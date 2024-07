Portada del sitio > Español > Latinoamérica y Caribe > BOLIVIA - ¿El golpe continúa?

Jueves 24 de junio - Estrategia.la - El exvicepresidente de Bolivia entre 2006 y 2019, Álvaro García Lineras, repudió la asonada, descartó que se hubiera tratado de un “autogolpe de Estado” ideado por el propio presidente Luis Arce y pidió tomar las declaraciones del general acusado por el levantamiento, Juan José Zúñiga, “a titulo de inventario”.

Indicó que los poderes de facto están siempre latentes y “sacan la cabeza” cuando los proyectos progresistas se muestran débiles, y llamó a reflexionar sobre el rol de los “poderes fácticos” que atentan contra los gobiernos en la región: “En todo el mundo, en todas las democracias, hay poderes fácticos que escapan al voto. Las oligarquías empresariales, las fuerzas armadas y, en el caso de América, la Embajada norteamericana”, dijo.

Mientras, el analista politólogo y exministro Hugo Moldiz aseguró que “el golpe de Estado en Bolivia continúa”, tras la detención del exjefe del Ejército general Juan José Zúñiga y otros implicados en la frustrada asonada.

Moldiz considera que la pesquisa debe ser profunda y buscar los nexos de Zúñiga con actores políticos internos y también en el extranjero. “Sin acusar a nadie, la historia nos muestra que en América Latina y el Caribe donde hay golpe de Estado está EEUU, el peligro no ha pasado”, expresó.

Moldiz aseguró que los interesados en interrumpir el mandato del presidente constitucional, Luis Arce, ahora pretenden imponer la matriz de un autogolpe, sobre la base de los primeros mensajes publicados en las redes sociales. Enfatizó en la necesidad de investigar acerca de los tentáculos existentes detrás del militar aprehendido.

Golpistas detenidos

Mencionó como significativo que, en medio de la acción golpista, Zúñiga expresó la decisión de liberar a ejecutores del golpe de noviembre de 2019 como Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez, a quienes calificó de “presos políticos”.En este contexto, la Fiscalía General inició acciones legales para la investigación penal contra Zúñiga y sus seguidores.

El presidente Luis Arce Catacora, confirmó la noche de este jueves que las tres ramas de las fuerzas armadas -ejército, marina y aviación-, estuvieron implicadas y participaron del intento de golpe de Estado que dejó a lo menos 14 personas heridas, algunas de bala. “No solamente estaban involucrados militares, estaban también jubilados delas fuerzas armadas y también personal civil”, añadió.

La excepción fue el comandante de la policía que informó a Arce que él había sido convocado por los comandantes del ejército para que sumara a la intentona golpista, y que su decisión fue no acompañar esas acciones.

El presidente reveló que habló con Evo Morales para prevenirlo de lo que pasaba e hizo una larga narrativa de los sucesos vividos aquí, detallando cómo cuando el complot estaba en marcha y tanto él como el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, trataban de comunicarse con los mandos militares, estos rehusaron contestar las llamadas.

“Podemos tener diferencias, la principal es que nosotros creemos que el instrumento político le pertenece a las organizaciones sociales y no a una persona en particular, es una gran diferencia que tenemos con el compañero Evo. Eso no significa que en estos momentos cuando vemos que venía el golpe, yo instruí que me comunicaran con el compañero Evo y le prevení para que él tome sus recaudos, porque estaba claro que venían por mí, pero me quedaba claro que después iban a ir por Evo Morales”, dijo.

Advertencia

La Cancillería de Bolivia advirtió el 24 del mes en curso a la encargada de negocios de Estados Unidos, Debra Hevia, sobre pronunciamientos y acciones realizadas por personal de esa embajada que se consideran como intromisión en asuntos internos.

“El Estado Plurinacional de Bolivia promueve una política exterior basada en los principios de igualdad, no injerencia y respeto a la soberanía, en el marco de las normas del derecho internacional que regulan las relaciones diplomáticas”, expresa el comunicado publicado el lunes último. La Cancillería, sin brindar más elementos que “rechaza cualquier tipo de acción que promueva la injerencia en nuestro país”.

Sin embargo, en un discurso el 27 de mayo último a propósito del aniversario 215 de la creación del Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia Escolta Presidencial, el Arce sostuvo que las fuerzas conspiradoras ocultan sus propósitos de atentar contra el orden constitucional y calificó de “siniestros” esos planes encaminados a un golpe blando o un acortamiento del mandato gubernamental.

Arce advirtió que, al igual que en el pasado, Bolivia enfrenta «enormes» amenazas externas e internas contra la integridad territorial y la soberanía de la patria. Indicó que, por ello, es clave persistir en la vía soberana, antihegemónica y multipolar. Explicó que, como otros países, Bolivia tiene «ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar», lo que no significa que haya una crisis económica estructural, como pretende posicionar la oposición para generar una crisis política y acortar el mandato gubernamental.

Arce indicó que resulta «(…) importante trabajar en una doctrina de seguridad y defensa que exprese el alejamiento definitivo de la vieja doctrina de seguridad nacional y de los afanes de la Doctrina Monroe, que se vive a través del Comando Sur” con el objetivo de apropiarse de los recursos estratégicos bolivianos.

Insistió en que hoy nuevamente los sectores antipatria buscan convulsionar el país y, finalmente, fraccionar el territorio y «enfrentarnos entre nosotros» y alertó que se pretende imponer la zozobra mediante rumores, percepciones falsas y tácticas de potencias imperiales, con las cuales se intenta mostrar a Bolivia como un Estado “fallido”. “Sin disimulo alguno quieren controlar el litio, las tierras raras, el agua dulce y otros recursos estratégicos (…)”, concluyó.

Al parecer, todos estos alertas guardan relación con la aventura emprendida por Zúñiga y las fuerzas políticas ocultas tras él, señala Moldiz, abogado, periodista –director de La Época- y político que ocupó el cargo de ministro de Gobierno de Bolivia por cuatro meses desde el 23 de enero hasta el 25 de mayo de 2015, durante el tercer gobierno del presidente Evo Morales.

Boris Acosta Reyes es un sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la).

