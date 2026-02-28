Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Février 2026 > DIAL - février 2026

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3769 - BRÉSIL - La justice condamne les commanditaires du meurtre de Marielle Franco

– DIAL 3770 - GUATEMALA - Petén : Le village de Las Viñas, une communauté sur laquelle planent des menaces d’expulsion

– DIAL 3771 - CUBA - Ni autoritarisme ni protectorat, démocratie

– DIAL 3772 - NICARAGUA - La Chine « fait main basse » sur le pays, bien qu’Ortega prétende qu’elle ne vient pas « faire des affaires »

Points de repère

24 février - Cuba-Mexique

Deux bateaux de la marine mexicaine ont quitté mardi 24 février le port de Veracruz avec à leur bord une cargaison de plus de mille tonnes de nourriture destinée au peuple cubain confronté à un contexte économique difficile du fait notamment du renforcement du blocus états-unien. Le premier navire est arrivé à La Habane samedi 28 février. Avant ce voyage, deux autres bateaux avaient déjà apporté sur l’île 800 tonnes d’aide dont une partie a été collectée par différentes organisations sociales mexicaines.

[>> Retour au sommaire.]

