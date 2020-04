Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Mars 2020 > DIAL - mars 2020 - sommaire, informations & points de repère

Sommaire

Points de repère

DIAL 3524 - BRÉSIL - La mort invisible des travailleurs de l’agroindustrie

DIAL 3525 - AMÉRIQUE LATINE - L’épuisement du « développement » : les aveux de la CEPAL

DIAL 3526 - MEXIQUE - Entretien avec Miguel Peralta, prisonnier anarchiste d’Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Points de repère

31 mars - Colombie

Le corps d’un ancien guérillero des Forces armées révolutionnaires de Colombie - Armée du peuple (FARC-EP), Juan Carlos Castillo, a été découvert en début de semaine dans le département de Putumayo, au sud du pays, en même temps que celui d’une femme et de deux jeunes hommes, sans doute d’origine vénézuélienne. Juan Carlos Castillo vivait dans l’Espace de formation et de réintégration Heiler Mosquera Carmelita (Putumayo). Les Espaces de formation et réintégration ont été créés précisément pour garantir la sécurité des anciens guérilleros des FARC-EP qui retournent à la vie civile. Depuis la signature de l’Accord de paix de 2016 entre les FARC-EP et le gouvernement, au moins 303 leaders sociaux et défenseurs des droits humains [1], ainsi que 173 anciens guérilleros des FARC-EP ont été assassinés. Le Réseau des droits humains de Putumayo dénonce l’absence de garanties et de sécurité dans des territoires où sont pourtant présentes forces de police et militaires.

