DIAL - avril 2020 - sommaire, informations & points de repère

DIAL 3527 - ÉQUATEUR - Déclaration du Collectif national unitaire en solidarité avec le Venezuela

DIAL 3528 - MEXIQUE - La Rencontre des femmes qui luttent et le défi posé aux féminismes

DIAL 3529 - MEXIQUE - Paroles des femmes zapatistes lors de l’inauguration de la Deuxième Rencontre internationale de femmes qui luttent

DIAL 3530 - MEXIQUE - Paroles des femmes zapatistes lors de la clôture de la Deuxième Rencontre internationale de femmes qui luttent

Nous venons d’envoyer les « reçus au titre des dons à certains organismes d’intérêt général » qui permettent de bénéficier de crédits d’impôts sur les dons faits à l’association Les Amis de DIAL (pour l’année 2019). Si vous n’en avez pas reçu et que vous en souhaitiez un, merci de contacter Louis Michel, le trésorier de l’association, à l’adresse louis-michel chez dial-infos.org. Merci encore pour vos dons.

Points de repère

1er mars - Nicaragua

Ernesto Cardenal, prêtre, poète et ancien ministre de la culture du gouvernement issu de la révolution nicaraguayenne (1979-1987), est décédé dimanche 1er mars à Managua. Il était âgé de 95 ans. En raison de sa proximité avec la théologie de la libération et de sa participation au gouvernement sandiniste, il avait été suspendu a divinis par le pape Jean-Paul II en 1984, ce qui lui interdisait de célébrer la messe ou d’administrer des sacrements – le pape François a levé la suspension en février 2019. Ernesto Cardenal avait quitté le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) en 1994 et se montrait critique des dérives des gouvernements successifs de Daniel Ortega, réélu en 2007, 2012 et 2017, après une période dans l’opposition (1990-2007).

27 avril - Brésil

Le juge du Tribunal fédéral suprême, Celso de Mello, a autorisé l’ouverture d’une enquête criminelle au sujet des accusations portées par l’ancien ministre de la justice et de la sécurité publique, Sergio Moro contre le président Jair Bolsonaro. Sergio Moro, qui avaient ces derniers mois des relations très tendues avec le chef du gouvernement a démissionné de son poste vendredi 24 avril après que le président Bolsonaro a limogé Mauricio Valeixo, directeur général de la police fédérale, choisi par Sergio Moro fin 2018.

