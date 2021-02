Portada del sitio > Español > Latinoamérica y Caribe > MÉXICO - Una declaración... por la vida

Primero de Enero del año 2021.

A los pueblos del mundo:

A las personas que luchan en los cinco continentes:

Herman@s y compañer@s:

Durante estos meses previos, hemos establecido contacto entre nosotr@s por diversos medios. Somos mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales, queer y más, hombres, grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones, movimientos sociales, pueblos originarios, asociaciones barriales, comunidades y un largo etcétera que nos da identidad.

Nos diferencian y distancian tierras, cielos, montañas, valles, estepas, selvas, desiertos, océanos, lagos, ríos, arroyos, lagunas, razas, culturas, idiomas, historias, edades, geografías, identidades sexuales y no, raíces, fronteras, formas de organización, clases sociales, poder adquisitivo, prestigio social, fama, popularidad, seguidores, likes, monedas, grado de escolaridad, formas de ser, quehaceres, virtudes, defectos, pros, contras, peros, sin embargos, rivalidades, enemistades, concepciones, argumentaciones, contra argumentaciones, debates, diferendos, denuncias, acusaciones, desprecios, fobias, filias, elogios, repudios, abucheos, aplausos, divinidades, demonios, dogmas, herejías, gustos, disgustos, modos, y un largo etcétera que nos hace distintos y, no pocas veces, contrarios.

Sólo nos unen muy pocas cosas:

El que hacemos nuestros los dolores de la tierra: la violencia contra las mujeres; la persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual; el aniquilamiento de la niñez; el genocidio contra los originarios; el racismo; el militarismo; la explotación; el despojo; la destrucción de la naturaleza.

El entendimiento de que es un sistema el responsable de estos dolores. El verdugo es un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal: el capitalismo.

El conocimiento de que no es posible reformar este sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, domesticarlo, humanizarlo.

El compromiso de luchar, en todas partes y a todas horas –cada quien en su terreno –, contra este sistema hasta destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. No nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos.

La certeza de que la lucha por la humanidad es mundial. Así como la destrucción en curso no reconoce fronteras, nacionalidades, banderas, lenguas, culturas, razas; así la lucha por la humanidad es en todas partes, todo el tiempo.

La convicción de que son muchos los mundos que viven y luchan en el mundo. Y que toda pretensión de homogeneidad y hegemonía atenta contra la esencia del ser humano: la libertad. La igualdad de la humanidad está en el respeto a la diferencia. En su diversidad está su semejanza.

La comprensión de que no es la pretensión de imponer nuestra mirada, nuestros pasos, compañías, caminos y destinos, lo que nos permitirá avanzar, sino la escucha y mirada de lo otro que, distinto y diferente, tiene la misma vocación de libertad y justicia.

Por estas coincidencias, y sin abandonar nuestras convicciones, ni dejar de ser lo que somos, hemos acordado:

Primero.- Realizar encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empeñados, desde distintas concepciones y en diferentes terrenos, en la lucha por la vida. Después, cada quien seguirá su camino o no. Mirar y escuchar lo otro tal vez nos ayudará o no en nuestro paso. Pero conocer lo diferente, es también parte de nuestra lucha y de nuestro empeño, de nuestra humanidad.

Segundo.- Que estos encuentros y actividades se realicen en los cinco continentes. Que, en lo que se refiere al continente europeo, se concreten en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del año 2021, con la participación directa de una delegación mexicana conformada por el CNI-CIG, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y el EZLN. Y, en fechas posteriores por precisar, apoyar según nuestras posibilidades, para que se realicen en Asia, África, Oceanía y América.

Tercero.- Invitar a quienes comparten las mismas preocupaciones y luchas parecidas, a todas las personas honestas y a todos los abajos que se rebelan y resisten en los muchos rincones del mundo, a que se sumen, aporten, apoyen y participen en estos encuentros y actividades; y a que firmen y hagan suya esta declaración por la vida.

Desde uno de los puentes de dignidad que unen a los cinco continentes.

Nosotr@s.

Planeta Tierra.

1 de enero del 2021.

Desde diversos, disparejos, diferentes, disímiles, desiguales, distantes y distintos rincones del mundo (en arte, ciencia y lucha en resistencia y rebeldía):

Grecia

Alto a la Guerra contra l@s Inmigrantes

Acción Alternativa para la Calidad de Vida

Acción contra la Regeneración y Gentrificación (AARG!)

Adespotos Athinon: equipo deportivo autogestionado y sin dueño (déspota) de la ciudad de Atenas

Agrupación Ciudadana Autónoma de Icaria

Alterthess, medio alternativo

ΑMOQA Museo de Artes Queer de la ciudad de Atenas

Apoyamos a la Tierra

Αsamblea Αbierta de defensa de la arboleda de Agios Dimitrios (municipio de Ag. Dimitrios, ciudad de Atenas, Grecia)

Αsamblea Αbierta de Samos

Asamblea abierta «siembra»

Asamblea Abierta Contra El Desarollo Verde y La Energia Eólica en la Sierra de Agrafa

Asamblea abierta de anarquist@s de la ciudad de Patras

Asamblea Abierta de Lucha de Toumpa (ciudad de Tesalónica)

Asamblea de la Okupa Prosfygika en la ciudad de Atenas

Asamblea de recepción de l@s zapatistas en la ciudad de Corfú

Asamblea de recepción de l@s Zapatistas en la ciudad de Veria

Asamblea de Resistencia y Solidaridad (Kipseli/Patisia) – parque Chipre y Patision str. (Atenas)

Asamblea En Común, por el Decrecimiento, el Comunalismo y la Democracia Directa

Asamblea libertaria autoorganizada Paliacate Zapatista

Asamblea para la defensa de los espacios públicos y del «Elliniko»

Asociación Anarquista Sabaté Asociación Cultural Ambiental de la península de Mani (Grecia)

Asociación Sindical De Trabajadores En Librerias, Papelerias, Editoriales Y Medios Digitales, De La Diputación De Attica (Atenas)

Asyntaktos Press – journalists movement (ciudad de Tesalónica)

Atenecalling

Autoacción – Colectivο políticο Bonita, Papastathi

Brotes Libres – Colectiva para la expresión y la libertad (ciudad de Tesalónica)

Centro Autónomo de Investigaciones Feministas

Centro social «Respiro di libertà» (ciudad de Tesalónica)

Centro social anarquista antiautoritario Αntipnia Centro Social Libre «Scholio» (Tesalónica)

Chispa de solidaridad con l@s Zapatistas y los Pueblos Indígenas

Ciudadanos Despiertos

Ciudades Invisibles

Clandestina- inmigración y lucha en Grecia (Grecia)

Clínica Social Solidaria de Tesalónica (ciudad de Tesalónica – Grecia)

Clínica Social y Farmacia Solidaria de Ilio (municipio de Ilio, ciudad de Atenas – Grecia)

Club de trabajodor@s de Kallithea

Club deportivo Apáleftos (ciudad de Tesalónica)

Club deportivo autoorganizado «Marinos Antypas» (ciudad de Larisa,Grecia)

Club Laboral Nea Smyrni (municipio de Nea Smyrni, ciudad de Atenas-,Grecia)

CoLab House Espacio Cooperativo

Colectiva Anarquista «Círculo del Fuego» (Atenas)

Colectiva Anarquista «Omikron 72» (Atenas)

Colectiva Anarquista Pueblo-miembro de la federación anarquista

Colectiva por el Anarquismo Social «Negro y Rojo» (Tesalónica- Grecia)

Colectiva por el Comunismo Libertario – «Libertatia» (Tesalónica_ Grecia)

Colectivo «Calendario Zapatista»

Colectivo Anarquista Retroacción

Colectivo Calendario Solidario con l@s Zapatistas

Colectivo comunista libertario «Fiore Nero» (Grecia)

Colectivo de anarquist@s del este (ciudad de Tesalónica)

Colectivo de trabajo »Ser colectivxs»

Colectivo feminista «Sabbat Quema a los ricos, no a la bruja»

Comedor Colectivo EL CHEF (Grecia)

Comité de Lucha contra las minas de oro, (pueblo de Megali Panagia, región de Calcídica, Grecia)

Comunidad Cooperativa de Autosuficiencia «Apo Koinou»

Confrontacion, grupo de comunist@s

Cooperativa »To Kivotio», ciudad de Rethimno – isla de Creta

Cooperativa de Comercio Solidario «SYN ALLOIS»

Cooperativa de trabajador@s VIOME (Grecia)

Cooperativa de Trabajo PAGKAKI (ciudad de Atenas)

Cooperativa Syn-trofi de la ciudad de Rethimno-Creta

Coordinación de Asambleas Vecinales en Atenas (Asamblea Popular Abierta de Peristeri, Asamblea Abierta de residentes de Agia Paraskevi, Asamblea Abierta de residentes de Petralona-Thiseio-Koukaki)

Coordinación de la ciudad de Ioannina para el viaje de l@s zapatistas a Europa

Coordinación de la ciudad de Tesalónica para el viaje de l@s zapatistas a Europa

Coordinación de la ciudad de Volos para el viaje de l@s zapatistas a Europa (Grecia)

Coordinación del Peloponeso para el viaje de l@s Zapatistas

Desobediencia de género

Editorial de extranjer@s (editorial colectiva en la ciudad de Tesalónica, Grecia )

El Coro Intercultural de Lesvos «CANTALALOUN» (isla de Lesvos ,Grecia)

El Pequeño Árbol que se convertirá en Bosque (ciudad de Tesalónica,Grecia)

Encuentro Autónomo de Lucha contra las represas y la desviación del río Aqueloos (Grecia)

Escuela de Permacultura y Academia Autónoma (Grecia)

Espacio Autogestionado «Epi ta Proso (Hacia Adelante)» (ciudad de Patras, Grecia)

Espacio Autogestionado de Karditsa

Espacio de los Movimientos – Local para l@s inmigrantes (ciudad de Volos, Grecia)

Espacio libertario y publicaciones «Aftoleksi» (Grecia)

Espacio Social Abierto del Xanadu

Espacio Social Autogestionado del Pasamontaña

Espacio social de Paratod @ s (miembros y particulares) (ciudad de Larisa, Grecia)

Espacio Social Libre Nosotros (ciudad de Atenas, Grecia)

Espiral de solidaridad – semilla de Resistencia

Estrógenas (Grecia)

Estructura de Salud Autogestionada de Exarcheia (ciudad de Atenas, Grecia)

Eutopia: Ciclo de acción para el municipalismo libertario (Grecia)

Federación Anarquista (Grecia)

Femctoria por la difusión del feminismo de clase (Grecia)

Geppetto Cooperativa (Grecia)

Glub político Lesxi Aneresis de Tesalónica, (ciudad de Tesalónica, Grecia)

Grupo anarquista «Baruti» (ciudad de Veria, Grecia)

Grupo Anarquista «Disinios Ippos» (caballo indomable) (Patras- Grecia)

Grupo Anarquista «Iterimpia»

Grupo de Salud Mental -¬ Covid19: Solidaridad de Tesalónica, (ciudad de Tesalónica, Grecia)

Grupo de Teatro del Oprimido, «boalitaria» (Grecia)

Grupo político «Camino Libertario» (Grecia)

Guerreros del agua

infolibre.gr – cooperative media for independent information (medio cooperativo para la información independiente) (ciudad de Thessaloniki, Grecia)

Iniciativa Antifascista de Lesvos – contra los centros de detención (isla de Lesvos – Grecia)

Iniciativa Antiracista de la ciudad de Larisa, (Grecia)

Iniciativa de Atenas contra las extracciones de hidrocarburos

Iniciativa de Atenas para la protección de Ágrafa

Iniciativa de habitantes de Kalamata

Iniciativa de Lucha por la Tierra y la Libertad (ciudad de Atenas-Grecia)

Iniciativa de Trabajadorxs y Desempleadxs en la educación privada (Grecia)

Iniciativa Libertaria «Ágria Neda»

Iniciativa para la protección del medio ambiente de la región de Kavala (Grecia)

Jardín Botánico de Petroupolis (municipio de Petrupolis, ciudad de Atenas, Grecia)

Kukuva, Empresa Social Cooperativa de Beneficio Colectivo y Social

LA PEONZA, cooperativα de economía solidaria (ciudad de Atenas- Grecia)

La Red Vacía (Teoría, Utopía, Empatía, Artes Efímeras)

La vieja escuela de Ormos, isla de Samos(Grecia)

Laboratorio Libertario de infraestructura de movimiento (Grecia)

Las ediciones de colegas (ciudad de Atenas,Grecia)

La Cuña Centro político, social y cultural autogestionado de la ciudad de Tebas

Livas Club de Futbol Autogestionado

Local Anarquista UTOPIA A.D.

Local Autónomo de la ciudad de Kavala

Local Autónomo de la ciudad de Xanthi

Local para l@s inmigrantes- Centro Social (ciudad de Atenas)

Mano Aperta: comedor social y autogestionado

Mercado autónomo de Volos (ciudad de Volos)

Μovimiento Αnti-autoritario de Atenas

Movimiento Antiautoritario de Larisa

Movimiento Antiautoritario de Tesalónica (ciudad de Tesalónica)

Movimiento Antifascista de Kalamata

Movimiento Antifascista de Samos

Movimiento Ciudadano de Volos-Pelion para agua (Ciudad de Volos y Pelion)

Movimiento Ciudadano Rajes Icaria

Movimiento de personas que escuchan voces

Μujeres Defendiendo Rojava Comité de la ciudad de Atenas

Odo, Colectivo colectivo libertario

Ocupa de «Analipsis»

Ocupa de «Apertus». Espacio Social Libre de la ciudad de Agrinio

Ocupa de «Dougrou» (ciudad de Larisa)

Ocupa de «Libertatia»

Ocupa de «Matsangou» (ciudad de Volos)

Ocupa de «Mundo Nuevo»

Ocupa de «Patmos y Karavia»

Ocupa de «Tierra Desconocida» (ciudad de Tesalónica)

Ocupa de Rosa Nera, (ciudad de Canea, isla de Creta)

Ocupa Lelas Karagianni 37 (LK37) (ciudad de Atenas)

Optikamultietnica

Organización Política Anarquista – Federación de Colectivas

ΟΧΟ (Grupo Sin Nombre)

Piso Thrania Iniciativa de educación sin discriminación

Plotinos (Isla de Quios – Grecia)

Red de «Mesochora – Acheloos SOS»

Red de Derechos Políticos y Sociales

Red de Movimientos por Tierra y Libertad

Red Solidaria de Clínicas Sociales de Exarcheia, N Smyrni, Ilio y Agios Nektarios en la ciudad de Volos (Grecia)

Revista Política Babylonia

Spori: Asociación de ciudadan@s por el estudio de la educación libertaria (ciudad de Rethimno, isla de Creta, Grecia)

Sporos – Semilla (isla de Lesvos)

Tienda cooperativa «Hochlios»

Unión Sindical Libertaria de la ciudad de Ioannina

Unión Sindical Libertaria de la ciudad de Atenas

Unión Sindical Libertaria de la ciudad de Rethimno

Unión Sindical Libertaria de la ciudad de Tesalónica

Ciclo Vacío – Miembro de la Federación Anarquista

Women’s initiative against depth and austerity measures Thessaloniki, Grecia) (ciudad de Tesalónica)

Bonita, Papastathi

Chryssikopoulou, Maro

Geroy, Katia

Dimitris, S.

Istres, Jacques

Kapadelis, Panagiotis

Katzourakis, Kyriakos

Kouniaki, Eugenia

Mouka, Nikoletta

Siafliaki, Iro

Thalia P.

Tomsin, Marc

Solidarity Open Tinos

Stelios Sykas

Antreas Giorkatzis

Claudia Rodríguez Ramírez

Iliana Fokianaki

Michalis Christodoulou

Michele Mavropulos, Kavala

NoBorders Greece

St.MamasAntifa

Tsakiris George

Θάνος Βάγιας

Κων/νος Σπυρόπουλος

Μαρίνα Παπαδημητρίου

Μιχαηλίδου Ελπιδα Εκπαιδευτικός

Νίκος Μουρτασάγας

Παναγιώτα Κ.

Asamblea Ciudadana Abierta de Vari-Voula-Vouliagmeni

Asociación para los Μonumentos Ηistóricos

Maleficia – grupo político contra el patriaracado y cada tipo de poder

Obscura Laboratorio Cooperativo Creativ (Rethymno)

Αλίκη Πετροπούλου

Κοινωνικός Χώρος Αντίβαρο

Μαρίνα Τσαμουρά

Παντελής Κυραμαργιός

Πρωτοβουλία ’Ψ’

Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων

Συνεργατικές εκδόσεις και βιβλιοπωλείο Ακυβέρνητες

Ταξική Αντεπίθεση (ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)

Areti Potsiou

Steps

TRELLOPAREAKIFOREVER

Vagelitsa Papazissi

Αντιφασιστική δράση Ρεθύμνου (αδρε)

Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Φαβέλα

Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων & Μεταναστών/-τριών (Πάτρα)

Πολιτική Πολιτιστική Λέσχη Γλυφάδας Αμπάριζα

Συνεργατικές εκδόσεις και βιβλιοπωλείο Ακυβέρνητες Πολιτείες

Συνεργατικό εγχείρημα αλληλέγγυου εμπορίου LACANDONA

Giannis Skoularikos

Αυτοοργανωμένος Αθλητικός Σύλλογος «Τηγανίτης» Α.Σ.Η.

ΕΚΝΕΧΑ- Λέσβος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ

Παιδαγωγική ομάδα Φρενέ «Το Σκασιαρχείο»

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ

Nicos Maziotis

Pola Rupa

Ιώ Τζίντα

Παντελής Τραντίδης

Στέλλα Ταϊγανίδου Ελλάδα

Χαρά Μουτζούρη

Συνεργατικό καφενείο Μπεντρεντίν

Eleni Antonakopoulou

Αυτοοργανωμένο Σχήμα Καθηγητών ¨ASK¨

Theodoridis Petros

Αυτόνομη Συνέλευση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Αλιμούρα

Χειρονομία – Αντιεξουσιαστική Κίνηση

Marina Papadimitriou

Ανοιχτή Συνέλευση στα Γιάννενα ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Nikolopoulou Katerina (Aikaterini)

Zacharias Varvaresso

Νίκος Κατσικάνης

Justicia por Zak/Zackie

Naaz

Βασίλης Παϊλόπουλος

Matzore fm 89.1

Escuela Abierta para Inmigrantes El Pireo

Theo Prodromidis

Eleonora Georgiou

ΧΙΠ ΧΟΠ ΚΑΦΕΝΕΣ

ANTIΕΛΕΓΧΟΥ

Comunidad solidaria de Heraklión – » Dimitris Kornaros «

Original 21 Peristeri Club 1987

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ -«SOS ΠΕΙΡΑΙΑΣ»

Irene Sotiropoulou

Stalitsa Rom

Βαγγέλης Σμαρδενκας

Μαριετα Φυρού

Πρωτοβουλία για τον ερχομό των Ζαπατίστας στην Ελλάδα: ’Construir y no destruir’

Φοίβος Σ.

Antonis Antonopoulos

Club de Trabajo, Solidaridad y Cultura de Trikala

Evangelia Voli

Jorge Kontis

Sierra Maestra

Νικόλας Γεωργίου

Piraeus Open School for Immigrants (Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά)

Georgia Bakogiorgou

ΣΠΕΙΡΑ

Αναρχική Συλλογικότητα για τη Μαχητική Προλεταριακή Ανασυγκρότηση (Α.Σ.Μ.Π.Α.)

