GUATEMALA - Petén: La aldea Las Viñas, una comunidad que sortea amenazas de desalojo

29 de enero de 2026 - Prensa comunitaria - La comunidad está ubicada dentro del área protegida de la Biósfera Maya, de acuerdo con los reportes de Segeplan. La población denuncia que personas en alianza con autoridades gubernamentales han querido desalojar a la comunidad desde el 22 de enero.

Mujeres, hombres y juventud de la comunidad Las Viñas, denunciaron nuevas amenazas de desalojo para su comunidad que podría dejar sin viviendas, escuela, cultivos y cosechas a 30 familias mestizas.

La comunidad se ubica a 53 kilómetros de la cabecera del municipio de Las Flores, Petén, (al norte de Guatemala, especialmente se localiza en el kilómetro 52 de la ruta que conduce hacia el municipio de Melchor de Mencos.

Los pobladores llevan más de 40 años dedicándose en la agricultura de maíz y frijol que ha sido la mayor fuente de sus ingresos para poder sostener a sus familias y darles educación a sus hijos.

Los pobladores indicaron que por medio de personas particulares que llegaron a la comunidad habían sido informados que iban a ser desalojados el 22 de enero, sin embargo, la notificación oficial de las autoridades estatales no llegó.

El día en mención los comunitarios se reunieron para mantener la alerta ya que aseguraron que no es la primera vez que son intimidados por personas armadas y desconocidas que presumen ser dueños de las tierras donde cultivan, varios de ellos documentaron la presencia de un helicóptero que sobrevoló varias horas sobre la comunidad, generando temor hacia las familias.

Una historia antes del conflicto armado

Los abuelos de la comunidad indican que antes de que se declararan las áreas protegidas en la región de Petén, 18 caballerías de tierras ya eran trabajadas por sus padres desde el tiempo del conflicto armado y que esas mismas tierras las heredaron para seguir cultivando y asimismo seguir heredándoles a sus nuevas generaciones.

“Vine desde 1974 aquí en este lugar, hemos pasado apuros muy apretados como el conflicto armado interno, desde ese tiempo comenzamos a labrar la tierra, somos pobres y somos guatemaltecos, no somos extranjeros como para que nos nieguen una porcioncita de tierra que ya hemos trabajado”, expresó Contreras como se le conoce a uno de los abuelos de la comunidad que vivió las crisis del conflicto armado en Guatemala.

Los abuelos de la comunidad manifiestan que la comunidad se instaló antes de la declaración de las áreas protegidas. Los datos la Secretaría de Planificación (Segeplan), dan cuenta que la comunidad Las Viñas se encuentra dentro de la Reserva de la Biósfera Maya y porque pertenece al municipio de Flores.

La aldea Las Viñas cuenta con Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) que ha gestionado proyectos y servicios, según el crecimiento de la comunidad y las demandas ante las necesidades de contar con habitantes con una calidad de vida, refiere un documento de la Segeplan.

El mismo documento hace referencia a que hubo una buena gestión en los períodos en la ejecución de proyectos: 2008-2012; 2012-2016 y 2016-2020.

Según Contreras, en 2004 vivían tranquilamente en su comunidad, hasta que en 2005 una parte de sus tierras les fueron quitadas por un grupo de personas armadas que en la actualidad reclaman el derecho de las tierras.

Para la comunidad lo que se está viviendo es producto de la alianza de las autoridades gubernamentales con terratenientes y empresas que sobornan para perjudicar a los campesinos.

Creemos que los ricos pagan a los corruptos para que nos dejen sin nada, hemos ido con jueces porque eso es lo que nos dicen en la municipalidad, pero como no tenemos dinero no nos escuchan, aunque podemos estar seguros que la municipalidad no se ha pronunciado ni a favor de nosotros y ni a favor de los ricos, manifestaron los pobladores.

Según los pobladores de Las Viñas, las personas que reclaman las 18 caballerías de tierras son provenientes de los Estados Unidos y son los propietarios de la entidad Las Lucía Marías, Sociedad Anónima, que se dedica a las actividades inmobiliarias, y que en los dos últimos años han sobrevolado helicópteros sobre la comunidad para intimidar a los pobladores.

Las mujeres manifestaron que todos los días amanecen con temor de ser desalojadas o ya sea que reciban la noticia de que sus esposos o hijos hayan sido asesinados por defender sus tierras. Piden al gobierno de Bernardo Arévalo crear una mesa de diálogo donde se conozca el derecho histórico de los pobladores de Las Viñas.

“Tenemos miedo de que asesinen a nuestros esposos e hijos, hemos estado en esta comunidad desde mucho tiempo, pedimos al presidente que a través de los jueces o instituciones que defienden los derechos nos escuchen y que esta situación se termine ya”, manifestaron las mujeres.

Juan Bautista Xol es un periodista maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal. Su trabajo en el periodismo comunitario se centra en la lucha de los pueblos indígenas que defienden el agua, la tierra y el medioambiente.

