposition traditionnelle, menée par María Corina Machado, s’est retrouvée marginalisée du processus.

Cette révélation rajoute un niveau de calcul préalable aux évènements de janvier et remet en question le récit initial d’une agression unilatérale. Le Venezuela fait face maintenant à un équilibre délicat entre coopération avec Washington et continuité du régime chaviste.

Traduction française de Françoise Couëdel.

Source (espagnol) : https://efectococuyo.com/internacionales/delcy-rodriguez-negocio-en-secreto-con-ee-uu-antes-de-la-captura-de-maduro-dice-the-guardian/.