Nikolaos Nikolopoulos

ΑΛΛΟΣΤΡΟΠΟΣ

Ελισάβετ Αλήγιωργα

Alemania

AG Ventana al Sur

AK Asyl Göttingen

Alerta! – Lateinamerika Gruppe Düsseldorf

Attac Frankfurt

Borderline-europe Human Rights without Borders e.V.

Campaña cafe mesoamericana

Carea e.V.

Colectivo gata-gata

Collectif kom.post

DunyaCollective

Feministische Organisierung für Selbstbestimmung und Demokratische

Konfront

Autonomie

Flüchtlingscafe Göttingen

Frauen * Streik Bündnis

Freie Arbeiter * innen-Union

Fridays for Future Frankfurt am Main

Gärtnerei Ra.Baba

Gruppe B.A.S.T.A.

Gruppe B.A.S.T.A. Berlin

Guerrero, Christa

Holtmann, Susann

Informationsbüro Nicaragua

Internationalistisches Bündnis Frankfurt a.M.

Jineolojî Komitee Deutschland

Kaffeekollektiv Aroma Zapatista

Kampagne «Grüne Lunge bleibt – Instone stoppen!»

Kollektiv Transgalaxia

KOMMUJA – Red de comunidades solidariasMietshäusersyndikatsprojekt Grafschaft 31 Münster

Ökologisch-Radikal-Links Frankfurt

Onbones Collective – Fairdruckt eG

Our House #OM10

Partner Südmexikos e.V.

Perspektive Rojava – Solidaritätskomitee Münster

Prison´s Dialogue گفتگوهای زندان کار گروه زنان

Projekt Knotenpunkt Schwalbach

Red Ya-Basta-Netz

Riseup 4 Rojava Frankfurt a.M.

Roots of compassion eG

ROSA – Revolutionäre Linke

Tres Gatas – producción en Colectivo

Undogmatische Radikale Antifa

Unrast Verlagskollektiv

Wohnprojekt Grafschaft 30 e.V.

Women Defend Rojava Deutschland

Women defend rojava Frankfurt am Main Deutschland

WUMS-Kollektiv

Ya Basta Rhein Main

YXK Frankfurt a.M.

Zwischenzeit e.V. – Initiative für soziale, interkulturelle und ökologische Forschung, Analyse und Bildung

Daddy Longleg

Ende Gelände

Massiah, Gustave

Schmidt, Edo

Citizens Summons

Consejo de Mujeres Kurdas

interventionistische Linke -Frankfurt am Main

Jentzsch, Marco

Sanchez Loza, Jose Manuel

Soli für Soli

Assoziation A (Verlag, editorial)

Bloque Latinoamericano Berlin

Café Libertad Kollektiv

Elpis Fragkou

Globale Film Festival Berlin

Le Groupe Germaine Berton

Lucha Amada (colectivo musical/alemania)

Pilar Puertas

Theo Bruns

Christian Katz

colectivo ZAPAPRES

Samidoun Deutschland

Augusto Pacheco

Elisabeth Steffens

Grupo Juana Ramírez La Avanzadora

Kurdischer Frauenrat Ronahî aus Hannover

leo:16 – Kultur- und Kneipenkollektiv

Mariana Itzél Espinosa Valencia

RSNZRFLXN

Barrio Freihafen im besetzten Osterholz Wald

denk.radikal.feministisch aus Köln

Kollektiv schickSAAL * Lübeck

Mietshäuser Syndikat Projekt Freie Hütte Lübeck

Cenî – Kurdisches Frauenbüro für Frieden

Lateinamerika-Arbeitskreis

Mujeres en Movimiento

Odak Kulturzentrum

Rojava Soli Bündnis Leipzig

YJK-E – Verband von Frauen aus Kurdistan in Deutschland

Jerry Liara

Pako

Solibus e.V. Gemeinsam mobil für eine solidarische Welt

Mariel Baqueiro Ibáñez

reAKT

Latinokino NY59

Antje Paul

Interventionistische Linke

Mosstro

Roxana Carmona Viveros

Weber, Susanne

Die üblichen Verdächtigen

Kollektiv Por Ayotzinapa

Doreen Johann

Freie Arbeiter * innen-Union Bonn

John Malamatinas

La Colectiva Las Rojas

Philipp Jendritzko

Disorder Rebel Store Kreuzberg

Libertäres Zentrum Magdeburg

Ullrike Ingeborg Marie Röding-Gilberg

Mathias Nitze

Steffi Heidrich-Eckhardt

Gegenstrom Hamburg

Mensch Meier

Reclaim ClubCulture

Conny Frigger

Schwarz-Roter Erster Mai Hamburg

Angelika Hager

Das Kollektiv

Kali feminists

Aktionskollektiv Cottbus

f*Akt

Migrantifa NRW

Chico Mendes Alemania

Feliz, Bremen

ag freie bildung des AStA der Uni Bielefeld

Francia

Agate, armoise et salamandre – corps et politique

Anne Hocquenghem et les acheteurs de café du sud-est du massif central en France

Associacion Espoir Chiapas

Association AMERICASOL du réseau Escargot

Association GERMINAL

Association ONYVA

Association SOL’QUERCY du RESEAU ESCARGOT

Attac France

Caen Entraide Populaire

Caracole

CDP13

Colectivo Mi abuelita

Collectif «Coordinacion DZLN

Collectif Chiapas Ariège

Collectif de l’Université populaire de la Terre

Collectif des Immigrants en France (C.I.F.)

Collectif douarneniste en lutte pour les solidarités

Collectif féministe Les Rosies d’A cause de macron

Collectif Grains de Sable

Collectif inter-collines des 2 rives de la rivière Aveyron

Collectif Mutvitz11

Collectif París Ayotzinapa

Collectif surnatural

Collectif la Digne Rage de Lille

Centre Culturel Libertaire

Association Unidos

Compagnie de théâtre Proteo

Torre Latino Radio

Comité Amérique latine de Caen – Normandie

Comité Amérique latine du Calvados

Comité d’accueil intergalactique de la zad de Notre-dame-des-Landes

Comité d’Accueil Sud Est France PACAZ

Comité de coordination des 17 contre la réintoxication du monde

Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques (CSIA-Nitassinan)

Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte (CSPCL)

Comité Populaire Quartier Latin

Compañía Jolie Mome

Compañía Isidoria

Confédération paysanne

Coordination des sans papiers 75

Corsica Internaziunalista

CSPN (Collectif de solidarité avec le peuple du Nicaragua de Francia)

DAL-Droit au logement

CNT-F

Des femmes de la montagne Limousine

Échanges Solidaires

Editions Divergences

Éditions Libertalia

El Cambuche de Toulouse

Ensemble Finistère! Ensemble 29!

Fondation Frantz Fanon

Foro Cívico Europeo

France Amérique Latine

Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires

Gilets Jaunes de Montreuil

Gilets jaunes Les Lilas

Groupe Henri Laborit de la Fédération Anarchiste

GROUPE LIBERTAD DE LA FEDERATION ANARCHISTE

Groupe toutes en grève

Initiativ Oury Jalloh Allemagne et la CISPM

InterLieuxInterCollectifs Montreuil

Kafe kapel, red escargot

L’espace autogéré des Tanneries

L’Union Communiste Libertaire

La Bad’j

La Compañía Tamerantong

La Gueule ouverte

La Maison Ouverte Montreuil

La Parole Errante Demain

La Révolution est en marche

«Laboratoire Autonome de Biologie : Alternatif, Solidaire et Expérimental (LABASE)»

Le BIB-Hackerspace

Le collectif «Chabatz d’entrar»

Le Front Uni des Immigrations et des quartiers Populaires (FUIQP)

Le Quartier libre des Lentillères

Le Surnatural Orchestra

Les Communaux

Les Gilets Jaunes de Pantin

Lesconstituants78

Longo Mai

l’association Fraternité Douarnenez

Mani Rosse Antirazziste

Marseille avec les Grecs

Mouvement Contre le Crime Atomique Colectivo

Mut Vitz 13

MUT VITZ 31

Mut-Vitz 34

PEPS (Pour une écologie Populaire et Sociale)

Primitivi

Producciones Débrid’arts

Producciones Djab

Rédaction de CERISES LA COOPÉRATIVE

Revue Chimères

Revue De(s)générations

Séminaire «Penser les décolonisations»

Solidaires09

Solidarité migrants Wilson

STE-75 Syndicat des travailleurs.euses de l’éducation Paris

Surnatural Orchestra, groupe de musique

Syndicat CNT Éducation Social-Services 34

Syndicat CNT INTERPROFESSIONNEL de l’Ardéche

Tatcha compagnie

Terrestres. Revue des livres, des idées et des écologies

Toulouse Anti CRA

UCL Caen

Union Départementale des syndicats CNT de Haute-Garonne

Union Syndicale Solidaires

Alliez, Éric

Alèssi Dell’Umbria

Annette Revret

Arsenault, Judith

Assael, Ivan

Astolfi, Nathalie

Ateya, Rim

Bachkine, Patricia

Bajon, Jean Baptiste

Baschet, Jérôme

Berling, Maïa

Bertille, Gendreau

Besancenot, Olivier

Beynel, Eric

Bohet, Odile

Boitière, Isabelle

Bonfanti, Brice

Bonvalet-Girou, Thomas

Bosson, Marc

Buisson, Manon

Candore, Marco

Casillas, Jeanne

Castillo, Carmen

Catelain, Jennifer

Causeries Populaires

Chao, Antoine

Chirón, André

Cibele

Coignard, Elisabeth

Corcuff, Philippe

Dardot, Pierre

de los Santos, Marie

Dekel, Tom

Demoron, Sandrine

Dervin, Alain

Desclozeaux, Aurelien

Diawarra, Youssef

Duran, David

Faucheux, Grégoire

Fautrier, Pascale

Fraunié, Laurent

Gaillanne, Fanny

Galasso, Franca

Gau, Gabriel

Gaudichaud, Franck

Gerschel, Anne

Gianinazzi, Willy

Gilles Bertrand

Giner, Stephanie

Glowczewski, Barbara

Godard, Alice

Godard, Carine

Godard, François

Goutte, Guillaume

Guest, Andreas

Hansma, Marie-Christine

Hélier, Odile

Hocquenghem, Joani

Ibañez, Amparo

Jacob, Mat

Jacques Istres

Jappe, Anselm

Jean-Louis Tornatore

Jean-Jacques M’U

Kempf, Joseph

Krzywkowski, Isabelle

Lagneau, Antoine

Latorre, Paule

Latouche, Serge

Laure de Saint Phalle

Le Bot, Yvon

Long, Olivier

Lopez, Francis

Loutre Barbier, Laurence

Lowy, Michael

Madame Miniature

Marin, Maguy

Martinot, Alex

Mathieu, Dominique

Mavic, Béatrice

Maymat, Philippe

Melo St-Cyr, Viviana

Mesnard, Cécile

Michèle Leclerc-Olive

Monique Amade

Monsieur Jack

Mourrat, Philippe

Navajo, Métie

Normandon, Aurélie

Nugon, Arièle

Odille, Laurie

Pailler, Aline

Parrot, Karine

Pellicane, Christine

Perez, Ampari

Piet, Sarah

Pirou, Fanny

Prieur, Sébastien

Quillateau, Patrick

Rafanell iOrra, Josep

Renaud

Robin, Vincent

Romanet, Martine

ROME, Daniel

Roux, Fatima

Salvatori, Jeannot

Salama, Pierre

Sardinha, Diogo

Saurin, Patrick

Secheppet, Camille

Sechet, Sylvain

Soussi, Claire kachkouch

Straeli, Celia

Studer, Jeanne

Tefnin, Garance

Tiburcio, Nicco

Toulouse, Rémy

Triantaphylides, Paul

Untereiner, Jean Luc

Varikas, Eleni

Viennot, Sarah

Vollaire, Christiane

Yoga Nomade

Yvette Dorémieux

Berti, Stefano

Cariven, Flora

Dantou, Jean-Robert

Emancipation Collective

Ingalan

Karoline Zaidline

Terra Libra

Angélique Sapolin

Camille Louis

Domingo, Sandrine

Evelyn Zeledon

Françoise Carrasse à Aubervilliers

Françoise Escarpit

Hélène Chaudagne

Jean Marc Lechopier

Julio Benjamín Flores Unda

l’association Droits Ici ET Là-bas (DIEL)

La Milpa A.C.

Le KIOSK

Marc Cefallo

Seminario de investigación libertaria ETAPE

Victoria Brasil Camargo

Amarine Gripond

Anthony Pecqueux

Autre Futur

Christine Chalas

Collectif d’Initiatives Militantes pour l’Autogouvernement (colimaçon.org)

Comitado de acogida de los zapatistas en sur Aveyron

Franck Lemaire

Janisset Bernard

Robin Kerguillec

Sylvie Hournon

ValK

Vran’mor lab

Bourrut Didier

Brigades d’actions cinématogrphiques

Chorale libertaire «La Rojinegra»

DILEM du comité de quartier de la Place-des-fêtes, Belleville

Emilie Assémat

Emmanuel Cochon

Fanny Becvort

Gaonac’h, Yves

Groupe 30-84 de la Federation anarchiste

Heyla Doria

Jean Claude Sauzet

Joséphine Delaforge

Julien Crépieux

Lancelot Dagnicourt

Le Groupe de Metz de la Fédération Anarchiste

Léo Servetti

Les Folles Soirées Dionysiaques

Les marché noir des petites utopie

Les Sauvages

Lita Rias

Marie Dault

Mut vitz 30-84

Nathalie Vivé

RISOMES – Réseau d’Initiatives Solidaires Mutuelles et Écologiques

Sébastien Camille

Signé X

Tv Bruits

Vincent Jarry

Abou, Christian

Angèle Kanapa-Ferrand

Assoc. Tlaxnaiwalhac

Bayon, Michèle

Bruno Robert

Chomine, Sylvain

Clara Duchene

Collectif urgence notre police assassine

Cornali, Tommaso

Dorgere, Hugo

Grezes Jean-François

Hybris

La comuna libre de Croix-Rousse

Lafosse Philippe

Le Collectif lochois contre l’aéroport Notre Dame des Landes et son monde

Les Petits Soirs

Los Pendarts

Marseille Féministe

Olijnik, Maxence

Pom Bouvier-b

Revue Le Sabot

Sophie Rodriguez

Youth For Climate Lozère

Association l’Arbr’en Soi – l’éveil, l’envol

Europe France PACA

Frédérique, Victoire

Guinguette ensablée, lieu culturel et éphémère

Le Totem et l@ Plume

Malavard, Alix

Marche Mondiale des Femmes Occitanie

Sarah Fistol

Victoire Frédérique

Anne-Corinne Zimmer

Association el Paseo

Barlaguet, Alix Maricela

Cédric DURA aka Joan Cisco

Colette Camelin

Grégoire

Hannah Paris

Leïa

Nicolas Montbarbon

Philippe Elusse

Sarah

Fondation Danielle Mitterrand

Hadrien Bortot

Niels Mestre

Océane Lefèvre

Odile Lenoir

Alyssa Davin

Christophe Guillemard

Collectif Peanuts

Comment Agir

Françoise Delichères

José Manuel Fernández

Latrape Coeur

Le Borgne, Fanny

Maëlle Bertrand

Martin Rémi

Monique Godard

Morvan Benoist

Mouvement socialiste flamand (V-SB)

On aime la vie, pas les fusils

Patrick Chalmeau

Pourchot, Anna Régine

Simon On Wax

Stef García

Sylvain Vasic

Syndicat de la Montagne Limousine

Vlerick, Jean Francois

Asu (Association Sonore et utopique)

Azam Pierre

Christian Revert

Comolli Jean-Louis

Coordination Lycéenne Autonome de Paris (CLAP)

Françoise Doyen

Garrigues Delphine

Glypho

Ivette

Marie-Claude Saliceti

Mathieu Melou-Hesry

Millon, Angèle

Montel, Gabriel

Noe Anglaret

Paolina Caro

Pascal Lacombe

Rebeca Ornelas Bernal

Rubio Rodríguez, Antonia

Satya Esquenazi

Vincent Roch

ZEA

Aldjia Moulaï

Anouk Anglade

Bertille Vionnet

Colectivo de Ariège

Corentin Grellier

Culture Et Solidarité

Florian Pollux

Groupe Libertaire de Saône et Loire (GL 71)

Karl Grünberg

Leticia Gutiérrez

Magali Bardou

Muriel Chemineau Ségur

Philippe Cumer

Thierry Borderie

Aiga Seuva

Association OzACTES

Bernard Vial

Brigitte Allemand

Collectif justice et vérité pour Babacar Gueye

La Fanfare Invisible

Labo Rieuse

Le chaudron des alternatives

Maria Luisa Bustillo Jiménez

Nadine Gassie

Pascale Frey

Quentin Heim

Résistance Ecologiste Rennes

ZEKA

Confédération Nationale des Travailleurs & travailleuses – Solidarité Ouvrière / France

Jaurena Mathilde

Sidney Contri

Sophie Lacombe

Sylvie Desert

ELAFF

Daniel Cano

Le collectif «La Voie est Libre»

Le collectif «Street Art Rebellion»

Librairie café Le temps qu’il fait

Patricia Ouvry

Roger Raffin

Yoann Gallard

Charlette Ternaux

Dumont Carinne

Françoise Delicheres

Magnin, Pierre

Union Locale CNT 13

Anne Juteau

Karine Sahler

Lacraz Patrick

Marie Line Oubrier

Noel Andre

Souscripteurs sans frontières

Thérèse-Marie Cardon

Lola Chevret

Groupe Gilets Jaunes Paris-Sud

ICRA International

La Gare

La ressourcerie du Poulpe

Collectif anti ogm 66

Zad du Lien

Pascale Leca

Lise Bouzidi Vega

Néstor Vega Salazar

Tierra y Libertad para Arauco-Wallmapu – Francia

Vincent. Le «poisradis»

Association Jazzanas (France 07)

Association La Filanda (France 07)

Asso SemoPerma, Graines d’Action en Permaculture

Renata Antonante

Keny Arkana

Anne-Pierre Hocquet

Imhotep arquitecto musical del grupo IAM

Le Bouche A Oreille

Araujo Meguy

País Vasco

Abantoko Talde Feminista

Basoa, Defendatsaileen etxea

Bizilur – Lankidetzarako eta Herrien Garapenerako Erakundea

EH Bildu Abanto

Eskozap Kolektiboa

Etxalde – Nekazaritza Iraunkorra

Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa

Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi

Gabiltza

Gogoaren indarra taldea Las Karreras

Harri Barri Kultur Elkartea

Karabana Mugak Zabalduz

Lumaltik Herriak

Mugarik Gabe

Mujeres del Mundo Babel / Munduko Emakumeak

Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak

Radio Alegría Libertaria

Tadamun elkargunea

TxiapasEKIN kolektiboa

Zabaldi elkartasunaren etxea

Muguruza, Fermin

Perales Arretxe, Iosu

Goienetxea Fradua, Itziar

Hernández Zubizarreta, Juan

Kepa Korta

Organización Feministalde, de Bilbao, Euskalherrua/País Vasco

Uribarren Laña, José Ignacio

Urko Rodriguez de la Fuente

Zapatisten Lagunak

A Planeta

Compañía de marionetas Picuentos

Irungo Harrera Sarea

Jasone Iroz

Jesus L. Garay Hinojal

Ainara Luque Ruiz

Aman Komunak sarea

Borja San Pedro Abalia

Kutxiko Txoko Txikitxutik (KTT)

María José Sagasti Lacalle

Ehne Bizkaia

Etxalde

Eyherabide, Jon

Francisco Javier García Arcenillas

Gorka Andraka

Natalia Maria Hernández Aragón

Asociación Elkarcredit por la Solidaridad

Grupo Oarso Taldea

Ritxi Usategi Uriarte

Larrabetzuko baserritar eta kontsumitzaileen elkarlanerako GURPIDE ELKARTEA

Abian Kultur Elkartea

Colectivo Izargain

Txirbilenea Kulturgunea

Berdinak Gara Taldea

GuNe Uribe Kosta

María Asunción García Astiz

Portugaleteko Mugimendu Feminista, Movimiento Feminista de Portugalete

Zapateneo Kultur Elkartea

Andra Kazetaritza Feminista

Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos​ (ELA)

Juan Luis Merino Sanabria

Komite Internazionalistak

Mundubat Fundazioa

Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

Paz con Dignidad- Bakea eta Duintasuna

Marimatraka Santurtziko Talde Feminista

Arantza Nuñez

Mujeres Tejiendo Red

Portugaleteko Merkatua

Adargorri Kolektiboa

Antikapitalistak

Austria

Kinoki Asociación Autogestión Audiovisual

Colectivo Libertad

Comité de Solidaridad México-Salzburgo

Palästina Solidarität Steiermark

Steirische Friedensplattform

Mühle Nikitsch

Mobiler infoladen biblio>media:take!

