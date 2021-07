Accueil > Français > Amérique latine et Caraïbes > HAÏTI - Le premier ministre Ariel Henry forme son gouvernement

Lundi 19 juillet 2021 - AlterPresse - Le premier ministre Ariel Henry a annoncé ce 19 juillet la formation de son cabinet ministériel, composé de 18 ministres, dont la liste est publiée dans le journal officiel Le Moniteur, consulté par AlterPresse.

Le premier ministre garde le porte-feuille des affaires sociales, tandis que l’ancien premier ministre a.i. Claude Joseph revient à son poste précédent de ministre des affaires étrangères.

Trois autres anciens ministres demeurent à leurs postes et l’ancien président du sénat, Simon Dieuseul Desras, fait son entrée au gouvernement, qui est formé 12 jours après l’assassinat du président Jovenel Moïse, le 7 juillet dernier.

La mise en place du nouveau gouvernement a été globalement boudée par plusieurs partis d’opposition, jugeant que les choix effectués par Ariel Henry ne reflètent pas un esprit de consensus.

La communauté internationale, à travers le Core group, a pressé le premier ministre de former rapidement un gouvernement, ne considérant manifestement pas des processus en cours de dialogue inter-haïtien.

Ariel Henry, 71 ans, septième personnalité nommée par Jovenel Moïse pour diriger une équipe gouvernementale, depuis son accession au pouvoir en 2017, est un neuro-chirurgien, ancien ministre de l’intérieur puis ministre des affaires sociales du gouvernement dirigé en 2015 par Evans Paul, sous la présidence de Michel Martelly.

Il était issu du parti Inite, fondé par le défunt président René Préval, un parti qui s’est, depuis, divisé et dont, pour le moins, plusieurs franges se retrouvent dans l’opposition.

La liste des membres du gouvernement est la suivante :

Le citoyen Ariel HENRY est nommé Ministre des Affaires Sociales et du Travail.

Le citoyen Claude JOSEPH est nommé Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes.

Le citoyen Simon Dieusel DESRAS est nommé Ministre de la Planification et de la Coopération Externe.

Le citoyen Patrick Michel BOISVERT est nommé Ministre de l’Économie et des Finances.

Le citoyen Charlot BREDY est nommé Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.

Le citoyen Wilson EDOUARD est nommé Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications.

Le citoyen Ricarden ST-JEAN est nommé Ministre du Commerce et de l’Industrie.

Le citoyen James CADET est nommé Ministre de l’Environnement.

La citoyenne Luz Kurta Cassandra FRANÇOIS est nommée Ministre du Tourisme.

Le citoyen Rockfeller VINCENT est nommé Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique.

La citoyenne Judith Nazareth AUGUSTE est nommée Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger.

Le citoyen Liszt QUITEL est nommé Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales.

La citoyenne Marie Lucie JOSEPH est nommée Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle.

La citoyenne Marie Gréta Roy CLEMENT est nommée Ministre de la Santé Publique et de la Population.

La citoyenne Sofia LOREUS est nommée Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme.

Le citoyen Petricks JUSTIN est nommé Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique.

Le citoyen Jean Emmanuel JACQUET est nommé Ministre de la Culture et de la Communication.

Le citoyen Enold JOSEPH est nommé Ministre de la Défense.

http://www.alterpresse.org/spip.php?article27242