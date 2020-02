DIAL - janvier 2020 - sommaire, informations & points de repère

Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Janvier 2020 > DIAL - janvier 2020 - sommaire, informations & points de (...)

Sommaire

Points de repère

DIAL 3519 - HAÏTI - « Ce n’est pas une lutte contre le pouvoir, c’est une lutte contre le système » : Entretien avec Gilbert Mirambeau Jr. et Pascale Solages, membres du collectif Nou pap dòmi

DIAL 3520 - HAÏTI - Regards croisés : Entretien avec Rita Dieujuste, porte-parole du comité des victimes de La Saline

DIAL 3521 - HAÏTI - Regards croisés : Entretien avec Roselina Thomas, déléguée syndicale de son secteur dans le parc industriel de Sonapi, pour Batay ouvryie

DIAL 3522 - BRÉSIL - CPT Tocantins : nos activités en 2019

Points de repère

23 décembre - Brésil

Il y a 30 ans, le 23 décembre 1989, Gabriel Maire, un prêtre jurassien en service dans le diocèse de Vitoria au Brésil, était assassiné. Depuis lors, l’association des amis de Gabriel Maire s’efforce de garder sa mémoire en lien avec d’autres associations sur le diocèse de Vitoria au Brésil. Sept personnes de l’association sont parties début décembre au Brésil pour se joindre aux manifestations et célébrations qui ont fait mémoire de la vie donnée de Gabriel Maire. Un groupe de Brésiliens est ensuite venu sur le Jura en janvier 2020 (source : Les amis de Gabriel Maire).

14 janvier - Guatemala

Alejandro Giammattei (droite conservatrice), avait été élu (57,95% des voix) lors du second tour des élections présidentielles qui l’opposait à Sandra Torres (Unité nationale de l’espoir, centre gauche), dimanche 11 août 2019, dans un contexte de forte abstention. Il a pris ses fonctions à la présidence le 14 janvier 2020.

1er février - Bolivie

Le Comité civique de Santa Cruz a convié à une rencontre le 1er février les potentiels candidats présidentiels opposés au Mouvement vers le socialisme (MAS) d’Evo Morales lors des élections générales qui doivent se tenir le 3 mai. La présidente autoproclamée, Jeanine Áñez, Carlos Mesa, candidat lors des élections de 2019, Luis Fernando Camacho, du Comité civique de Santa Cruz, et Chi Hyun Chung, lui aussi candidat lors des élections de 2019, ont tous confirmé qu’ils s’y rendraient. L’objectif de la réunion est de chercher à présenter un front uni contre le MAS.

[>> Retour au sommaire.]