Colectivo Acción Solidaria con México en Austria

Attac Österreich

Alejandra Angulo Perkins

Bund demokratischer Frauen Österreichs (BdFÖ)

Bélgica

Actrices et Acteurs des temps présents

Ad Lilithum

ADES

Capitane Records

Casa Nicaragua

Centre Tricontinental (CETRI)

Écologie sociale Liège

Collecti.e.f 8 maars Bruxelles

Collectif de Solidarité Liège-Rojava

Collectif KAWAZ

Collectivo Mala Hierba

Comité Chiapas Bruselas

Comité Jineolojî Europa

Groupe CafeZ, Liège

Jineolojî Center

La Santé en Lutte

Le DK

Sororidad Sin Fronteras

VaVeA Semeurs de Possibles

Zablière – ZAD Arlon

Chauvier, Maïa

Coppens, Diego

Despret, Vinciane

Diaz Aranda, Karmen

Duterme, Bernard

Eric Toussaint CADTM internacional

Fox, Ivan

Geert Carpels

Gerardy, Martine

Mekhitarian, Juliette

Quinoa Bruxelles

Vaneigem, Raoul

Petites singularités

Centre Social Autogéré Entremurs-entremondes

Groupe Ici & Maintenant

Paula Stévenne

Florian Felix

Mouvement d’Action Paysanne

Ana Vásquez

Salomé Richard

Galliot, Astrid

Citlali

Emmanuelle Fontaine

Julia Färber Data

Laetitia Fagnoul

Véronique Vicent

Le Village d’Amarenbergh

Logis Floréal

Cécile Leclère

Bulgaria

Iniciativa de apoyo a l@s zapatistas

Cataluña

Adhesiva Espai de Trobada i Acció

Asociación Mujeres Migrantes Diversas

Associació Cultural el Raval «El Lokal»

Associació Entrepobles

Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona

Ateneu Candela

Ateneu La Torna

Ateneu Popular La Falç

Ateneu Popular Rocaus

Azadi Jin

Azadi Plataforma de Solidaritat amb el Poble Kurd

Cal Cases

Can Tonal de Vallbona

Col•lectiu Maloka

Colectiva Katari

COLECTIVO Pallasos en Rebeldía de Catalunya

Ecoxarxa del Bages

Espai defensa legal Manresa

Fundació Salvador Seguí

Grup de consum autogestionat Pinyol Vermell

Horts Comunals de Sant Celon

La Garriga Societat Civil

La Pallejana

LA RAVAL. Cooperativa d’habitatge generacional a Manresa

Mediterranea Saving Humans

Plataforma d’Afectades per l’Habitatge i el Capitalisme del Baix Montseny

Poc a Coop

Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona

Taula per Mèxic

Xarxa de Suport Mutu de la Trini

Bosqued, Àngel

García Sanagustin, Carina

González, Ixchel

Pere Ortín, Andrés

Villalobos, Juan Pablo

Bosch Pou, Mercè

Caravana Obrim Fronteres Catalunya

Ivó Campanario Rodriguez

Ecoxarxa Garrotxa

L’Erol. Escola-Comunitat d’Educació Viva

Pere Folch

Rebel.lió Justícia Global – XR Bcn

Arnau Montserrat Vilaseca

Almas Veganas Santuario Animal

Audrey Lafourcade

Adherentes a la Sexta Barcelona

Cristina Grau Sanz

Fabiana Silvia Scornik Gerzenstein

Ortiz Sanchez, Pedro

Grup de consum ecològic El Guaret

Emili Cortavitarte Carral

Stop Mare Mortum de Sants, Hostafrancs y la Bordeta

Embat, Organització Llibertària de Catalunya

Raquel Vives i Cano

Col.lectiu feminista Bruixes Salines

La Mosca TV

Maria Botey

María Ibáñez Mateos

Mila López

Selene Moreno Jodar

Cooperativa els Caus turisme sostenible i cooperatiu

Ferran Martínez Sánchez

Cooperativa de consum Massa Terra

Elena Vázquez López

Pere Bargalló Bozzo

Ca la Col, Associació Agroecològica d’Arenys de Munt

Associació La Sardineta

Mirta Lojo Suárez

Companyia de Teatre Espontani La Foguera

Sònia Hidalgo Leduc

Marco Amelio Citterio

Cerdeña

Partito Comunista Italiano – Federazione di Cagliari

Michele Zuddas

Coordinamentu sardu po s’arricida de is zapatistas po su 2021

Chipre

300000 Arboles en Nicosia

Aeriko en las montañas de Troodos-por la justicia social y ambiental

antifa λευkoşa

Centro Social «Kaymakkin»

Club Atlético Popular «Omonoia»

Colectivo «Ramona»

Colectivo Ecopolis

Iniciativa para el Rescate de costas naturales

Movimiento de Izquierda, Queremos Federación

PUERTA 9 OMONOIA

Sispirosi Atakton

Spirithkia

Dinamarca

Foro International (Grupo México)

Escocia

Coordinadora Zapatista North UK

Eslovaquia

Akimov, Ivan

Kesaj Tchave

Alternative- anarchist culture and propaganda collective Slovakia

Eslovenia

Anarchist initiative Ljubljana

Europa

Colectivo iraní Andeesheh va Peykar

Coordinadora Europea De Via Campesina

CUP Exterior

Flor de la palabra – colectivo de traducción de la sexta francófona

Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala – Red de Resistencia y Rebeldía

Never again 88

Watch the Med Alarm Phone

Louis, Camille

Philippe Cordier

laPirata y Adherentes Individuales (Alemania, Italia, Francia)

Azad Anarxist Kollektiv

TJK-E (Movimiento de mujeres kurdas en Europa)

Finlandia

Colectivo Armadillo

Holanda

NSTITUTE FOR THE SELF-REPRESENTATION OF WOMEN OF COLOR

Icaza, Rosalba

Denisse Vega de Santiago

Preim van der Sloot

AGA – Anarchistische Groep Amsterdam

Commons Network

Weaving Realities

Rakes, Rachael

AltVisions collective

ASEED Europe

Inglaterra

Coordinadora Zapatista North UK

Hunter Dodsworth, Siân

Christina Chasou

Israel Hinojosa Baliño

León Chávez Teixeiro

Autonomy or Barbarism

Museum of Care

Ana Cecilia Dinerstein

The Commoner

Irlanda

Talamh Beo

Laurence Cox

Francisco José Rebolo da Silva Santos

Workers Solidarity Movement

Matt York

Ramorx Ryan

RISE (Revolutionary, Internationalist, Socialist, Environmentalist)

Islas Canarias

Benítez Mendoza, Mavy

Javier Alexis Pérez Dionis Ramírez

Luxemburgo

Raquel Luna

Miriam Martinez

MexikaLux

Noruega

Alerta

Chiapasgruppa LAG

CROTONICX v/ Loan TP Hoang

Karlsøyfestivalen

Kvinneutvalget (LAG)

LAG Noruega

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)

López Kunst & Produksjoner

Motmakt

Bokkafe, Anarres

Fadnes, Åse

Fadnes, Astrid

Fadnes, Ingrid

Gulli, Marianne

Haugdahl Solberg, Inga

Haugsnes, Vilde

Heiret, Yngve Solli

Luna Evjen, Solveig

Muñoz Llort, Sonia

Pålsrud, Mads

Pedersen, Ole

Solberg, Jarl

Thamdrup Lund, Herman

Watn, Bård

Mendoza Fuente, Noé Manuel

Giménez Bilbao, Iker

Polonia

Fuegro

Piotr Miszczak

Roland Zarzycki

Arbeit Kommando

Kolektyw Syrena

Gabriel Mestre Arrioja

Jacek Sosnowski

Federacja Anarchistyczna

Zielona Fala

Obóz dla Klimatu (Poland)

Bartosz Kaniewski

Portugal

Jornal MAPA

Rádio Paralelo

Revista Flauta De Luz

Cunha, António Eduardo

Pereira Ribeiro, Natacha Alexandra

Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali «CALP»

Andrés Jurado

Paula Torrado

Robles Zamarripa, José Ricardo

Francisco Rebolo

Portal Anarquista

Rede de Neighborocracia de Portugal

de Barros Ferreira, Rui Miguel

Sílvia das Fadas

Grupo Acção Palestina – GAP

António Pedro Orvalho

Benfeita Community

Filipe Nunes

Fórum Indigena de Lisboa

Reino Unido

Plan C

Stefano Battain

People Before Profit

Strawberry Thieves Socialist Choir

Natalia Stengel

Green Anti-capitalist Front – London

London Mexico Solidarity

Manchester Solidarity Federation – IWA/AIT

República Checa

Družstvo Black Seeds

Kolektiv 115

Anarchistická federace

Rusia

Cooperativa Molotov

Svora collective

Severnaja, Ekaterina

Nikolay Oleynikov

Konstantínov, Andrey

Saepmie, pueblo Saami

Fjellheim, Eva Maria

Suecia

Diego Angelino

Urbina Paredes, Maria de Lourdes

Sandra Carlos Pinedo

Paschalis Chatzopoulos

Tinku.org

Suiza

Bloque Feminista Abya Yala Suiza

C.S.O.A. il Molino

Casa Colectiva de Malagnou

Ceibavieja

Circolo Carlo Vanza Bellinzona

Collectif Breakfree Suisse

Collettivo R-Esistiamo

Direkte Solidarität mit Chiapas

Encuentro Feminista Zapatista Zürich/ Basel

Grève du Climat Genève

Groupe écosocialiste de solidaritéS

Grupo de Coordinación zapatista del territorio suizo

HumanrightsChiapas Suiza

Jeunes POP Genève

Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne

Théâtre Tête dans le sac – marionnettes

Voce Libertaria Ticino

Women Defend Rojava Zürich

Gioventù Biancoblu

www.libradio.org radio d’inspiration libertaire

Hiwa Salimi

la_cápsula

Asociación Camino Cultural

Collectif vaudois de la grève féministe

Comitato Ticinese per la Ricostruzione di Kobane

Comunità Kurda in Ticino

Radio Stria, la radio eretica

Zad de la Colline

Barfuss Kollektiv

Kinu

Acor SOS Racism

Amérique Latine Résistances

Forum Alternativo

Chiarappa, Dominique

Jörg H. von Arx

Comunità curda ticino

Julio Avella García

La Asociación Internacional por la Paz en Colombia y el Mundo-AIPAZCOMUN Suiza

Turquía

Birlesik Devrimci Parti

Mehmet Güney

Musa Piroglu

Yücel Tekín

Özgül Saki

Eren, Kerim

Egemen Yildiran

Anarcho-Copy

Revüljans

Coordinación del Café Zapatista de Estambul

Colectivo de música bANDiSTA

Ucrania

Assembly. Alternative media group

Favela 61 NGO

Grupo Rojo

Oleg Yasinsky

Andrii Manchuk

Antinazi Channel – antifa media & political collective

Denys Pilash

Estado Español

Confederación General del Trabajo (CGT)

CNT Comarcal Sur Madrid

CNT Fraga

Afromurcia en Movimiento

Asamblea Plaza de los Pueblos

ASSI (Acción Social Sindical Internacionalista)

Asociación Brasileira Maloka

Asociación en medio de abril

Assemblea de Solidaritat amb Mèxic del País Valencià

Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ)

Centro Social La Ingobernable

Centro Social La Villana de Vallekas

CNAAE (Comunidad Negra, Africana y Afrodescendiente en España)

COLECTIVO Pallasos en Rebeldía de Galicia

COLECTIVO Pallasos en Rebeldía de Madrid

Confederación Sindical Solidaridad Obrera

Coordinación Baladre

Coordinadora de Desemplead@s y Precari@s de la Comunidad de Madrid

Derechos Humanos Madrid

Ecologistas en Acción

Espacio Común 15M

Esteve Morlan, Tirso

FIRMES Federación Internacional de Resistencia Migrante en España.

Foro Social de Segovia

Fundación de los Comunes

La Casa Invisible

La Medusa Colectiva

Luisa Martín Rojo

Lumaltik Aragón

Madrid 43 Ayotzinapa

Anticapitalistas

Partido Socialista Libre Federación PSLF

Red de Hondureñas Migradas en España

Redal Montané, Clara

REVISTA VIENTO SUR

Solidaridad con el pueblo Mexicano-Málaga

Synusia

TRAWUNCHE MADRID

Yretiemble

Amorós, Miguel

Ibáñez, Tomás

Taibo, Carlos

Capanegra, Juan Carlos

Carretero Miramar, José Luis

Claveria Iranzo, Olga

De Lera López, Cristina

González de Chávez Fernández, Teresa

Gonzalo Serrano, Andrés

Gonzalo, Pilar

Héctor Grad Fuchsel

Humanes Bautista, José Luis

Martín, Fátima

Merino Escribano, Rosa

Otero González, Isabel

Pastor, Jaime

Pérez Orozco, Javier

Roitman Rosenmann, Marcos

Acedo, Javier

Arq. Luis Manuel Ochoa

Garcia Salinero, Juliana

Islas Arzamendi, Gabriela

María Alonso Torregrosa

Antonia Avalos Torres

Bauzá Ferré, Enrique

García del Saz, Miriam

María de Ponte Azkarate

Paloma Montuenga

Adhesión de mujeres Supervivientes de violencias de género

Barrio Bajo

Carlos Meana Suarez

Casapueblos

Colectivo Madrid otra Italia

Col·lectiu Obrim una finestra al món

Comité de apoyo a Kurdistán-Madrid

Equipo «¿Cómo suenan los besos?»

Gomez Avalos, Emiliano

Hidalgo Leduc Sonia

Javier Matesanz

Komun.org

Laura Núñez Jara

Monse Hevia

Noticias de la Rebelión

Plataforma de Solidaridad con el pueblo de Honduras en Madrid

Rojava Azadi-Madrid

Seguí Jover Guinovart, Jaume

SODePAZ Balamil

SOLdePaz.Pachakuti

Vázquez-Sixto, Félix

Women Defend Rojava-Madrid

Zulos de Segovia

A pie de kalle. Lavapiés

Adolfo Rodríguez Gil

Asociacion Cultural y Social Puentes No Muros

Asociacion de Amistad con el Kurdistan

Frente Asogue

Inma Abalia

José Cienfuegos González

M Teresa Gutiérrez

MPT «Macarena Para Todas»

Mujeres de Negro contra la guerra

Salamanca Antinuclear

Amanda Maya Peñuelas Chuffart

Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva

Fidel Romero Garrucho

Grabatada de la Enre

Irmandade Avelino Pousa

Jesús Ruiz Gallego-Largo

Las Kellys

Manrique, María

María Pilar López-Jamar Lázaro

Miguel Urbán

San Isidro Vallejo, Luis Fernando

Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins

Sophie Rogié

The Foundry

Tirso Esteve

Angélica Cuero Caicedo

Celia Fernandez Rico

Centro social La Enredadera

CNT Cáceres Norte

COLECTIVO SIRIRÍ: MUJERES MIGRANTES CREANDO

Confederación Nacional del Trabajo, CNT

Gabriel Bayarri Toscano

Huerta comunitaria El corazón manda

Red Feminista Latinoamericana en Málaga

Red Maricones del Sur

Confederación Nacional de Trabajadores CNT Santander

El colectivo de vivienda Kamba okupa de vivienda

Miguel Ángel Burón Vidal

Serés García, Lola

César Cascante Fernández

Díaz Restrepo, María Eugenia

Entrepueblos-Entrepobles-Herriarte-Entrepobos

González García, Pablo

Mejía Vaca, Jairo

Seminario de Mujeres Grandes

Manuel Garí

Alberto Quintana Ramos

Colectivo Miradas

La pequeña compañía de niños enormes

Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes

Alicia Fernández Gómez

Comité de Solidaridad con América Latina de Asturias-COSAL

Dorado Caño, Isidro

Higinio Carrocera

Rut Moyano Lon

Salamanca Salas, Luz

Ateneo Popular de Alcorcón

Carlos Azagra

Ninguén Sen Coidados -Transfeminismos Autónomos Compostela

Escatizar, Fanzine Libertario del Pirineo Aragonés

Asociación Cultural Exodus

Colectivo Peruanxs en Madrid

Reincidentes

CNT de Huesca

Colectiva Audiovisual Cámara Negra

Asociación cultural El Llavaderu

Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo

Colectivo Soldepaz Pachakuti

Comité de Solidaridad con los Pueblos – Interpueblos

Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria

Gómez Estébanez, Cristina

Grupo Anarquista de Asturias Higinio Carrocera

Maite Rodríguez Moles

Rosa María García-Zarco

Salvador Ramón Roig

Aurelio Florit Galiana

Colectivo Ma(g)dalenas-Granada / Red internacional de teatro de las oprimidas

Concepción García Garrido

Lala Salazar

Assemblea 8M d’Elx

Cristina Asenjo Berzal

Federación de Enseñanza de CGT

Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas

Colectiva Las Milpas

Escuela Popular de Aluche

Poetas del Mundo Sección Burgos

Comitè Valencià de solidaritat amb el Kurdistan

CSOA L’Horta

Organizacion de Cooperacion y Solidaridad Internacional

CNT Miranda

Raquel Dato Soria

CEDSALA (Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África)

Federación Local de Sindicatos de Valladolid

Acción Cultural Cristiana

Aida Santamaría Álvarez

El Pájaro Observador

Javier Torres Alonso

Morán, Humberto

Xabier Pin Vázquez

Espacio Sociocultural Liberado Autogestionado Eko,

Plataforma Arremora

Espacio Tangente

Jordi Belda Borràs

Biblioteca Social Hermanos Quero

Iván Rodríguez Lombardero

Mar Osuna Vargas

Leticia Sanz Marchante

Marisela González Ataide

SOV de CNT de Aranda de Duero

Tamborililás Batukada Feminista

Café Rebeldía de Olba

CNT Málaga

Roberto Hernández Gonzalo

Italia

ADL COBAS

All Reds Rugby Roma

Altro Modo Flegreo

Ambasciata dei Diritti delle Marche

Ambiente&Salute

Annestus – Agoa

ARCI Noerus

Ardita Due Mari

Assalti Frontali

Assemblea Antirazzista Antifascista Di Vicofaro

Associazione «Cultura È Libertà

Associazione ATTAC Italia

Associazione Casa dei Popoli

Associazione centro socio culturale ARARAT a Roma

Associazione Città Migrante

Associazione Culturale GIShub

Associazione di Promozione Sociale

Associazione Giuseppe moscati Parrocchia San Sabino

Associazione Jambo- commercio equo Fidenza Italia

Associazione Nova Koiné

Associazione politico-culturale Tempi Post Moderni

Associazione Senza Barriere Due

Associazione senza paura Genova

Associazione Taiapaia

Associazione Verso il Kurdistan e Rete Jin

Associazione Ya Basta Caminantes Padova

Associazione Ya Basta Moltitudia Roma

Associazione YA BASTA! ÊDÎ BESE Y Centri Sociali del Nordest

Associazione Ya Basta! Milano

Associazione YaBasta! – Casa Della Solidarietà Sabino Romano

Associazione Yaku – Italia

Ateneo Libertario – FAI Milano

Azione Antifascista Roma Est

Brigata Sanitaria Soccorso Rosso

Brustolin, Maryline

Buscemi, Marquito

C.S.A NEXT EMERSON

Cadtm (Comitato per annullamento debiti illegittimi)

