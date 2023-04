MEXIQUE - Détention de fonctionnaires publics impliqués dans l’affaire Ayotzinapa

Accueil > Français > Amérique latine et Caraïbes > MEXIQUE - Détention de fonctionnaires publics impliqués dans l’affaire (...)

23 mars 2023 - L’arrestation a été le résultat d’une opération conjointe de l’Agence de la recherche criminelle (AIC), du Tribunal général de la République et des éléments du secrétariat de la Marine

Des sources officielles du Secrétariat à la sécurité publique de l’État mexicain de Guerrero ont annoncé le mercredi la détention de neuf fonctionnaires publics présumés impliqués dans la disparition de 43 maîtres de l’école normale d’Ayotzinapa en septembre 2014.

Selon les déclarations de l’organisme de l’État, l’arrestation a été le résultat d’une opération conjointe entre l’Agence de recherche criminelle (AIC), le Tribunal général du Mexique et des éléments du Secrétariat de la marine. Au nombre des appréhendés se trouvent sept éléments de la police d’État et deux policiers de la police préventive de la municipalité d’Iguala.

À ce jour, les autorités n’ont pas donné plus de détails sur la détention de ces agents. Néanmoins on espère que les fonctionnaires du tribunal donneront plus d’informations dans les prochaines heures.

Selon la Commission pour la vérité et l’accès à la justice dans l’affaire Ayotzinapa, la disparition des 43 étudiants de l’École normale rurale Raúl Isidro Burgos, à Iguala, entre le 26 et le 27 septembre 2012, « a constitué un crime d’État auquel ont participé des membres du groupe délinquant Guerreros unidos et des agents de diverses institutions de l’État ».

Après les résultats de l’opération, le Secrétariat à la sécurité publique de l’État confirme ainsi « son engagement dans la coordination institutionnelle avec les autorités civiles et militaires », a confirmé l’organisme sur son compte officiel de Facebook.

Traduction française de Françoise Couëdel.

Source (espagnol) : https://www.telesurtv.net/news/detenidos-funcionarios-publicos-implicados-caso-ayotzinapa--20230323-0006.html.