CHILE - "Malditos Extranjeros": Subdesarrollo intelectual de país pretencioso

Malditos extranjeros que nos quitan el trabajo. Malditos extranjeros abusadores. Malditos extranjeros que sólo piensan en ganancias. Malditos extranjeros que violan nuestras leyes. Malditos extranjeros que nos roban nuestras cosas. Malditos extranjeros que forman pandillas en su único afán de delinquir. Malditos extranjeros que no respetan a los jubilados, ni tampoco a los jóvenes, ni mucho menos respetan a las mujeres y sus derechos. Malditos extranjeros que se burlan de nuestro sistema judicial y tributario. Malditos extranjeros que son expertos en pedir ayudas del gobierno cuando les va mal.

Malditos extranjeros que se apoderan de nuestras casas y nuestra tierra.

Malditos extranjeros que no pagan correctamente los impuestos.

Malditos extranjeros, pillos y cleptómanos, siempre buscando cómo estafar a los demás.

Malditos extranjeros que ven al país como si fuera una meretriz desechable y poco les importa nuestra historia y nuestra patria.

Malditos extranjeros, váyanse de nuestras tierras. Regresen a su país desde nunca tuvieron que haber salido. Malditos extranjeros, lárguense de una vez por todas y déjennos en paz.

Es hora de organizarnos, es de hora de levantarnos en contra de los malditos extranjeros que sólo producen basura y miseria. Es hora de fundar un movimiento que los eche para siempre de nuestras tierras.

Empecemos por Coca-cola. Por Apple y Microsoft, después Amazon y Bayer, Pfizer y Johnson & Johnson. Volvo y Zara. McDonald’s y la Pepsi, Nestlé y Siemens. Brithish American Tobacco, Heineken y la maldita Ford. Nike y Adidas. Sin olvidarnos del monopolio de Google. Así también, la Anglo American, BHP Billiton y la Glencore y Lundin Mining. Y obviamente, sin dejar afuera a quienes se roban nuestros árboles: UPM-Kymmene (Finlandia) Stora Enso y Södra de Suecia. Y la tan poderosa Norske skog, SalMar, Mowi y tantas otras de Noruega.

El listado es realmente extenso, es por eso que todos los xenófobos y racistas deben inmiscuirse en forma profunda y seria en contra de esta miseria provocada por los Malditos Extranjeros.

Imagino que, a estas alturas de la lectura en ciernes, a más de alguno le ha quedado claro, lo ridículo y patético de los discursos malolientes en contra de los extranjeros.

En otras y estas palabras: valientes, bravucones en contra de extranjeros de destinos precarios, pero humildes y sumisos cuando “los malditos extranjeros” son blancos o millonarios. Ahí callan y bajan el cuello plastificado ante algún patrón caucásico que “viene solo a ser y hacer aportes” a esta raza tan mala de gentes color canela.

La clase dominante, aparte de ser más fuerte y astuta que la clase proletaria, no sólo domina la arquitectura económica, jurídica y política del país, sino que se da el lujo de infectar con sus complejos narcisistas de superioridad a los de la clase baja. Y entiéndase por clase baja en este contexto, a todos aquellos que no se educan o auto educan o que, su educación les permite venderse por un precio más alto o también de aquellos imbéciles que opinan de todo sin ningún tipo de fundamente más allá que sus propias incapacidades cognitivas. Es decir, la turba de burros y asnos que se creen o se ven a sí mismos como unicornios o pegasos y de análisis racional, objetivo y documentado, no tienen la más meretriz idea.

Las desigualdades que provoca determinado sistema económico, es culpa de los extranjeros.

Las desigualdades que provoca determinado sistema económico, es culpa del patriarcado.

Las desigualdades que provoca determinado sistema económico, es culpa de gente floja.

Las desigualdades que provoca un determinado sistema económico, es culpa de la raza.

Las desigualdades que provoca un determinado sistema económico, es que la gente quiere todo gratis.

Las desigualdades que provoca un determinado sistema económico, es que el otro gobierno dejo todo amarrado o es culpa del senado o de los diputados. Lo que sea en orden de justificar y sostener un sistema económico que está basado en el canibalismo económico como base de su accionar y que prácticamente, a nadie le interesa reemplazar o, o quizás es culpa de los malditos extranjeros.

Y, cómo olvidar a aquellos y aquellas que no presentan ningún tipo de xenofobia cuando se trata de jóvenes que se venden o arriendan y como así tampoco ningún tipo de problemas de visa para aquellos que venden y reparten la “diosa blanca”.

Y hablando de drogas, malditos los traidores y vende-patria que se alegran que el Imperio intente transformar a Venezuela en una segunda Libia. Ahí, una legión de ratafustanes se alegran ante la codicia del extranjero. Ahí se les nota su triple discurso, su brújula rota de valores concretos.

¿Y si el verdadero “extranjero” que nos saquea o nos abusa, no es el inmigrante de a pie, sino el capital foráneo?