Camera del Non Lavoro

Cantiere

Carovane Migranti

Casa Bettola

Casa dei Circoli, Culture e Popoli

Casa Dei Diritti Dei Popoli

Casa del Popolo Campobasso

Casa della Cooperazione

Casa delle Donne di Milano

Casa delle Donne Lucha y Siesta

Casa delle Donne-Nudm

Casa Madiba Network

Casetta Rossa

Cattive Ragazze

Centro giovanile Batti il tuo tempo

Centro Sociale Anomalia

Centro sociale autogestito «INTIFADA» Empoli (FI)

Centro Sociale Autogestito Magazzino47

Centro Sociale CasaLoca

Centro Sociale Occupato Autogestito «Angelina Cartella»

Centro Sociale Tpo

Chichimeca

CIAC ( centro immigrazione, asilo, cooperazione internazionale)

Circolo «D. Lazzari» di Legnano

Circolo ANPI Renato Biagetti

Circolo ARCI Barbun KM0

Circolo Arci Nausicaa

Circolo Fratellanza Casnigo

Ciss-ong Palermo

Clown Army Roma

COBAS Confederazione dei Comitati di Base

COBAS Napoli

Collettiva Una volta per tutte

Collettivo 20ZLN

Collettivo Caffè Malatesta

Collettivo Femminista Lotto

Collettivo Lsoa Buridda

Collettivo Popolare «Ramona»

Collettivo redazionale della rivista LEF Libertè Egalitè Fraternit

Collettivo Nodo Solidale Italia

Comitato Abitanti San Siro

COMITATO AMIG@S MST

Comitato antirazzista cobas Palermo

Comitato Chiapas «Maribel»

Comitato Città Vecchia Taranto

Comitato Jineoloji

Comitato Madri per Roma Città Aperta

Comitato No Muos – No sigonella

Comitato per non dimenticare Abba

Comitato Piazza Carlo Giuliani

Comitato Roma Xii Per La Costituzione

Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo

Comune del Crocicchio

Comunità curda in Italia

Comunità di Resistenza Contadina Jerome Laronze

Comunita’ RNCD

Contadinazioni-fuori mercato

Cooperativa Sociale Le Rose Blu

Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica «Bruno Arcuri»

Coordinamento dei Collettivi Studenteschi di Milano e Provincia

Coordinamento Nazionale No Triv

CORTOCIRCUITO Flegreo

Csa Astra/Lab Puzzle/cs Brancaleone

Csoa Ex Snia

Csoa Forte Prenestino

Csoa Gabrio

Csoa La Strada

Csoa la torre

Dinamopress

Dipende da Noi

Enoize

ESC Atelier Roma

Ex Caserma Liberata

Ex caserma occupata

Federazione Anarchica Siciliana

Foro Italiano de los Movimientos per el Agua

Forum Antirazzista Palermo

Fridays For Future

Fuorimercato, autogestione in movimento

Casale Garibaldi Roma

GAS Caracol Franciacorta

Genuino Clandestino Firenze

Giovani Comunisti

«GIShub – Associazione Culturale GIScience for Humanity, Urban space and Biosphere

Gruppe B.A.S.T.A.

Gruppo Anarchico «Bakunin» – FAI Roma e Lazio

Gruppo Autonomo LiberidiAmare Autonomia Contropotere

Gruppo Consiliare Sinistra Progetto Comune – Comune di Firenze

Gruppo di Acquisto Solidale – Cosenza

Gruppo lampi

Il Cantiere delle Idee

IFE (Iniziativa Femminista Europea)

L’associazione G.L.R.

L’associazione politico culturale Resistenza Gallura

L38squat

La Milpa Orto Collettivo

La Panchovilla in Sabina

Laboratorio Andrea Ballarò

Laboratorio Aq16

Laboratorio Crash!

Laboratorio Decoloniale Femminista e Queer

Laboratorio di economia solidale ambientale e sociale

Laboratorio di Mutuo Soccorso ZERO81

Laboratorio Occupato Autogestito Acrobax – LOA Acrobax

Laboratorio Occupato Insurgencia

Laboratorio Sociale Alessandria

Le Mafalde

Liberation queer+ Messina

Lisangà, culture in movimento

Malanova

Manituana – Laboratorio Culturale Autogestito

Mediterranea Saving Humans

Mondeggi Bene Comune, Fattoria Senza Padroni

Movimento NO MUOS

No Border APS

Non Una Di Meno – Milano

Non Una Di Meno – Modena

Non Una di Meno Alessandria – Casa delle Donne Alessandria

Non Una Di Meno Lucca

Non Una di Meno Palermo

Non Una Di Meno Piacenza

Non Una di Meno Ravenna

Non Una Di Meno Reggio Emilia

Non Una di Meno Roma

Non Una di Meno Torino

Non Una di Meno Venezia

Nudm Palermo

Officina Rebelde Catania

Operai /e dello Spettacolo Associati/e

Osservatorio Repressione – Italia

Palermo Pride

Palermo ribelle

Parteciparte

Partito della Rifondazione Comunista

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Potere al Popolo!

Presidio salute solidale – Napoli

Progetto 20k

Quarticciolo Ribelle

R.A.S.P.A. Rete Autonoma Sibaritide e Pollino per l’Autotutela

Radio Sherwood

Re:common

Resistenza Casa Sportello Solidale

Rete Antifascista Roma Sud

Rete antirazzista catanese

Rete Antirazzista Catanese e Comitato NoMuos/NoSigonella

Rete Jin

Rete Kurdistan Italia

Rete Kurdistan Roma

ReteJin

Reti di Pace

Ri-Make Bene Comune

RiMaflow, fabbrica recuperata in autogestione

Sezione Anpi L Cherubini Firenze

Scomodo

Scuola Popolare Piero Bruno

Siracusa Ribelle

Spazio di Mutuo Soccorso

Spazio Libertario Pietro Gori

Spazio sociale 100celle aperte

TATAWELO

TeatrOfficina Refugio

Termoli Bene Comune- Rete della Sinistra

terraTERRA

Ufficio Informazione del Kurdistan in Italia

Unione Sindacale di Base

Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos

Vivèro- luogo di quartiere

Ya Basta Bologna

Ya Basta! Marcas Italia

Alberi, Urbani

Amicucci, Caterina

Boffa, Daniela

Botti, Andrea

Bresciani, Marco

Capezza, Iolanda

Caudo, Melina

Celestini, Ascanio

Cesi, Alessandro

Clerici, Naila

Crabuzza, Claudia

De Luca, Mariano

Della Corte, Raffaele

Devastato, Giovanni

Fabiano, Pino

Garelli, Annamaria

Indiano, Carlotta

Kaveh, Afshin

Luca Pandolfi

Medici, Sandro

Nicotra, Alfio

Piccinini, Massimiliano

Proia, Veronica

Sandroni, Doriana

Santoro, Alessandro

Saverio Calabresi, Francesco

Traverso, Enzo

Valcamonica, Adarosa

Vigo, Adele

Zanchetta, Aldo

Zanchetta, Brunella

Art LAb Occupato da Parma

Associazione Camino Cultural

Associazione Mesa Popular Bergamo

Baliva, Emanuela

Campagna LasciateCIEntrare

Centro Sociale La talpa e l’orologio (imperia) Italia

Ciaccheri, Amedeo

CSOA Emiliano Zapata

CSOA TDN

Custodi, Pietro M.D.

Ex-Opg Occupato – Je’ So Pazzo

Gaia Capogna

Gilardi, Roberto

Giuseppe Dubla

Mazzi, Lena

Movimento Cittadino del III Municipio di Roma

Podere Casetta e della CSA Terrestra

Sbroggiò, Dario

Sesto Sole

Women’s International League for Peace and Freedom

Alberto Gini

Alessandra Valle

Anarquismos (Semilla Negra) Internacional

Antonio Marras

Archivi della Resistenza

Arcinsieme Lecce Circolo Arci

Associazione di amicizia italia Cuba circolo di Genova

Associazione Geologia Senza Frontiere Onlus

Associazione In Viaggio

Associazione Mesa Popular odv

Associazione Poveglia per tutti Venezia

Associazione Whydanghi

BAM Biblioteca Abusiva Metropolitana

Bonatesta, Christian

Casella, Roberto

Centro Politico Santacroce

Circolo ARCI «Montefortino 93»

Colectivo «Pensare Migrante»

Collettivo del Fondo Comunista

Collettivo Il Farina

Collettivo Primo Contatto

Colotti, Geraldina

Cristiano Quadalti

Daniele Bordo, Paola Brogi

Danilo Velez

Domenico Chionetti

Domenico Commisso

DUNYA Spazio di Interazione Culturale Lecce

Enza Aguanno

FerioliI Franco

Francesco Apeddu

Franco Fuselli

Gruppo Anarchico «Francesco Mastrogiovanni» di Napoli – F.A.I.

Gruppo Volontari per l’ambiente

Guido Zentile

Italo Campagnoli

Ketty Caterina Nardulli

Lazzarin, Silvio

Magda Pohl-Tontini

Maria Mucci

Marina Criscuoli

Marsilio Gatti

Non Una di Meno La Spezia – nodo territoriale transfemminista NUDM

Non Una di Meno Nodo Territoriale di Pavia

Palestra Popolare Casalberton

Paola Ronco

Paolo Tracaldi

Pressenza Italia

Rete delle Scuole Popolari di Roma

Riccardo Tordoni

Roberto Salvatore

Rossella, Perugi

Sonia Beati

Spazio Libero Teatro

Usciamo dal silenzio Genova

Lista «Campi a Sinistra»

A.S.D. Quartograd

Ahora es el tiempo

Associazione Donne del Pollino

Associazione Ecotòno

Associazione Ex Lavanderia

Associazione Serperegolo

Casa del Popolo Teramo

Centro Politico Comunista «Sandro Santacroce»

Centro Sociale ex Canapificio

CLAP – Camere del Lavoro Autonomo e Precario

Collettivo Autorganizzato Popolare 80010

Collettivo transfemminista Le maestre ignoranti

Daniele Barbieri

Franco Vacirca

Giardino Liberato di Materdei

Giuseppe Tiano

Juanita Apraez Murillo

Laboratorio femminista di Spinaceto

Linea d’Ombra O.D.V.

Manuela Capponi

Mario Ronchi

Michela Di Stefano

Non Una di Meno Pisa

Non una di meno Trieste

Officina Rossa – Spazio Popolare

Officina Rossa Spazio Popolare Luni-Castelnuovo Magra (Sp)

Osservatorio sul fascismo a Roma

Rebecca Rovoletto

Rododibecchi Associazione Culturale

Toni Peratoner

Un’altra città – Quarto

Union-net

Vanessa C. Italia

Alessandra Pomarico

Andrea Galafassi

Associazione Arci Miele Aps

Associazione Culturale «Pietro Gori»

C.s.o.a Askatasuna

Casa Cantoniera Autogestita

Come Anpi – Sezione di Latina «Severino Spaccatrosi»

Crucitti Francesca

Domenico D’Eusanio

Free Home University

Giangiacomo Pianetti

Herrera, Rocío

Infoaut.org

Infoshop senza pazienza

Laboratorio Anarchico PerlaNera di Alessandria

Marcello Mozzillo

Maria Giovanna Lucchesi

Osservatorio Antifascista Vittoriese

Rocco Accoto

Silvana Botassis

Toni Germani

Unione Inquilini

Associazione Sarda Contro l’Emarginazione

Centro Internazionale Crocevia

Francesco Calbi

GAP VERONA E PROVINCIA»

Incagnone, Riccardo

mala servanen jin – casa delle donne che combattono

Osservatorio repressione Roma

POTERE AL POPOLO ROMA NORD OVEST

Provenzano Mariagrazia

Silva Masini

spazio antagonista newroz

ex Spazio Pubblico Autogestito XM24

Le/gli abitanti di Santa Fede Liberata

Movimento NO TAV

Ass. La Terra di Piero

Aula occupata P2 Unical

Azadi

Centro studi MamaTerra Sardegna

Coll. Fem.In

Comitato Piazza Piccola

CSOA Sparrow

Galleria Arte Indipendente Autogestita

L’USI – Unione Sindicale Italiana

Non Una di Meno Genova

Non Una di Meno Napoli

Non Una di Meno Savona

Polisportiva Antirazzista Assata Shakur

Prendocasa

Radio Ciroma

Caracol Olol Jackson

CDR – Comunità rurale diffusa

La Casa del Popolo 10F di Macerata

Radio Onda D’Urto

collettivo femminista separatista – Kira Amalia Lidya Lalli

Comitato e doposcuola Mammut

Terramare – Ceglie Messapica (Br) (agroecología resistente)

Associazione di Promozione Sociale S.CO.S.S.E.

Circolo Libertario «Emiliano Zapata»

Claudio Rambelli

Comitato «Fermiamo la guerra» – Firenze

Coro Hispano Americano

Ecologia Politica Network

Enzo Ritter

Fiorenza, Daniele

Gaia Marescotti

Moreno Biagioni

Palazzuolo Strada Aperta-Biblioteca Riccardo Torregiani

Rete Antirazzista – Firenze

Alessandro Calabria

Altralamezia.org

Elisa Patrizia Frediani

Sportello Sociale Autogestito – Lamezia Terme

APS Equilibrio Precario

Collettivo Bujanov

Daniela Biocca

Laboratorio Autogestito Paratod@s

Tocci, Tania

Associazione Bianca Guidetti Serra

Associazione Sott’e’ncoppa

Alterrative

Giorgia Mascarello

Urupia – comune libertaria

Collettivo Italia-Centro America

Compagne dalla Vampa, casa femminista occupata di Napoli

Coop. Agr. Valli Unite

Coro Hispano Americano di Milano

Elisabetta Maria Barbara Moser

Elvio Raffaello Martini

Francesca Oncini

Giovanni Esposito

Sandro Pietrisanti

Egger, Josef

Mazza, Claudia

Palestra Popolare Dante di Nanni di Torino

Bartolini, Ilias

Colectivo y asociación cultural «Il Melograno»

Non Una Di Meno Empolese-Valdelsa

Gruppo anarchico Chimera

Centro di alimentazione consapevole

Ecosebino

Gruppo anarchico Germinal – F.A.I.

Robert Thomas

Synaptica Project

Marzia Mencarelli

Giuseppina D’Urso

Maria Benazzi

Roberto Brizio

Australia

Latin American Solidarity Network (LASNET)

Socorro Cifuentes

Andrea Heinrichs

Egipto

Vane Trepp

India

Ashish Kothari, Kalpavriksh

Focus on the Global South, Thailand, Philippines, India

Shalmali Guttal

Vikalp Sangam

Irán

Revolutionary Socialist Tendency

Avaye Zan

Isla Reunión

Ludovic M’Doihoma

Japón

Comité Organizador para Encuentro con los Pueblos Zapatistas

Kurdistán

Komuna Newroz

Mesopotamia Ecology Movement

Azize Aslan

Hüseyin Berkan ALPAR

Líbano

Ghassan Salhab

Freethought Lebanon

Mozambique

Naír Noronha

Nigeria

Engert, Klaus

Sudáfrica

Vasna Ramasar

Togo

Les compas de Kpalimé

Adjetey, Rudy

Tailandia

Assembly of the Poor

Baramee Chaiyarat

Lapapan Supamanta

Rural Initiatives for Community and Ecology Association

Thai Poor Act Project

Uganda

Morusapir Lolem

Sin especificar país

Aurora Suárez

Abril Mercedes Villamil Ventura

Brenda Isabel Soto Vega

Colectivo Telar de Lunas

Jose Damián Resendiz Saucedo

Magdalena Fernández

Movimiento al Buen Vivir Global

Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas

Rosario Orduna

Asamblea Virtual Ambiental Latinoamericana

Emilio Rucandio Palomar

Lorena Pazos Rojo

Amilcar Packer

Caridad G. Navarro

Diez Sánchez, Gabriel Alejandro

Montes Hernández, Natasha

Rentería Nieto, Natalia

Saavedra Romero, Cristina

Bonaventure Azam

Márquez, Mónica

Osorio Reyes, Kevin

Ahmet Güneş

Alexis Bogris

Guillermo Reynoso

internationalist campaign #riseup4rojava

Katerina Nasioka

Silvia Bogri

Alexandros Katsis

Cisneros, Valentina

Allan Humbert

Díaz, Mónica

Antonia Quintana Cardenes

Jaime Torres Guillén

Jesús Rojas

Manuel Fitz Ibarra

Miguel Angel Escamilla

Sagrario Anta

Yazveth Saucedo

Aarón Andrade Valdivia

Adriana Moya Rivera

Emilio Trujillo

Hernández Andrés, Verónica Abigail

Pirateca.com

Rubén García Rangel

Sofía Noemí Jiménez Chacón

Víctor Romero Lara

Alberto Alemán

Cecilia Bustos

J. Hamilton, Luz

Livier Indeliza Aparicio García

Caballero Ontiveros, María José

Guevara González, Xóchitl

Vera Paredes, Karen Abril

Georges Schaffner

Griselda Gamez

Ivan Carlos Dias Junior

Agencia Latinoamericana de Prensa Independiente

Kadınların Kurtuluşu

Martínez Prieto, Carlos Rodrigo

Movimiento Popular de Liberación Mundial Ansarolá

Denise Caron

Felícitas Partida

Héctor Brito

Pavón Salazar, Abraham

Tania Navarrete Salinas

Joshimar Gael Gómez Pérez

Mar Aguayo Justicia

Ana Paola Mendoza

Aura Olvera Matamoros

Camilo Bass del Campo

Gonzalo David Sansón Vera

Hector Alvarado

José Haro

García Bautista, René

Gregorio Hernández

Iris Crystal Viveros Avendaño

Janeth Godinez Rangel

Johannes Waldmüller

Reyes, Moreno

Elda Guillot Merchand

Gómez Gómez, Felipe

Omar Mandujano

Thomas Veltz

Brenda Leticia Mayr Villalobos

María Fernanda Martínez Rivera

Marie Cambillard

Valente, Rodolfo

Krys Azamar

Leonel Alberto Guitian Berniser

Sofía Torres

Co-laboratorio Deshumanizante Etskuni

Lourdes Rico

Manuel Alberto Aguirre Amestica

Carlos Rodríguez Flores

Fernando Bedolla Lira

DiEM25 – Democracy in Europe Movement

Andrea Spotti

Ángel Hiram Ángeles Guerrero

Camilo Spotti Mendoza,

Francisco Valencia Oviedo

Silvia Mendoza Cruz

Esther Amelia Delvenne

Galván Sánchez Alison

Germán Salcedo

Maria Skiada

Brenda Leticia Mayr Villalobos

Daniel Reyes Lara

Esteban Solano

Iyali García Esquivel

Janet Romero Ibarra

Carmelo Baca del Moral

Lizbeth Hernández Estrada

Colectivo CEIS8

Colectivo Anticapitalista Estudiantil

Doretta Baccarini

Lucía Caldera Escalante

Miranda Damasceno, Veronica

Tania Paola Cruz Chilero

María del Rosio García Rodríguez

Marisa Yañez

Viviana Patricia Fernandez Mendez

Argentina

Colectiva Corazón del Tiempo

Comité de Solidaridad Latinoamericana

Grupa de Lesbianas Feministas Sudakas Pro Sexo Anticapitalistas de Nvwvrken WajMapu

Blasco, Hugo Antonio

Gambina, Julio C.

