CUBA - Tourisme durable

2 mai 2022 - Cuba est en première ligne pour ce qui est de la soutenabilité dans le domaine touristique, a déclaré aujourd’hui Rodolfo Sabonge, secrétaire général de l’Association des États de la Caraïbe (AEC). Lors de l’évènement qui a précédé la 40ᵉ Foire internationale du tourisme (FIT Cuba 2022). Il a déclaré que l’organisme met en place un projet conjoint, avec les grandes entreprises de tourisme des Antilles, concernant l’impact du changement climatique sur les côtes sablonneuses de la région.

On envisage des protocoles et des études techniques dans le but de faire face à l’érosion des plages des pays de la Caraïbe due au changement climatique, qui sont une nécessité vitale pour le développement futur d’un tourisme durable, a-t-il précisé.

Au cours de son intervention, à l’hôtel Iberostar de Varadero, en présence du premier ministre cubain, Manuel Marrero, Sabonge a énuméré les principales actions que met en place l’AEC en faveur d’un tourisme durable basé sur le contrôle de ses trois piliers : économique, social et environnemental.

Les deux dernières années cette industrie s’est vue affectée par la pandémie. Pour cette raison le tourisme durable devient une obligation pour construire un modèle harmonieux, inclusif et équilibré, a-t-il déclaré. Il a expliqué qu’il y a quelques jours à peine l’organisme caribéen a approuvé un ambitieux plan d’action jusqu’à 2028 qui comprend des thèmes transversaux pour améliorer la compétitivité de la région et établir des priorités pour relever les défis actuels, tels que les situations engendrées par le COVID-19.

L’Association des États de la Caraïbe, dont Cuba est un des 25 États membres, s’efforce de créer un espace économique commun, de protéger la mer et de promouvoir le développement durable de ses membres. Intitulé « Pour un tourisme pour toutes les générations », le programme de ce lundi proposera des interventions d’éminents experts et de décideurs dans le domaine de la soutenabilité et présentera une liste des actions de certaines entreprises sur le sujet.

FIT Cuba 2022, la plus grande bourse du tourisme de Cuba, débutera demain sur la Plaza América (et durera jusqu’au 7 mai) avec la participation de tour-opérateurs, d’agences de voyage et de chefs d’entreprises locaux et d’autres pays.

