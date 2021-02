Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Février 2021 > DIAL - février 2021 - sommaire, informations & points de repère

DIAL 3564 - ARGENTINE - Rafael Nahuel et le chemin pour conquérir la justice

DIAL 3565 - CUBA - La criminalisation de l’opposition politique d’hier à aujourd’hui

DIAL 3566 - HONDURAS - Sula : Une vallée de larmes et de résistances

DIAL 3567 - ARGENTINE - De l’esclavage à la souveraineté alimentaire, première partie

7 février - Équateur

Dimanche 7 février, les Équatoriens étaient appelés à se rendre aux urnes pour élire leur prochain président de la République. L’actuel président, Lenín Moreno (2017-2021), très impopulaire, ne se représentait pas. Selon des résultats qui ne sont pas encore définitifs, Andrés Arauz, candidat de la coalition Union pour l’espoir soutenu par l’ancien président Rafael Correa, est arrivé en tête avec 32,72% des voix. Guillermo Lasso (droite) a obtenu 19,74% des voix et Yaku Pérez, ancien président (2013-2019) de la Confédération de peuples de la nationalité kichwa - Ecuarunari (2013-2019), élu préfet provincial de l’Azuay en 2019, 19,38%. Du fait de la faiblesse de l’écart, la direction de conseil juridique du Conseil national électoral (CNE) a préparé un rapport qui recommande un nouveau décompte partiel des voix du premier tour dans 16 provinces du pays et un nouveau décompte complet dans la province de Guayas. Dans un vote du mardi 16 février (deux voix pour, une voix contre, une abstention et une absence), le CNE a pour l’instant écarté cette option. Le second tour, entre les deux candidats arrivés en tête au premier tour, doit se tenir le 11 avril.