Grodziñski, Silvina Alejandra

Imas, Hilda

Luis Ronconi, José

Agrupacion Luche y Vuelve

Claudia Fausti

Colectivo La Fogata de Buenos Aires

Comunizar

Cooperativa de trabajo Muchas Nueces

Encuentro Cultural para la Liberación Lideresas de Abya Yala

Etchegaray, Juan Carlos

Hernán Ouviña

Juan Wahren

Red Trashumante de Argentina

Revista La tierra quema

ROGELIO OSCAR RETUERTO

Rosaura López de Cea

Tolosa, Sandra (Antropologa)

Alejandro Luro

Beatriz Amor

Centro Cultural y Comunitario La Toma

Colectivo Semillero Autónomo de Argentina

Cora Paulizzi

Emiliano González

Gabriela Debus

Irina Vacs

Iván Zimicz

Jesica Achille

Las Pibas del Agua

Liliana Huljich

Malena Soledad Campillay

Marín, Sandra

Paula Thomas

Red de Solidaridad con Chiapas de Rosario

Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia

Romina Gozio

Valentín Val

Yain Alé Sciola

Asamblea Vecinos Epuyén

Flavia Broffoni

Jorge Falcone

María Leonor Moyano

Martín Martinelli

Matías Ezequiel Menevichian

Natalia Cachenaut

Pablo Bergel

Raúl Óscar Ruiz Huidobro

Sabrina Rascovsky

Camila Salama

Colectiva Cuatro Invisibles

Espacio Cultural LA OTRA CASA

Karina Pedace

Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires

Acción Socialista Libertaria

Borge, Maria Soledad

Colectivo Ciencia Desde el Pie (CCDP)

Grupo Teatropeya

Periódico Gatx Negrx

Ribone, José Pablo

Salamanca, Rene

Swida, Andrés

Charpentier, Alejandra

Grupo de Curas en la Opción por los Pobres

Mercedes Simoncini

Osmar Ricardo Imhoff

Editorial Tierra del Sur

Espacio comunitario La Ronca

Estudio Pais

Leda Berlusconi

Páez, Florencia

Quique Pesoa

Alejandro Goldberg

Analía Di Croce

Arturo Álvarez García

Espacio Cultural Independiente Proyecto C

German Doin

La Otra Movida

La Yunta Villa Yacanto

Organización Horizontal «Proyecto Uno»

Sandra Dellara

Andrea Viviana Domínguez

Cátedra Introducción a la Problemática Histórica- Comisión nº8- Facultad de Humanidades y Artes

Marcela Lafon

María Gabriela Banfi

Marisa Gabriela Armida

Matías Sebastián Álvarez

Miguel Meza

Pérez, Joaquín

Alicia Torre

ArteMA

Flora Aguilar

La Delio Valdez – Orquesta Cooperativa

Maria Luisa Muller

Editorial Las Martas

Gabriela Barbieri

González, Carlos

Tota Marengo

Colectivo de Arte La Concuna

López, Francisco

Alacid, Diego

Madussi, Juana

Ricardo D’Amico

Alexia Flores

Avelino Juan Dominguez

Magdalenas Puerto Madryn

Anahí

El Hormiguero permacultural

Muralismo Nómade en Resistencia – Colectiva muralista por la transformación social

Martin Alejandro Rufini

Colectivo Sin título

Julio Colantoni

Andrés Sartorio

Kanki Alonso

Organización Ecologista Piuke

Radio Autónoma Piuke

Espacio Asambleario Autónomo de Río Negro

Radio Rebelde Argentina

Marina Rojas

Gustavo A. Páez Spont

Bolivia

Encuentro Cultural para la Liberación Lideresas de Abya Yala

Pabel C. López F.

Olivera, Óscar

Central Obrera de las Artes y las Culturas

Cultura Comunitaria Qhòn

Manríquez, Andrea

Alfonso G. D’Angelo

Brasil

Ação Antifascista São Paulo AFA-SP

Centro de Mídia Independente do Rio de Janeiro

Felício, Erahsto

Rabelo Nogueira, Mônica Celeida

Alexandre Guevara Mask,

Danowski, Déborah

La Articulación de Pueblos Teia dos Povos

Lia Pinheiro Barbosa

Luiz Alberto Barreto Leite Sanz

Mariana Lacerda

n-1 edições

Núcleo de Estudos Território e Resistência na Globalização

Rede pro Yanomami Ye’kwana

Rolim, Thiago

Sanz, Luiz Alberto

Viveiros de Castro, Eduardo

Walter Porto, Carlos

Andrea Caruso Saturnino

Anna Simão

Coopsul Cooperativa Solidária Utopia e Luta

Jorge Quillfeldt

Kasa Invisível

Peter Pál Pelbart

Rafael Vieira Morais

Rosângela Pereira de Tugny

Tania Pacheco

Brenda Candeia

Cooperativa Gráfica e Editorial O Lampião

Danuza Meneghello

Editora Terra sem Amos

Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil (FOB)

Gabriela Calefi Borges

Ingrid Andrade Leite Teixeira

Jonnefer Barbosa

Samantha Coelho

SOS Técnica SP

Vinícius Eduardo Wassmansdorf

Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER)

Mutirão SAP

Associación Brasileira de Agreocologia – aba-agroecologia

Mayane Pereira Dore

Resistência Popular de Alagoas

Salvador Schavelzon

Colectiva Autónoma de Apoyo Mutuo a las Mujeres Indígenas – Dourados/MS.

Colectiva SO.MA (Sociedade Matriarcal)

Laura Maringoni

Marina Machado Gouvêa

União Popular Anarquista (UNIPA)

Cândido Grzybowski

Faria Nogueira, Alexandre Peixoto

Jorge Montenegro

Casé Angatu – Carlos José F. Santos

Fernanda Martins

Neiva Dutra

Trama Coletiva

Feminismos con y para niñas. Las sonrisas de Belém do Pará

Mariah Eduarda Colombo

Novamerica (ONG)

José Eduardo Gama Noronha

Julho Negro

Marco Aurélio Maia Barbosa de Oliveira Filho

Saulo Palhares Laini

Albertoni Lisboa, Paulo Victor

Amaral e Silva, Eder

Bárbara Gonçalves Hesseln

Leticia Casella Kamada

Li Kamada

Maroni, Amnéris

Naday, Felipe

Paralaxe: Grupo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisas e Intervenções em Psicologia Social Crítica

Rafael Henrique Cuenca

Santos Viana, Felipe

Taiguara dos Santos Moura

Grupo de Pesquisa Grieta

Gustavo Oliveira

Las Cabaças – Amazonia

Myriam Bahia Lopes

Plataforma Política Cidade Nossa

Produtora Coletiva Independente Outro Mundo Acontece

Rafael Siqueira de Guimarães

Barreto Rodrigues, Dinaura

Dinaura Barreto Rodrigues

Kelvin Eber Matthes de Oliveira

Núcleo de Estudios en Salud Planetaria de la Universidad Federal de São Paulo (NESPUNIFESP)

Patricia Stumpf

Acción Directa en Educación Popular (ADEP)

Mauricio Pinheiro

Alternativa Popular

Annelise Barreto Krause

Assentamento Urbano Utopia e Luta

Associação dos Geógrafos Brasileiros

ATBr Núcleo Amigos da Terra

Ateneu Libertário A Batalha da Várzea

Camila Paula de Souza

Carmem Giovana Puebla

Cássia Taís Dias Alves

Conjunto Musical La Digna Rabia

Coordenação Anarquista Brasileira – CAB

Eduardo Turcatto

Emily Santana da Silva

Fabiane L Neves

Fabiano Melo da Silva

Graciela de Almeida

Henrique Thomas

Luciana Soares

Maicon Adilson Silveira Künzel

Marcelo Argenta Câmara

Márcio Funcia

Marionise Vedoy Oliveira

Marjana Vedovato

Movimento de Organização de Base

Mulheres Resistem

Paulo Cezar de Oliveira Pellegrini

Pedro Luis Damião

Pixe y Lute

Ramiro Soares Valdez

Renata Ferreira da Silveira

Resistência Popular

Resistência Popular Estudantil Florianópolis

Resistência Popular Estudantil Porto Alegre

Resistência Popular Sindical

Rosiele Melgarejo

Tharcus Aguilar

Thiago Salcedo Botelho

Vila Resistência

Guimarães Senna, Luiz Henrique

Rodolfo Borbel Pitarello

Jornal Zine ValinhuSUB

Leandro Cruz Silva

Alan Santos

Leandro Fernandes Sampaio Santos

Veronika Paulics

Marta Simões

Renata Monteiro Buelau

Jefferson Pereira de Almeida

Território Junana – Maquiné

Kelly Regina Rasa

Cynthia Gorham

Lívia Ascava

Serpente Colectiva

Canadá

No One Is Illegal

Colectivo Chiapas Education Project

Fernando Mora

L’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère

Adherentes a la Sexta Zapatista Montreal

Association Québécoise des Infirmiers et Infirmières

Coopérative Autogérée de Santé Solidaire

Valentina Cisneros

Andrea Vásquez Fernández

Jean-Sébastien Laberge

Rosa Marta Vazquez Encinas

Vigilance OGM 18

Workers Liberation Coalition

Stefa Shaler

Melissa Lasnier

Réseau international pour l’innovation sociale et écologique – RÏSE

Chile

Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M

Cooperativa La Cacerola

Gaceta Ambiental

Instituto Patagónico de estudios culturales

Somos Cerro Blanco

Fermandois, Eduardo

Jaime Bernardo Díaz Díaz

Las Calilas

Tierra y Libertad para Wallmapu

Zabrina Pérez Allende

Andrés Figueroa Cornejo

Club Social y Deportivo Insurgentes

Colectivo educativo y popular Cocina Mestiza

Escuela Psicosocial Martín-Baró del Movimiento de Pobladorxs (Chile)

Radio Bemba

Bruno Montané

Colectiva de Artes Ajo Confita’o

Proyecto Comunitario El Tambo Cabildo/Los Perales

Córdova Tránsito, Machi Celestino

Mogelün

Yaguel Lavkenche

Agrupación Social y Cultural de Tortel

Cubillos Álvarez, Nelly

Jesús Herrero Estefanía

Red Chilena de Solidaridad Zapatista

Rodolfo Aedo Paredes

Editorial Quimantú

Mario Ramos Vicencio

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile

Movimiento Unitario Tati Allende

Radio placeres

Valdés Bize, Federico

Suarez Gajardo, Francisco Javier

Bárbara Guerrero C.

Escuela Psicosocial Martín-Baró del Movimiento de Pobladorxs en Lucha de Chile

Lxs De Abajo Antifascistas

Pardo Silva, Rómulo

Daniela Andrea Salles Muñoz

Vicente

Vania García Rojas

Réseau international pour l’innovation sociale et écologique – RÏSE

Colombia

La Subterránea

Pueblos en Camino, Abya Yala

Centro de Estudios y Memoria Antifascista CEMA

Colectivo Darío Betancourt Echeverry

Colectivo José Martí

Puello-Socarrás, José Francisco

Henao Gaviria, Adriana María

Colectivo Endosimbiosis

Colectivo Proyecto Ceis

Medios al derecho – MAD

Mónica Godoy Ferro

Monroy Machado, Edilson

Natalia Cruz

Plataforma comunicativa popular Como la cigarra

Andrea Mejía

Grupo de investigación en Agroecología GIAUN

Maria Rojas

Grupo de investigación en Agroecología de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Palmira GIA-UN

AMA (Amigos del Medio Ambiente)

Edwin Diez

Colectiva ecofeminista Malahierba

Conejo, Lorena

Evelin Caterine Mancera Hernández

Arturo Escobar

Tejido de Memoria y pensamiento propio

Grupo de Investigación en Estudios Interculturales y Decoloniales

Grupo de Investigación GIDPAD Universidad de San Buenaventura Medellín

Grupo de Investigación y Editorial Kavilando

Red Interuniversitaria por la Paz Redipaz

Semillero de investigación Wet Wet Fixenzi, Hablemos de los Buenos Vivires

Vladimir Betancur Arias

Anny Johana Vega Carvajal

Grupo de Investigación en Amenazas, Riesgos y Medio Amniente, GRAMA, de la Universidad de Nariño

Gustavo Córdoba Guerrero

Luis Alberto Castaño Martínez

Alberto Gómez Melo

Jaime Daniel Bernal González

Verónica Builes Carmon

María Aguiñada

Costa Rica

Alexis Rodríguez Brenes, Programa Kal

Murillo Sala, Fabián

Adrián Sanabria Quirós

Azamblea del Pueblo

Cuba

Alina Herrera Fuentes

Ecuador

Walsh, Catherine

Paredes Porras Gabriela

Servicio de Estudios de la Realidad (SER)

Ana Cristina Vera Sánchez

Centro de Apoyo y Protección de los derechos humanos Surkuna

Erika Arteaga Cruz

Nadine Diquéro

Marco Ernesto Herrera Moreira

Asociación Latinoamericana de Medicina Social

Guido Vinicio Rivadeneira Guerrón

Paola Viteri Dávila

Morocho Wayta, Alexandra Ester

Colectivo Desde el Margen

Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo

Movimiento Comunitario Tumbalá Vuelve

Tony Balseca

Luis Ernesto

El Salvador

Lemus, Virginia

Rodríguez, Roxana María

Martínez, Leticia del Rosario

Miguel Ángel Cruz Blanco

Pamela Palenciano

Estados Unidos

Eagle and the Condor Liberation Front

El Kilombo, EEUU

Saving Humans USA

Semillas Collective

Sexta Grietas del Norte (Estados Unidos)

Autonomous University of Social Movements

Zapatista Solidarity Network NY

Agita Perales

Bergasa, Sara

Boyzo, Ivette

Sáenz-Ackermann, Elizabeth

Galván, Mario

Mesbah, Targol

Nelson, Anthony

Padilla, Tanalís

Quiquivix, Linda

Rodriguez, Chris

Comunidad a Comunidad

Dr. Gregory Fernando Pappas

Encuentro Cultural para la Liberación Lideresas de Abya Yala

Kate Keller

Pérez Sámano, Carlos José

Alcohol Justice

Amy E. Brown

Antelope Valley Solidarity Collective

Carlos Marentes

CODEPINK

Comite de Apoyo a Chiapas

Danae Kasimi

Evelyn Cordoba

Leslie Quintanilla

Maryann Tenuto

Mayra Jiménez

Rosemary Rojas

Voices in Movement

Center for Interdisciplinary Environmental Justice

Lindsay Naylor

María Lucia Alfaro Solano

Mark Fuller

Michaela Wehner

Sabino Espinoza

United American Indians of New England (UAINE)

Astrid Cuero Montenegro

Franky Piña

Glefas (Grupo Latinoamericano de Formación y Acción Feminista)

Raíces sin Fronteras

Puntos de encuentro: Sandra Davila & Franky Piña

New York City Anarchist Bookfair

Colectivo «Seguimos creciendo poco a poco... y ahora somos mas muchos, muchas y muchoas»

Tsikuli Martinez

Alejandro Eduardo Zavaleta Sánchez

Camilo Pérez-Bustillo

Joel Wainwright

School of the Americas Watch

Alan L. Stewart

René Carrasco

Benjamin Miller

Draper, Susana

Zootown Zapatistas

Food Not Bombs – Joplin

Marna Wolak

Marco Hernández

Anya Briy

Black Socialists in America

Center for Convivial Research and Autonomy

Mayakov+sky Platform

Schools for Chiapas

Chrissy Stonebraker-Martinez

Byron López Ellington

Metropolitan Anarchist Coordinating Council (MACC)

Susan Buck-Morss

Guatemala

Festivales Solidarios

María Alejandra Taracena Ramírez

Asociación Solidaria de Acción y Propuesta de Petén (Asapp)

Ileana Valenzuela

Wilver Castillo Rosales

Domingo Vásquez, Pedro Luis

Frank Scoffield Sánchez

Arturo Albizures

Asociación para la comunicacion el arte y la cultura COMUNICARTE

Estuardo Álvarez

Escarleth Rodríguez

Andrés Cabanas Díaz

Synaptica Project

Honduras

Programa Paso a Paso- Honduras

Mesoamérica

Comunicadorxs Populares por la Autonomía COMPPA

Las Vanders

Nicaragua

Maria Hamlin Zuniga

Fundación Entre Mujeres

Fundación Popol Na

Monica Baltodano

Red de Acompañamiento Psicosocial a víctimas de violencia Sociopolitica

Panamá

Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Paraguay

Encuentro Cultural para la Liberación Lideresas de Abya Yala

Perú

Blanco Berglund, María

Blanco Galdos, Hugo

Encuentro Cultural para la Liberación Lideresas de Abya Yala

Quijano Silva, Danilo

Círculo de Estudios Críticos del Derecho Hacia la Descolonización

Colectivo Humus Feminista

Comuna Feminista Ventura Ccalamaqui

Ecorazonar

Puchkay Colectiva

Revda. Teresa Santillana

Shicra – Asociación por Justicia Territorial y Feminista

Cooperativa Social La Caracola

Mathews Carmelino, Daniel

Torres Zegarra, Sebastian

Colectivo Contra el Capital

Juan Bosco Monroy Campero

Allin Mikuy Ayllu – Comunidad AMA

Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo

Puerto Rico

Sarahí Rodríguez Díaz

República Dominicana

Ma Eugenia Aguilar Mendizabal

Uruguay

Colectivo Contraimpunidad

Raúl Zibechi

Eduardo Solari

Gustavo Daniel Conde

Hojarasca Biblioteca Comunitaria de Punta Negra

Kintto Lucas

Nahuel Hernandez

Sebastián Bacchetta Pereda

Correspondencia de Prensa

Herrera, Ernesto

Jorge Zabalza

Cuchá Cuchá – Orquesta Latinoamericana

Nelson Gutierrez

Rafael Rey

Revista Alternativas

Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo

Almacén de autor

Timoneando Ideas Editorial

Venezuela

«Espacio de Contracultura y Autogestion»

Encuentro Cultural para la Liberación Lideresas de Abya Yala

Indymedia Venezuela

Edgar Pérez Rueda

Rafael Valero

Gustavo Corma

Gustavo Montaño

Héctor José Torcatez Mogolló

Juan Carlos La Rosa Velazco

Amable Fernández

Guillermo Sira

Wall Mapu

Medio Libre Feminista La Zarzamora

México

González Casanova, Pablo

Beristain, Arturo

Beristain, Natalia

Boullosa, Carmen

Cabrera Castro, Emilio

Cruzvillegas, Abraham

Cuarón, Alfonso

de Tavira, Luis

García Bernal, Gael

Giménez Cacho, Daniel

Goded, Maya

González Iñárritu, Alejandro

Jacobs, Bárbara

Leduc Navarro, Valentina

López Austin, Alfredo

López Luján, Leonardo

Monge, Emiliano

Navarro, Bertha

Rea, Daniela

Rojo, Vicente

Rulfo, Juan Carlos

Stavenhagen, Marina

Tovar, Miguel

Turati, Marcela

Villoro, Juan

Wolffer, Lorena

Aeromoto (colectivo)

Aguilar, Yasnaya

Álvarez, María

Burkhard, Christiane

Calva, Maru

De Cea, Marta

Diaz, Alfonso

Coppel, Carolina

Cordera Rascón, Inti

Cosío, Joaquín

Fondo Semillas

Fuentes Mendoza, Ivonne

Heiblum, Leo

Heredia, Dolores

Hernandez, Macarena

Ibrahim Hakim, Jessica Samara

Jauregui, Gabriela

La Madrid, Mara

López Aréchiga, César Adolfo

López, Modesto

Marcin, Mauricio

Meltis Véjar, Mónica

Medina Mora, Katina

Miller, Elisa

Montaño, Pablo

Nettel, Guadalupe

Niembro, Mariana

Ortiz, Verónica

Petrus Brienen, Jacobus Johannes

Quintana, Vivir

Ríos Almela, María Fernanda

Reyna, Pablo

Roqué, María Inés

Ruedi, Jeronimo

Sarquis, Daiset

Sejenovich, Ivana

Springall, Alejandro

Terrazas, Kyzza

Turner, Tania

González Contreras, Mario e Hilda Hernández Rivera, (padres de Cesar Manuel González Hernández, Normalista desaparecido de Ayotzinapa)

Aguado García de Alba, Mónica

Armengol Niño, Lourdes

Arroyo Pineda, Maria de la Luz

Avendaño, Lucas

Anguiano, Arturo

Barojas Ortuño, Martha Desiree

Barrios el Mastuerzo, Francisco

Barrios Rodríguez, David

Batta Fonseca, Jesús

Bazar Rebelde

Becerra Absalon, Itzel

Belém Huerta Lastra, Matilde

Benavides, Elisa

Benitez Oliva, Alberto

Bernal Ocampo, Sandra Fernanda

Bolio, Roxana

Bosch, Lolita

Briseño, Maria del Carmen

Burgoa, Brenda

Calleja, Max

Cárdenas Pimentel, Cassandra

Carrillo, Alejandra

Castañeda, América

Castellanos, Alicia

Castellanos, Polo

Castellanos, Teresa

Castillo Solis, Perla

Castorena, Lorella

Castro Hernández, Enriqueta

Cázares Torres, Jorge

Celeste Cruz Avilés, Sohuame Tlatzonkime

Cervantes Maya, Georgina

Cevallos Rodríguez, Trinidad

Chapa Romero, Ana Celia

Cid Castro, Carolina

Cisneros, Ixchel

Citalán, Antonio

Colin Huizar, Alberto

Cortés Martínez, Gudelia

De Boni, Ignacio

De Parres Gómez, Francisco

Delgado Wise, Raúl

Díaz Iñigo, Carolina Elizabeth

Díaz, Alfonso

Echenique March, Felipe Ignacio

Eizaga, Safia

Elkisch, Mariana

Eraña, Angeles

Escutia, Sandra

Esteva, Gustavo

Fautsch Arranz, Marlene

Favela, Mariana

Ferrer Amarillas, Elena

Fierro Resendiz, León Sedov

Fierro Resendiz, Sashenka

Fiordelisio, Tatiana

Flores Ordóñez, Ramón

Flores Villagómez, Mayvelin

Flores, Ana Lydia

Fong Fierro, Salvador

Fuentes, Andrea

Fuentes, Citlali

Gajá, Servando

Gálvez de Aguinaga, Fernando

Gallaga Hernández, Tania

García Aguilar, C. Lorena

García Ehrenfeld, Claudio

García Sánchez, Nayeli

García Torres, Lilia

García Vigil, María Hortensia

Garibay Marrón, Siria

Giraldo, Ricardo

Gómez González, Erika Olivia

Gómez Rivera, Marìa Magdalena

Gómez, Magdalena

Gómez Suarez, Abigail P.

González Arenas, Luis Alberto

González Aguilar, Mónica

González Baltasar, Julio

González Gómez, Hortensia

González López, Graciela

González, Karla

González, María Mercedes

Gritón, Antonio

Guerrero, Aracelia

Guerrero, Argelia

Guerrero, Arturo

Guerrero, Fabián

Guerrero McManus, Siobhan

Guijosa Hernández, Ernesto

Gutiérrez Luna, Diana Itzu

Guzmán Delgado, Xóchitl

Guzmán Romero, Jorge Adrián

Hansen, Tom

Hernández Alpizar, Javier

Hernández Baños, Blanca

Hernández Crespo, Tania

Hernandez Flores, Bonifacio

Hernández Navarro, Luis

Hernández Ramírez, Tania Paloma

Hernández Reyes, Itzamna Jesús

Hernández Vargas, Humberto

Hernández, Donovan

Hernández, Valeria

Huacuja del Toro, Malú

Inclán, Daniel

Islas Vargas, Maritza

Iturriaga, Ana María

Iturriaga, Enrique

Iturriaga, Josefina

Iturriaga, Susana

Jarquín, Mauro

Javier Trujillo, Francisco

Jimenez, Luis Felipe

Joselevich Aguilar, Camila

Kaplan, Luciana

Katzestein Ferrer, Elena

Kavi, Ernesto

Lechuga Luna, Martha

Ledesma, Araceli

Leija Salas, Alfonso

Lengualerta

León, Paniagua, Livia

Leyva, Cristian

Loeza Limón, Diana

López Castellanos, Nayar

López De Cea, Ana Valentina

López Lujano, Alejandra

López y Rivas, Gilberto

López, Leonel

Lozada, Mari

Luna Resonante, Yazz

Luz Lopez, Aida

Macías Esparza, Carlos

Macías Esparza, Rubén

Maldonado, Oreandy

Marcial Urbano, Ivonne

Marcos, Sylvia

Maya, Ytzel

Medina Guerrero, Daniel Omar

Medina Romo, Tonantzin

Mejía Aguilar, María de Lourdes, madre de carlos Sinuhé Cuevas Mejía, estudiante asesinado

Mejía Iturriaga, Belzaín

Mejía Iturriaga, Berenice

Mejía, Felix

Mejía, María de Lourdes

Mendoza Jiménez, Florina

Mendoza Pérez, Arbel Ángel

Merino Lubetzky, Alonso

Millán, Margara

Miranda Herrera, Gregorio

Moedano, Maria Guadalupe

Molina Álvarez, Hugo

Molina Zúñiga, Mónica

Mónaco Felipe, Paula

Mozqueda Martínez, Leticia

Muñoz, Adriana

Muñoz, Lucia Joselin

Nava Gómez, Juan Pablo

Navarro Corona, Claudia Ivette

Ochoa, Sarasuadi

Olea Franco, Adolfo

Ortega Erreguerena, Joel

Ortíz Rosales, Sergio Araht

Ortuño Vilchis, Matilde

Osorno, Diego

Pacheco Castillo, Priscila

Padierna Jimenez, Pilar

Paredes Coronel, Heriberto

Parra Sosa, Vicente

Peña, Laura

Peralta Casillas, Maria Cristina

Peregrina, Francisco Humberto

Pérez, Martha Alicia

Portillo Elías, Mercedes Adriana

Quintana Rodríguez, Viviana

Quintanar González, Rafael

Radaelli Martinazzo, Sonia

Radilla, Miguel

Ramos Morales, Patricia

Rangel Chabolla, César

Rentería Argelia

Resendiz Flores, Rosa Paulina

Resendiz Flores, Silvia

Revuelta, Gabo

Ríos Sais, Gerardo

Rivera López, Betzabé

Riviello, Bárbara

Rizo García, Marta

Rodríguez, Benita

Rodríguez Contreras, Roberto «Gato»

Rodriguez, Claudia

Rodríguez, Deni

Rodríguez Lascano, Sergio

Rodríguez, Luisa Riley

Rojas Bruschetta, Efraín

Romero Gallardo, Raúl

Rose Jameson, Tlazol Celia

Rosset, Peter Chiapas

RS, Cristina

Salgado, Alvaro

Sánchez, Jorge Alonso

Sancosme, Luis Daniel

Sandoval, Claudia

Sandoval Espinosa, Ana

Sandoval Rincón, Alma Esperanza

Sandoval Uhthoff, Ángela

Santiago Santiago, José Jorge

Santos Baca, Andrea

Schmelz Herner, Itala

Segal, Claudia

Segura, Lourdes

Segura, Paulina

Serna Moreno, J. Jesús María

Solorio Sandoval, Israel Felipe

Sohuame Tlatzonkime

Struck King, Juan Manuel

Suárez Rodríguez, Luis David

Tassinari Azcuaga, Aidee

Torres Alamilla, Silvia

Torres Villalvazo, Santos Emanuel

Trejo Muñoz, Rubén

Troncoso, Mariana Lourdes

Trujano Alfaro, Darío Esteban

Uribe Cevallos, Rodrigo

Venegas, Cecilia

Vera Smith, Ana María

Victoria, Maricarmen

Vilchis Avilés, Dara

Villa, Mónica

Villegas, Armando

Volovsek, Iván

Welsh, Martha Elena

Yébenes, Zenia

Zamora, Bárbara

Zapata Lillo, Paloma

Zepeda Alvarez, Vannya Yocelyn

Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal

Asociación de exploración científica, cultural y recreativa «BRÚJULA ROJA»

Asamblea Nacional de Braceros

Asociación Sindical de Trabajadores del INVI de la Ciudad de México

Batallones Femeninos

Brigada de Salud Zapatista Pantitlán

Brigada Humanitaria de Paz Marabunta

Brigadas Plásticas

Café «Zapata Vive»

Casa del Centro Tijuana

Cátedra Intercultural Carlos Montemayor

Central Unitaria de Trabajadores de México

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba)

Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria A.C

Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas

Centro Vía Z

CIPOG-EZ-Consejo Indígena Y Popular De Guerrero – Emiliano Zapata

Clinica de Heridas

Colectiva de Mujeres Tejiendo Resistencias

Colectiva Las Sureñas en resistencia y rebeldía

Colectiva Nuestra Alegre Rebeldía en apoyo al CNI y CIG Cuernavaca Morelos

Colectivo Aequus Promoción y defensa de Derechos Humanos

Colectivo Autogestión Libertaria

Colectivo Cuaderno Común

Colectivo de Ilusionistas Sociales

Colectivo de Profes en la Sexta

Colectivo de Psicoanalistas PSIQUEREMOS

Colectivo el Hormiguero

Colectivo La Ceiba

Colectivo La Oveja Roja

Colectivo LOCUS, México

Colectivo Lo de Menos

Colectivo lxs Hijxs del Maíz Pinto

Colectivo Mujeres Tierra AC De Mexicali BC

Colectivo Odontología Comunitaria Sembrando Sonrisas

Colectivo Paso Doble en Apoyo al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

Colectivo Rural Urbano Asociaçao Oeste (Diadema)

Colectivo Rural Urbano Solidaridad Orgánica

Colectivo Tierra y Libertad

Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas.

Colectivo Zapatista Neza

Collettivo Nodo Solidale México

Comité Estudiantil Metropolitano (CEM)

Comité Promotor Todos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)

Comunidad Circular AC de Ensenada BC.

Comunidad Indígena Otomí residentes en la CDMX

Cooperativa Hierba Crecida

Cooperativa Tlapaltik

Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia

Defensores de Tierra y Agua, municipio de Juan C. Bonilla

Desde las Nubes

EcoRed Feminista La Lechuza Buza

Editorial En cortito que’ s pa’ largo

Ediciones del Espejo Somos

El Bordado de Ramona

Enlace Civil

Escuelita Autónoma Otomí

Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión (ELCOR)

Etcétera Errante

Fémina Fatal

Frente de Trabajador@s por el Derecho a la Salud y a la Seguridad Social

Frente del Pueblo Resistencia Organizada, FPRO

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León

Grietas en el Muro

Grupo de Acompañamiento Político a la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio

Grupo de Teatro «Los Zurdos»

Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa, pueblos de Ometoxtla, Coronango, Almoloya, Nextetelco, Texintla, Xoxtla, Zacatepec y Cuanalá México

Instituto Cultural Autónomo Rubén Jaramillo Ménez (Morelos)

La Bisagra TV

La red del oriente del Estado de México. Resistencia y rebeldía

La Voladora Radio

La Voz del Anáhuac / Trabajadores y Revolución

Laboratorio Popular de Medios Libres

Manu Mayeg A.C

Médicos del Mundo Suiza, Misión México

Mexican Sound

Mexicali Resiste

Meza de Café Zapatista UAM-Iztapalapa

Movimiento al Socialismo, Sección mexicana de la Unidad Internacional de las y los Trabajadores-Cuarta Internacional

Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES)

Movimiento Democracia Directa (MDD)

Mujeres que luchan CDMX

Mujeres que Luchan Jrz

Mujeres que Luchan, Resisten y se Organizan

Mujeres y la Sexta

Nodo de Derechos Humanos

Noticias de abajo y Laboratorio Popular de Medios Libres

Nueva Central de Trabajadores

Obeja Negra

Organización Nacional del Poder Popular-PRP

Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente

Panteón Rococó

Participantes CompArte «Báilate otro mundo»:

Partido de los Comunistas

Partido Revolucionario del Pueblo

Patrulla Roja

Plantón por los 43 de la ciudad de México

Poesía y Canto

Promotores Culturales ReintegrArte

Proyecto Libre: Educación y Autonomía

Radio Zapote

Red de Apoyo Iztapalapa Sexta (RAIS)

Red de feminismos descoloniales

Red de Mujeres «Porque Acordamos Vivir»

Red de Rebeldía y Resistrenzas

Red de Resistencia y Rebeldía Altas Montañas

Red de Resistencia y Rebeldía de Acámbaro

Red de Resistencia y Rebeldía Jo’

Red de Resistencia y Rebeldía región Este de Guanajuato de Resistencia y Disidencia Sexual y de Género

Red Universitaria Anticapitalista

Regeneración Radio

Residentes de la Honorable Casa Nacional del Estudiante

Resistencias Enlazando Dignidad – Movimiento y Corazón Zapatista

Revista FLUIR

Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta Declaración

Sexta Teatrito Mérida

Shakti ArtEscena S.C.

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh)

Sindicato Mexicano de Electricistas

Skaffo LaFaro

Surco Informativo

Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR)

Tlanezi Calli (Casa del Amanecer)

Unión Popular Apizaquence Democrática e Independiente (Upadi)

Universidad de la Tierra-CIDECI, México

Universidad de la Tierra (Oaxaca)

UPREZ Benito Juárez

Urdimbre audivisual

Voces del Viento

Yoloxóchitl-Flor del corazón. Espacio para la salud comunitaria

Zapateando Medios Libres

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Aguascalientes

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Ciudad de México

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Colima

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Guadalajara

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Hidalgo

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN La Laguna

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN León

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Morelia

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Nuevo León

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Puebla

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Querétaro

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN San Luis Potosí

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Sinaloa

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Tlaxcala

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Tijuana

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Zacatecas

Anzaldo Meneses, Juan

Avalos Palacios, Estefania

Bourcart Macías, Rodrigo

Cruz Camarena, Alicia Beatriz

Macossay Vallado, Mauricio

MORENO URIBE, VERÓNICA

Soto, Armando

A.Martha Flores Osorio

Abaroa, Eduardo

Abenamar López Palacios

Absalón Montes, Rosa María

Adriana Coss de Gortari

Adriana Maza

Aguilar Linares, Martín

Aguilar Ortega, Argelia

Aguilar Ortega, Pablo

Aguilar Villa, Valeria Estefanía

Al-Dabi Olvera Castillo

Alma Idalia Kullick Lackner

Alvarez González, Valeria

Alvarez González, Zenhia

Amador Sánchez, Paola Libertad

Amaranta Ramírez Terrazo

Ana Rosa Pérez Ransanz

Arturo Sampson

Asociación cívica Mexicanos Unidos

Atocha Aliseda

Ávila Carrillo, Enrique

Axel Kohler (Retos Nodo Chiapas, CLACPI)

Ayala, Carlos

Becerra Padilla, Benjamín

Bellinghausen, Hermann

Bifanzine Colectivo

Biquini Wax EPSTV

Blanca Estrella Ruiz Ruiz

Bocanegra Hernández, Bertha

Bravo Ramírez, Sara

BRIGADAS EMILIANO ZAPATA DE MÉXICO (BEZ-MÉX)

Bustamante, Natalia

Calderon, Juan

Carlos Cabrera

Casa Museo María Sabina

Cáspita Radio Experimental

Castellanos Carrizal, Chaak

Castro Sánchez, Brenda Paola

CENECh (Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas)

Centro Comunitario U kúuchil K Ch’i’ibalo’on

Centro de Medios Libres

César Molina Aldape

Cinthia Juarez Tapia

Coalición de Tendencia Clasista (CTC-VZLA)

Cohen Fernández, Eréndira J.

Colectiva Autónoma de Colaboración Social

Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía de la Red Morelense de Apoyo al CNI/CIG

Colectivo Casa Gandhi

Colectivo CCC: Fuentes Brotantes, San Pedro Martir y San Andres Totoltepec, Tlalpan. Los Reyes, Coyoacán, Xochimilco , Tlahuac y Alvaro Obregon

COLECTIVO DE GRUPOS DE LA ASAMBLEA DE BARRIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CG-(ABCM)

Colectivo Disidentxs Teatro

Colectivo Flor de Asfalto

Colectivo La Digna Voz

Colectivo La Guillotina

Colectivo La Resistencia L.A.

Colectivo Nelhuayotoca

Colectivo Proyecto 21

Colectivo Tierra en Movimiento por la Resistencia

Colectivo:Casa de Armonización Ancestral Maya «Na Ch’ul Chan»

Comité Estudiantil para la Acción Ambiental «Miradas Verdes»

Concejo Nacional Urbano y Campesino CNUC TLAXCALA

Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco

Coordinadora de Colonias de Ecatepec

Daniel Valadez Salinas

Daniel Zappi

David Luna Hernández

de Buen, Andrea

del Moral Espinosa, Adriana

Diana Campuzano García

Díaz Xolalpa, Víctor Hugo

DIY OR DIE

Dominguez Garcia, Jose Maria

Ecología y Feminismo

Elizabeth Ochoa Pérez

Equipo Indignación AC

Escobar Guerrero, Miguel

Espinosa, Jorge

Fabiola Osnaya Alquicira

Federación Anarquista de las Grandes Montañas.

Fernando Venegas

Frente Nacional Ni Una Menos México

García González, Óscar

Garduño, Julio (del colectivo Corazón de piedra Verde)

Garza Falla, Carlos

gatoperroCOLECTIV@

Genaro Rojas Ramírez

GeoBrujas

Giménez Cacho García, Julieta

Giménez Cacho, Carmen

Granados Cosme, Sarahi del Mar

Guzmán Velázquez, Karla Helena

H.I.J.O.S. México

Hay Magia en el Cerro Horeb

Hernández, Natalia

Herrera Aguilar, Nicacia

Inzunza, Omar «Gran OM»

Jacobo Dayán

Jesús Aguilar Gutiérrez

Jiménez Méndez, Alicia

Jonathan Ávila

José Agustín Maldonado Loyola

José Alonso Villanueva González

José Raúl Linares

Juan Luis Segura Cortés

Juárez Calvillo, Pavel Vladimir

Juventud Comunista de México.

Kalycho Escoffié Duarte

La Otra Cultura Inlakech

Laboratorio Iberoamericano de Documental

López Gutiérrez, William

López Intzín, Juan

Los machos nos matan en México

Luciérnagas que Siembran

Maria Alejandra Blanco Villarreal

Maria Fernanda Uribe

Mariana Briseño

Marisela Meneses Trejo

Martínez-Zárate, Pablo

Medina Romo, Miguel Ángel

Melchor Campos, Yojana Jautzin Pupuri

Mendoza Méndez, Osvaldo Iván

Mi Vida en Bici

Mientras tanto Zero

Miguel Angel Bonilla

Miguel Ángel Salazar Leyva

Miriam Barranco Diaz

Mora Flores, Martha Patricia

Mora Navarro, Israel Alejandro «Pirra»

Morales Pavón, Dionisio

Moreno Medrano, Luz María Stella

Moreno Palacios, José Luis

Nava Juárez, David «Salvaj3»

Norma Angélica Parra Hernández

Núñez Varela, Vania Yael

Ochoa Pérez, Betsabé

Odette Castelao Frías

Oliveros Sánchez, Amaury

Omar Jair Pineda Juárez

Organización Campesina de Producción Por Un Mundo Mejor (OCPMM)

Oropeza Cruz, Carlos Antonio

Osnaya Guzmán, Julio Cesar

Pablo E. Martínez Rodríguez

Paola Alcázar Romero

Parada, Javier G.

Patsy Anaid Sánchez Morales

Pedro González-Flores

Peralta, Juan Villanueva

Perera Lezama, Moisés Eduardo

Pérez Vázquez, Epifanía

Pink Nopal Colectiva

Proyecto de turismo Alternativo

Proyecto Videoastas Indigenas de la Frontera Sur (PVIFS-Chiapas)

Quintero Conde, Rosa Maria

Radio Zapatista Sudcaliforniana

Ramírez Casillas, Juan Miguel

Ramírez, Julio César

Ramón Mendoza Zaragoza

Ramos Vázquez, Rodolfo

Raúl Gutiérrez Narváez

Rea, Fabiana

Red Binacional de Mujeres que Luchan

Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR)

Red de Resistencia y Rebeldía

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan

Red potosina de apoyo al Cig-Cni

Red regional de resistencias y rebeldías del Noroeste

Reséndiz Arvizu, Yolanda

Revista Voces de la educación

Rico García, Maria Rebeca

Ríos Tarín, Mónica

Roberto Cruz Alvarado

Roberto Giordano Longoni Martínez

Roberto Robles Campos

Rodríguez, Heriberto

Rodríguez, Zoar

Salas, Brian

Santiago M., Edgar

Scafaldra Producciones

Sebastián Luis , Ericka

Sobarenes, Emilio

Sofía Estelí Montoya Pitalúa

Somos Mango Malva

Souza Saldivar, Valeria

Steffen, Cristina

Suárez Ramos, Pedro Andrés

Subversiva Colibrí

Taller Editorial Cáspita

Treviño Velázquez, Francisco

Ulises Xolocotzin Eligio

Una Mirada al centro del caracol Zapatista

Unidad Obrera y Socialista (UníoS)

Unión de Pueblos y Comunidades Purépecha

Unión de Vecinos y Damnificados «19 de septiembre» (UVyD-19)

Universidad de la Tierra Puebla

Valeria souza saldivar

Vargas León, Mónica

Velázquez Trejo, Joel

Vendaval

Vibani Baruni

Vibani Baruni Jiménez Hidalgo

Villa Quintero, Lourdes

Xochitl Leyva Solano (Retos Nodo Chiapas/GT Cuter Clacso)

Xochitlanezi

Yañez Conde, Job

Zurcando el Temporal

¡Compas arriba!

Abel Torres Soriano

Alberto Vallejo Reyna

Alejandra Jiménez Ramírez

Alejandro Barraza

Amarela Varela Huerta

Ana Grimaldo Santana

Ana Laura Pérez Mejía

Ana María Martínez Levy

Analia Riveradera

Anarcx-queer

Ángeles A. López Santillán

Arantza Peralta Lavin

B. Pamela Pinacho Lujan

Balam Pineda

Barro Rojo Arte Escénico

Bautista Andalón, Juan

Belén Palacios, Gabriela

Biblioteca Popular

Calixto Gutiérrez, Neftalí

Campamento Ciudadano Insurgente CHOKO JIMENEZ

Caravana Abriendo Fronteras

Carina Mira Rossano

Carlos Aguirre Rojas

Carlos Estrada Casarín

Carlos Nava Lancaster

Catalina Garcia Espinosa de los Monteros

Centro Comunitario y Educativo para una Vida Alternativa, Autónoma y Autosuficiente (CECOEVAAA)

Centro de Análisis Multidisciplinario UNAM

César Sánchez Palacios

Ciencia para el Pueblo

Clío Dautzenberg Obregón

Colectivo Alterius

Colectivo CriptoPozol + DDHH

Colectivo Lifhland

Colectivo Pozol

Comunidad Práctica Mujeres

Contrahistorias

CORASON (Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan)

Dalia Morales

Damián de Jesús Castillo Preciado

Del Café Cultural La Nueva Babel

Diego Villanueva

Eduardo Almeida Acosta

El Colegio de la Desextinción

Emiliano Aguilar Belmont

Emiliano Gomez Ávalos

Enrique Flores

Erika Lucía Escutia Sánchez

Ernesto Tonatiuh Avila Lozada

Facundo Jiménez Pérez

Francisca Urias Hermosillo

Francisco Morfin Otero

Francisco Romero Ochoa

García Rojas, Gustavo

García Salyano, Gabriel

García Urbina Daniel

Germán Chávez

Gloria Santos Acevedo

Gómez García, Irazú

Gómez García, Ozmar

González Cabrera, Alberto de Jesús

González López, Juana Karla

Gráfica de Lucha

Gustavo Sandoval Kingwergs

Haidé Rodríguez Ramírez

Inés Durán Matute

Isabel Sanginés Franco

Jessica Berlanga Taylor

Joaquín Alberto Hidalgo Gutiérrez

Jorge González Balleza

José Luis González Barral

Juan de Dios Hernández Monge

Kitzia De Fuentes Martínez

La Deriva Radio Comunitaria

La Estela Casita Comunitaria

Larevueltagrafika

Laura García Coudurier

Laura Rocha

Laura Ulloa

Leticia Gutiérrez Valderrama

Libertad Hernández

Lidia Arce Navarijo

Lina Bianconi

Lorena Maza

Ma. Eugenia Sánchez D.

Marco Pes

María Benítez

María de Jesús Ménde Alvarado

María de la Cruz Aragón Noriega

María del Pilar Sánchez

María Estela Juárez Aguilar

Maria Secco

María Teresa Jardí Alonso

Marisol Jiménez de la Mora

Martínez Escárcega, Rigoberto

Mendívil Romero, Dalia Paola

Miguel Ángel Zenón

Miguel Dario Hidalgo Castro

Miriam Álvarez

Movimiento de Abogados Insumisos Zapatistas

Movimiento Social por la Tierra (MST)

Narciso Barrera Bassols

Nuriluz Hermosilla

O’tan Huerta

Ocupa tu ciudad AC

ONG Más Música, Menos Balas Guadalajara

Oscar González Balleza

Oswaldo Salvador Alba Chávez

Phidel Cedillo Martínez

Pilar Isabel Vázquez Bustos

Rafael Florez

Rafaela Aguilar Bostock

Raquel González Vigueras

Raquel Güereca Torres

Red de Resistencia y Rebeldía del puerto de Veracruz

Red de Resistencia y Rebeldía Puerto Vallarta

Rene Olvera Salinas

Rodrigo Camarena Gónzalez

Ruben Darío Silva Morales

Salud y Desarrollo Comunitario A.C.

Sergio Francisco Mendoza Valdivia

SERPAJ-MÉXICO

Simon H.Benavides Marín

Smith, Mark

Solidarios de la Voz del Amate

Thalía Ortega Matehuala

Toledo Garibaldi, Leonardo

Ubeda, Berenice

Ulises Bravo Gil

Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca, S. C.

Vecinos de los Pedregales en Resistencia (V.P.R.)

Veras Santelises, Luis Angel

Villanueva Vázquez, Francisco Javier

Zarah Danza Oriental

Abigail Moheno de la Cruz

Adalberto Vicente Estrada Ortiz Monasterio

Alberto Misael Ramírez Montes

Alejandro Rodríguez Andrade

Alexia M. Montalban

Alfonso Gallardo Velázquez

Alfredo Rodríguez

Alicia Alejandra Iñigo Dehud

Alicia Mendoza Guerra

Alicia Ortiz Díaz

Aline Blacázar González

Alma Leticia Borrego

Amado Arturo Espinosa Guerrero

Ana Lilia Felix Pichardo

Ana Virgen Solano

Ana Zavaleta Ortega

Andrés Lund

Antonio Flores González

Antonio Garamendi Hernández

Ariel Eber Segura y Medina

Azeret Arriaga Gómez

Beatriz Guadalupe Martínez Chávez

Beatriz Janeth Soto Gastélum

Carla Daniela Arce Ramos

Carmen Absalón Montes

Carmen Citlali Hernández Jiménez

Celtzin Citlalli Domínguez García

Centro Cultural Guerreros Sabios

Clarissa Guadalupe González Martínez

Clínica de heridas

Colectivo de familia La Ruda

Colectivo Ixtlamatiliztli

Colectivo Jo’bel

Colectivo La Ezkina

Colectivo Radio Zapatista

Comisión de Derechos HUmanos y Laborales del Valle de Tehuacán

Concepción Hernández Méndez

Costureras de Sueños-Teatro Independiente

David Velasco Yáñez

Diana Aranguré Quevedo

Diana Maldonado

Diego Luz

Donato Amador Silva

Dulce María Huerta González

Edgard Sánchez Ramírez

Editorial Autogestiva «Fusilemos la Noche»

Elizabeth Hernández Nava

Enrqiue Sarabia Vargas

Ernesto Flores Escareño

Escuela de Cultura Popular Mártires del 68

Faustino Sánchez Cruz

Fernanda Martínez

Fernando Hernández Pérez

Fidel Soto Aragón

Francisco Jiménez Mora

Gabriel Ramos Fernández

Gabriela Serralde Díaz

Genoveva Villa Quintero

Gerardo Díaz Pérez

Gerardo Morales

Gilberto Zúñiga

Gloria Iris de la Peña López

Guadalupe González Martínez

Héctor Abraham Borrego Duran

Héctor Agustín Tiznado Guzmán

Héctor de Jesús Aguilar Farías

Héctor Sotomayor

Hilda Beatriz Ibarra Armenta

Humberto Catalán Carbajal

Ildefonso Larrañaga Navarro

Ileana Diéguez

Imelda Montiel Román

Inti Barrios Hernández

Isabel Gutiérrez Paredes

Iván Alonzo Cuevas

Iván López Ovalle

Jacob Cristóbal Pérez

Jennifer Zoe Borrego Duran

Jesús Alfonso Soto Gastélum

Jesús Espinoza Méndez

Joel Medrano Mariscal

Jorge Eduardo Arce Ramos

Jorge Villa Medina

José del Val

José Fernando Rojas Morales

José Luis Aguilar Alatorre

José Manuel Fuerte García

Juan Julián Caballero

Julien Boyer

Julisa Larrañaga Lizarraga

Karla Pamela Sánchez Dorantes

Laboratorio Interdisciplinario de Investigación Audiovisual (LABIIA)

Laura Manuela Jiménez Galloso

Laura Yoloxochitl Hernández Jiménez

Lenin Apaís Contreras

Leopoldo Chassin Ramírez

Librada Silva Zazueta

Lizeth Capulín Arrellano

Lorena Guadalupe Villalón Morán

Lucio Neftalí Espinosa García

Luis Rangel

Luiz Miguel Mendonça Gonçalves

Manuel Ríos Morales

Margarita Gastélum Ramírez

María del Carmen Martínez Genis

María del pilar López Reyes

Maria del Villar Martinez

Maria M. Caire

María Magdalena Aranda Delgado

María Magdalena Larrañaga Lizarraga

Mario Alcaraz Cienfuegos

Marla Christelle Sánchez Montaño

Martin Barrios Hernández

Martín Tarsicio de la Roja Trejo

Mauricio del Villar

Melody Camacho

Memoria Viva, A.C.

Mónica González Aguilar

Movimiento Ecologista de Michoacán

Nemesio J. Rodríguez

Nicolás del Villar Martinez

Norma Ávila Báez

Omar Iván Medoza Amaro

Orlando García Silva

Oswaldo Castro

Oswaldo Larrañaga Lizarraga

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)

Patricia González

Patricia Meixueiro Yeverino

Paúl Enrique Nava Durán

Pável Real

Ramón Gerardo García Silva

Raquel Herrera

RASH GDL

Red de Resistencia y Rebeldía SLP

Red de Resistencias y rebeldías noroeste

Red de Resistencias y rebeldías Tijuana

Roberto Briceño Figueras

Roberto De la Vega Garcia

Rodrigo Herrero Ortega

Rosalinda Lizarraga Guerra

Rubén Guevara Alvarado

Salvador Fong

Samira Campos Cuevas

Samuel Cielo Canales

Sandra Castillo Isla

Sandra Magdalena Montelongo Cortez

Santiago Maza

Santos Emanuel Torres Villalvazo

Saúl Eduardo Campos López

Selene Guadalupe Soto Gastélum

Sembrando Cultura Ambiental AC

Sergio Araht Ortíz Rosales

Sergio E. Rosales Wybo

Sonia Cuevas Cabrera

Sonia Viramontes Cabrera

Tania Molina

Vincent Jacquemin

Vladimir Práxedes Villamil Martínez

Yolanda Niell Mendizábal

Adriana Lobo

Alejandro Mira Tapia

Antonia Zamora Garza

Argelia Chagoya

Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental LAVIDA

Beatriz Jezabel Ibarra Rodríguez

Brian Michel Jiménez Luna

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, «Elisa Martínez»

Carlos Hagerman

Carlos Moscoso

Casa de Los pueblos México

Cecilia Granados Salgado

Centro de Capacitación Integral para Promotores Comunitarios, A.C.

Colectiva Rebeldas

Colectivo del periódico El Zenzontle

Colectivo Huachichil

Colectivo Hululi

Colectivo Matza

Colectivo Ts’om Taxua Corazón de Cacao

Edgar Salvador Sanabria

Elvia Pinedo Roja

Ericka Adriana Álvarez Jiménez

Everardo Gordillo

Felipe Mendoza Ruiz

García, Francisco Javier

Gustavo Franco

Hernan Lopez Lopez

Inzektariozero

Iranyela Anai López Valdez

Jorge Castro Zarco

Jorge Ivan Moreno Lopez

La Chisma, Podcast Feminista

La Otra Salud

Las Calafias, Aborto Seguro

Lucia Rebeca Rangel Gallegos

Lucinda Nava Alegría

Luz María Hernández Hernández

Maleza Crítica

Mara Ramírez

Marcela Arteaga

Mariana Cruz Marín

Martínez Álvarez, Luis Fernando

Mateo De la Peña Granados

Neftalí Rosas

Noé Lopez Mandujano

Omar Felipe Giraldo

Radio Ñomndaa La Palabra del Agua

Radio Votan Zapata

Raíces y sabiduría del Soconusco

Rebelión, organicemos la lucha

Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.

Ruiz Galindo, Dora M.

Steven Bachelor

Tihuitzilinme

Tumbalacasa Ediciones

Vidal Díaz, Fabián

Cano Villegas, Manuel

Cátedra Libre de Pensamiento Latinoamericano «Ernesto Che Guevara»

Colectiva Feministas Silvestres

Colectivo Caracol de la Vida Morelos – Red de Resistencia y Rebeldía

Colectivo de Geo-grafías Comunitarias

Daniela Hernández Ruiz

Edna Ovalle Rodriguez

Elizabeth Contreras Colín

González Casanova Henríquez, Pablo

GRUPO ROSARIO CASTELLANOS

Gustavo López Laredo

Irene Fenoglio

John Holloway

Karina Leyte

Lluvia Cervantes Contreras

Manuel Mariano Matías

María Alicia Ana Lara

Max Antonio Castillo Sandoval

Melissa Lara Flores

Municipio Autónomo Adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona Vicente Guerrero Elambo Alto y Bajo

Radio Tropiezo, colectivo de radio aútonoma, libre, artística y crítica

Ramos Salazar, Myrna

Respuestas para una flor rebelde. Arte, ciencia y despertar de conciencias.

Reyes Mendoza, Julio Cesar

Ruiz Rueda, Héctor

Uvi García

Anel Angelina Uriarte Gavilanez

Antonio Bravo Avendaño

Bastidas Leyva Kevin Leonel

Bianca Liliana Pérez Alcalá

Brisa Marina Castillo Arce

César Godínez Meneses

Círculo de Estudios Zapatistas

Cuauhtémoc Saucedo Santoyo

Elorriaga, Vicente

Elvira Madrid Romero

Florencio Posas

Francisco Zárate Rivera

Frente del Pueblo (FP)

Graciela Rosa Maria Lopez Gomez

Hector Edgardo Pestaño Reyes

Jaqueline Astorga Rios

Leal Cerda, Yazbek Jatziri

Lorenzo Antonio Angulo Salazar

Organización Político Cultural CLETA

Sergio Cruz Hernández

Yeyoenoax

Arroyo Olazabal, María Cristina

Barrio Norte Antifascista

Cervantes Lara, Paloma

Colectiva Mitoteras Guanajuato

Collar de pájaros

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM)

Dara Vilchis Avilés

Dzay Graniel, Zaidy Manoella

Efraín Rojas Bruschetta

Enríquez Rincón, Ángeles

Enríquez Rincón, Arcelia

Gabriela Zuñiga García

Germán Pizano Herrera

Gilberto Piñeda Bañuelos

González Molina, Guadalupe

González Molina, Teresa

Guerrero, William

Isabel Vázquez Méndez

Jesús Batta Fonseca

Josefina Morales

Leticia Mozqueda Martínez

López, Waldo

Lxs hijxs del maíz

Martínez Ortíz, Pamela

Matamoros Ponce, Fernando

Matilde Belem Huerta Lastra

Miriam Hazell Méndez Rangel

Moreno Chávez, Miriam

Nietas del maíz

Peñalosa M., Javier

Raúl Monroy Villaseñor

Red Solidaria de Salud Visual – Chalco

Resendiz Rivera, José Fernando

Rodrigo Uribe Cevallos

Sánchez Sánchez, Víctor M.

Servín Jiménez, Rocío

Silva Olvera, David Ricardo

Sosa, Carlos

Trinidad Cevallos Rodríguez

Valeria Rivera Abundis

Vicente Parra Sosa

Víctor Valdez

Xóchitl Guzmán Delgado

Adrián Flores

Aguazal producciones

Alan Alejandro De Jesús Franco

Alejandra Gorráez Puga

Altamirano, Santiago

Alvarado Navarro, Raúl

América L. Pelcastre

Ana del Río Guzmán

Ana Solares

Anando Purutama

Anna Luisa Gutiérrez Tapia

Araujo Pardo, Alejandro

Ariel Aranda Sánchez

Arnulfo Arteaga García

Azael Rangel López

Barreda Muñoz, Verónica Mariana Xochiquetzalli

Beatriz Estefanía Méndez Guzmán

Bermudez Ruiz, Claudia

Bernal Inguanzo, Agustín

Brenda Nava

Brissia Méndez

Cafetería Carabina 30-30

Carmen Díaz

Carmona Lobo, Teresa

César Valera y Baeza

Chantiik Taj Tajinkutik AC

Cicerón Muro Cabral

Claudia Maribel Silva Rodríguez

Colectiva Feminista Hermanadas

Colectivo Ariles del Caracol

Colectivo Xoconostle

Corriente del Pueblo Sol Rojo (CP-Sol Rojo)

Cueto Alonso, Idalia Guadalupe

Dania Ivonne Galarza Garrido

Denisse Quiroz Flores (Deni Valo)

Díaz Bravo, Beatriz Adriana

Donaji Meza Flores

Donatto Daniel Badillo Cuevas

Echegollen Guzmán, Mayleth

Edgar Noé García Hernández

Edgar Sánchez Beltrán

Edith Victorino Juárez

Emma Esperanza Linares Ruíz

Erika Varela Rodríguez

Erin Manson Dunford

Espanta Contreras Mayra Concepción

Estrada Moreno Yollotzin Ocelotl

Flores De la Torre, Tania

Francisco Palapa Ramírez

García, David

Gener@cción Z

Gerardo Luis Martin

González Nava, Carlos

Griselda Tereza Ruiz Vitela

Haydeé Carolina Vega Sánchez

Hernández-Lara, Oliver Gabriel

Ina Santillán

Itacate Garrido María José

Iván Castellanos

Jaime Daniel Medina Gómez

Jessou Jandette

Jiménez Sánchez Marcos Ernesto

John Kenny Acuña Villavicencio

Jorge Linares Ortiz

José Stalin Pedro

Juárez González, Vasti Thamara

Karina Monroy Carapia

La Colmena de Zapadoras

La reci. Taller editorial comunal

Lorena Peralta Rojas

Luis Alonso Gerena Carrillo

Luis Carlos Andrade Espino

Luis Sánchez Urquiza

Lupita Temores Alcántara

Manco

Maria Rebeca Rico García

Martínez Absalón, Aura Cecilia

Maye de la Rosa Castillo

Melissa Castañeda

Montiel Jiménez, Carlo Ardán

Moreno Flores, Mariana Gala

Nallely Rodríguez

Naturailesa. Experiencia sensible

Nayeli Moctezuma Pérez

Nosotras las otras

Ojeda Martinez, Rosa Isela

Pablo Cruz Villalba

Realidad Nopaal

RED@ctuar [Redes, Encuentros y Disidencias para la Actu@cción]

Rocío Elizabeth Rivera Guzmán

Rogelio Regalado Mujica

Ruth Espinosa de la Rosa

Sánchez de Jesús, Andrés

Sánchez, Xitlally

Santillán Barrera, Cecilia

Sarah Ordóñez

Saúl Cárdenas Bautista

Sebastián Liera

Sendic Sagal Luna

Tito Fernando Piñeda Verdugo

Torres González, Fedra Oralia

Tripp Bernal, Jorge Luis

Unión Campesina Zapatista del Sur

Valeria Caballero Aguilar

Vásquez Huitrón, Luis Octavio

Víctor Sánchez

Xavie Gálvez

Yruegas Ruvalcaba, Cipactli

Aldo Crossa

Ana Gabriela Piedra Miranda

Andrea Hernández Camacho

Andreux, Enrique

Belinda Aceves Becerra

Brenda López Sandoval

Bucio Pacheco, María Alejandra

Carla Sofía Sandoval Ferrera

Clemente Meleard

Colectiva Danzariega

Colectivo Barrio Norte Antifascista BNA

Colectivo el mitote de Querétaro

Comité de Artistas y Trabajadores de la cultura del municipio de Huichapan

Compa Gabriper Pines

Consejo Indígena Popular de Oaxaca «Ricardo Flores Magón» CIPORFM

Coordinación por Ayotzinapa, Puebla

Desinformémonos

Desterradxs, México

Ediciones sin resentimiento

Edith Escareño Granados

Eduardo Durán Romero

El Gallito Inglés (punk rock)

Elena Luna Gómez

Eurídice Navarro Villagómez

Figueroa Delgado, Silvana Andrea

Filosoflow

Flores Pérez Nancy Elvira

Gandhi Monter Corona

Gaspar, Sara Carmen

Gloria Muñoz Ramírez

Griselda Saavedra Romero

Hernández Ávila, Olga

Holkan Pérez Reyes

Jhonatan Lara Mosqueda

Jorge Ángel Sosa Márquez

Jorge Armando Dávila Ramírez

Jorge Rogelio Murillo González

José Luis Gómez

Juan Luís Hernández Cortéz

Julio César Borja Cruz

Julio Cruz

Kevyn Simon Delgado

La Sexta Hidalgo

Lorena Hernández Escalona

Luz María Pérez Cabrera

Marcela Sánchez Mota

María de los Ángeles García Ramírez

María José López

Marichal, Ana

Márquez Hernández, Verónica

Martínez Carrillo, Erick

Miguel Ángel Alvarado Hernández

Mixanteña de Santa Cecilia

Montes V. Jorge A

Nadia C. Hernandez

Nallely Lizbeth Reyes Cruz

Norma Lucia Saavedra Romero

Organización Local para un Ambiente Social Sustentable (OLASS)

Oswaldo Gianelli

Palacios Juárez, Israel

Pedro Gabriel García González

Pérez Salazar, Teresa de Jesús

Ponce de León Leyva, Dinorah

Puños y Sangre Antifascista

Raúl Tepo Carmona

Red de Resistencia y Rebeldía Querétaro

Roberto Quiróz González

Rosalía Zenaida del Valle Clavel

Santa Familia SF Tultitlán

Son del Màiz, Màiz

Sosa Delgado, Nidia Guadalupe

Tamara Ortíz Avila

Tamayo Sergio

Teja y Rocha, Román Jesús

Teresa Calderón Manríquez

Thelma Zuleyma Pineda García

Tierra Revolucionaria Estrategia Zabotaje

Toledo, Ángel

Velasco, Mara

Venadero Mosqueda, Gloria Magdalena

Yael Antonio Espinosa García

Yakir Sagal Luna

Yolanda Abraján Flores

Ze Kreto

Zetina Vega, Héctor

Aaron Quezadas

Adriana Juárez Reyes

Adriana Zentella

Alvarado, Mario

Álvarez Casas, Concepción

Álvarez Gil, Fernanda

Ana Ramírez Jimenez

Andrade Haro, Norma Angélica

Ángel Cruz Flores

Armando Ventura

Avispa Midia

Bernal García, Jordan Alejandro

Brigada Ricardo Flores Magón

Carlos Mejía Reyes

Carmona Colín, Jessica

Cecilia Zeledón

Cervantes Ruiz, Diego

Chávez Vera Jorge Augusto

Colectiva Pulmón de Oxígeno

Colectivo Digna Locura

Colectivo Tintafilia tatuajeria

Colmena Oaxaca

Cuninghame, Patrick

El Aguante

Ernesto Guijosa Hernández

Escuela Activa Paidós

Genaro Martínez

González González, Carolina Concepción

Gregorio Iglesias Sahagún

Guillermo Reynoso López

Haile Espino Rodríguez

Hermandad Antifascista México

Hugo Enrique Andrade Pedroza

Irama Núñez

Ismael Alonso Arellano Miranda

Ixkán Camilo García Dzib

José Andrés Fuentes

Juan Mota Pérez

La Musculosa, Gráfica Feminista

Laura Albor, Ana

Luis Rey Carrasco Linares

Luz María León Contreras

Magisterio

Maldonado L., Ezequiel

María Isabel Hernández

marvelskinantifascista MABS

Miguel Ángel Lozano Fuentes

Mirna Yazmín Estrella Vega

Nicte-Ha Dzib Soto

Omar Valencia

Paola Atziri Paz

Raúl Morones Muñoz

Rendón Garduño, Isolda

Reyes Eslava Cinthya Denise

Rita Elena Martínez Ayala

Rocio Noémi Martínez

Rodolfo García Chávez

Rodrigo Damian Jiménez García

Rodríguez Dávila, Mónica

Rossi Hernández, Lorenzo

Ruth Nora Ibarra Pérez

Salazar Rodríguez, María Matilde

Sánchez Ulloa, Jerónimo

Semillitas Zapatistas

Silva Taylor, Carmina

Sosa Mendoza, Juan Luis

Tanya González García

Tenorio Jiménez, Jazmín

Tenorio, Sergio

Tlacuilo peyote

Victoria Padilla Velasco

Yalí Bravo Castillo

Zylberberg Panebianco, Violeta

Alan Rogelio Yescas

Alma Karina García Torres

Amonari Becerra Bejarano

Antonio Valverde

Araujo Espinosa, Diego

Arminda Saavedra Romero

Asociación GUERREROS VERDES A.C.

Bañales Montes, Victor Manuel

Carla Valdespino Vargas

Carlos Tornel

Cecilia Rejón Baz

Centro Latinoamericano de Estudio y Práctica del Humanismo-Marxista

Colectiva Nómadas

Cortés Martínez, Deyanira

Diana Godínez Rodríguez

Diana Gonzalez

Diego Barroso Romero

Edith González Cruz

Eduardo Bartolo Bernabé

Francisco Fimbres

Huerto Comunitario Tlacuache

Javier Romero Cruz

Johan Acost Rosales

Jorge L. Hernández Castro

Jorge Regalado

José Javier Maisterrena Zubiran

José Luis Martínez

Juan Eduardo García

La Comuna

Laura Marquesan Eschberger

Marmolejo Alvarez, Juan Carlos

Martinez López, Gabriela

Meade de la Cueva, Carlos

Melania Vega

Mónica Fabiola Arellano García

Natanael Murillo Calvo

Nicasio Granados, Ricardo

Paloma Rivera Uribe

Perez Manzanera, Leon Alberto

Pimentel Lusarreta, Rafael Antonio Salvador

Plata Sueños, Melina

Praxis en America Latina

Radilla, Miguel Ángel

Red de Resistencia y Rebeldía – Mazatlán

Rodríguez García, Luz Ángela

Rubio Sánchez, Ana Paula

Sabina Benitez

Salazar García, Jorge

Sam Rivera

Sánchez Gámez, Yanderi

Sánchez Hernández, Conetl Concepción

Sofía Huerta Fahara

Sublevarte Radio

Susana Ibáñez

Susana Valdez de Alba

The Alunizaje Studio

Tonelhuayotzni Nuestra Raiz A.C.

Vela Arizmendi, Beatriz

Yesenia Garrido González

Zamudio Solórzano, Elideth Yesenia

Alma Delia Ramírez Morán

Arturo Espinoza Maldonado

Brígida Regina Herrera Navarro

Campos Velázquez, Luis Ernesto

Centro de Estudios de la Región Cuicateca, CEREC

Colectivo Huizache

Cristóbal León Campos

Daliri Oropeza

Daniela Rivera Marín

Durand Alcántara, Carlos Humberto

Elia Noemí Martínez Vázquez

Enrique Mejía García

Escamilla Cárdenas, Renata

Flérida Figueroa Valenzuela

Flores Muñoz, Julieta

Gerardo López-Amaro

Graciela González Phillips

Guilliem, María de Lourdes

Guilliem, Yolanda

Hilario Rojas Zárate

Humberto Robles de León

Jesús Emilio Osorio Geronimo

Jorge Castañeda Zavala

José Guadalupe Sánchez Suárez

José Luis Jiménez Seinos

Karla Alejandra Becerra Navarrete

Ke Huelga Radio

La Jícara, Librespacio Cultural

Lazslo

Leal del Castillo, Carlos

Leonardo Amaya Varela

Lizbeth Balmes García

Marco Zafra

María Eugenia Viniegra

Miriam Barranco Diaz del Valle de Jobel

Nadia Martínez Ávila

Nuria Sepulveda

Rosario Ramirez Guadarrama

Secretariado Social Mexicano A.C.

Tenorio Jiménez, Dulce María

The People

Valenzuela Landeros, Alejandro

Victor M.Quintana S.

Violeta Espino González

Aida Vázquez

Alejandro Fernández Auza

Brenda León Madera

Colectiva Feminista Perlas del Pacífico

Grupo de ska «Los Guamiches»

Instituto Multidisciplinario de Desarrollo Social, Yocoyani, A.C.

Irving Daniel Robledo Girón

Iván de Jesús Rodríguez Muñoz

Jesus Ángeles Pérez

Martínez Hernández, Gerardo

Marvin Lorena Arriaga Córdova

Noj Kaj Chan Santa Cruz x Báalam Naj

Smith Aguilar, Ana E.

Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social AC

Asociación Nacional de Productores Orgánicos y de Autosuficiencia Alimentaria

Avali R. Artis

Banda de metal combativo Charro Negro

Colectivo Zapatista el Nuevo Mundo

Cooperativa Autónoma de Convivencia y Aprendizaje de Oaxaca (CACAO)

Dana Albicker Mendiola

Daniela Aguilar

Edith Flores Gutiérrez

Flores Samaniego, Alejandro

Guillermo Espinosa Estrada

Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)

Jaime Luis Echavarri Pérez

José Hildelgardo Gómez

José Miguel Nava

Juan Salvador Alcántara Rebolledo

Maldonado Domínguez, Yadira Leticia

Nahuayotl

Red de Rebeldía y Resistencia en Zacatecas

Red de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CIG-CNI del Puerto de Veracruz

Red de Resistencia y Rebeldía Laguna

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

Adan Ochoa Perez

Charlotte María Sáenz

Colectivo Tejiendo Luz

Comunidades afectadas por el Aeropuerto civil-militar de Santa Lucía

Cortés Chávez, Carlos Rogelio

Daniel Gonzalo Morales Ramirez

Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4 Paso Libre)

Donají López Flores

Flores y de Hoyos, Santiago Isidro

Hna. Edith Hdz. Gzz.

Ileana María Abreu Labastida

Karla Báez Hernández

Leilani Morales

Mariana Ibarra Hernández

Torres Samano, Emilia

Ana Yilda León Uzcátegui

Atilano Carsi, Rodrigo

Colectivo árboles chuecos

Cooperativa el Remo

Estela Vega

Juana Rincón L.

Karen Denisse Cobos Pla

Ramos García, Amanda

Susana Astrid Pliego Madero

Ana Martha Ramírez Leyva

Colectivo dos que tres

Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo

Colectivo Nezahualcóyotl AC

Delmy Tania Cruz Hernández

Fernández Guzmán, Manuel

Itzam Cano Espinoza

Ka Kuxtal Much Meyaj AC

Kjoaetzen Colectivo

Lobato Luna, Hilda Zaira

Martha Angélica Espinosa Rodríguez

Mujeres Transformamos Mundos

Noelia Rodríguez Castañeda

«Talimalakatsikinan Nakú» Brigada de Arte Comunitario

Álvaro Eusebio

Colectivo Xochitlahtolli

Cota Minutti, Alessandro

Hugo Andrade

Ianka Ivonne C. Gutiérrez

María Sousa

Ponce López, Hilarino

Rosángela Pérez Mendoza

Velásquez Galván, Mariana

Adriana López González

Arias Rodríguez, Jorge Miguel

Emma Cota Ortiz

Irmgard Emmelhainz

Martin Adalberto Tena Espinoza de los Monteros

4rt3fakto Let’s Design

Adaneli Hernández Torres

Adrián García Nava

Aguirre, Claudia

Aidé Paulina Cárdenas Galindo

Barush Fernández Zamorano

Benjamín Valdés Álvarez

Centro Para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC)

Colectiva Somos batallas ganadas

Colectivo Conciencia y Libertad

Comunalidades, Vida y Dignidad A.C

Elías Canché Dzib

Flor M. Tinoco

Ilse Maricela Viquez Valdez

José Manuel Galindo Espino

Karolina Perea

Kristo García

Laura Villa

Manuel Tonatiuh Moreno Ramos

Mirna G. Arenas Pérez

Nadia Saraí Tenorio Jiménez

Netzahualcóyotl Chora Calderón

Paul Oswaldo Cuapio Zamora

Paulina Elsa Zepeda García

Santiago Valdés Yáñez

Soler, Jordi

Tania Hernández Velasco

Colectivo Cultura y Resistencia Ayuujk (CCREA)

Cooperativa de Consumo La Imposible

Cynthia Ramírez Ríos

González Vigueras, Viridiana

Héctor Hugo Cruz Domínguez

Jorge Ávila

José Alberto Guillén Jiménez

José Roberto Arteaga Pérez

Moisés Martín García Gonzáles

Mundos de Vida Digna Posible

Fernanda Aldonza López Cardona

Gorrión editorial

Jorge Abraham Rábago Vega

José Antonio León Ontiveros

Las Abejas de Acteal

Oscar Arturo González Espinosa

Zoraida Rosalía Balcázar Cedillo

Herrera Peña, Alan Hernani

José Antonio Rosales Martínez

Aketzali Moreno, Amiel

Alonso Montelongo

Aurora Betancourt

Bruno Geffroy Aguilar

Eugenia Vigil Escalera Sánchez

Faustino Guzman Cruz

Marlen Y Arroyo

Rigoverto Albores Serrano

Uwaldo Balte

Alma Delia Cruz Ramírez

Antonio Fuentes Ángeles

Colectivo Zapotlán

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas A.C.

Eduardo Mendoza Herrera

Frente Peninsular de Resistencia Popular

Frente Tzompantli

Lesley Daniela Uribe Cruz

Leslie Serna Hernández

Luis Raúl Pérez Herrera

Magdalena Hernández Delgado

Marcela Quintero Ayala

Oksana Cortés Tolalpa

Resistencia Ciencias Políticas

Actores Intangibles

Colectivo Macehual

Coop Working La Obrera

Gerardo Garfias Platas

Norma Espinosa

Pavel Valdés Pérez

Raúl Pérez Ríos

Resonancias Radio

FiCi Colectivo de Divulgación científica y filosófica

Francisco Javier Suárez Olalde

Luz Aurora Solís Sánchez

Lysiloma y Garambullo

SFournier Uriegas, Adriana

Marina Moheno de la Cruz

Tonantzin Medina Romo

Esmeralda Ponce de León Rosales

Iván Valdez Herrera

Asamblea Ecologista Popular

Colectivo Ígnea

Cynthia Salazar

José Alfredo Ochoa Castellanos

Santamaría Padilla, Homero

Armando Vásquez Velasco

Balderrama Mondragón Eduardo

Jaqueline Martínez Orozco

Pedro Fernando García Hurtado

Roberto Paulo Orozco Hernández

Romeo Suárez Sánchez

Irma Garcia Bautista

Leonel Vargas

Lucio Domínguez Nárez

Renata Escamilla Cárdenas

Vallejo Gallegos, Luis Vicente

Adriana Valenzuela Escobedo

Álvaro Rodela Botello

CEDICAR, Centro de Investigación y Capacitación Rural

Colectiva Vacaracol

Isabel Campaña Rojano

Lilibeth Ochoa de Dios

Mauricio González González

Ulises Hernández Barajas

Hugo Rivera

Javier Elvira Moreno

Mario G. Galicia

Fernando Barriga López

Blanca Aimee Cabrera Cuellar

Antonio Sarmiento Galán

Efrén López Mila

Rosa María Mila Degante

Ma. Cecilia de la P. Vázquez Ahumada

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Congreso Nacional Indígena / Concejo Indígena de Gobierno

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Por las mujeres, hombres, otroas, niñ@s y ancian@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional:

Comandante Don Pablo Contreras y Subcomandante Insurgente Moisés.

México.

Si usted (es) quiere (n) firmar esta Declaración, mandar su firma a firmasporlavida chez ezln.org.mx. Por favor nombre completo de su grupo, colectivo, organización o lo que sea, en su idioma, y su geografía. Las firmas se irán agregando conforme vayan llegando.