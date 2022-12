LIVRE - Le Brésil et ses élites. L’esclavage en héritage, de Jessé Souza

Accueil > Français > Livres, documents, revues, vidéos & audios > LIVRE - Le Brésil et ses élites. L’esclavage en héritage, de Jessé (...)

– Traduit du portugais (Brésil) par Jean-Luc Pelletier

– Éditions l’Harmattan, 2022

– Collection Recherches Amériques latines

– ISBN : 978-2-14-030843-7

– 230 p., 23,5 €

Le principal problème du Brésil serait, pense-t-on, la corruption du monde politique. Il s’agit, selon l’auteur, d’une contrevérité qui pourtant contient une part de justesse. La véritable corruption est le fait d’une élite réduite qui détient le pouvoir réel. L’auteur récuse aussi l’idée selon laquelle le Brésil d’aujourd’hui se serait construit sur l’héritage des conquérants portugais. Il montre que c’est l’esclavage de l’époque coloniale qui structure toujours cette société où le racisme originel n’a fait que se sophistiquer. Les politiques sociales de Lula et Dilma Rousseff entre 2003 et 2016 bousculaient le statu quo et risquaient de devenir dangereuses pour les maîtres du pouvoir. Leur réaction qui a abouti à l’élection de Bolsonaro en 2018 a été conforme à leurs intérêts et à leurs convictions d’un autre âge. L’élection, fin octobre 2022, de Lula à la présidence de la République avec une très faible avance de voix confirme que la gauche doit renouveler son discours et ses pratiques si elle veut rester au pouvoir.

Jessé Souza, sociologue brésilien, a étudié à Brasilia puis en Allemagne et à New York et est professeur à l’université ABC à São Paulo. Dans ses ouvrages, il analyse la spécificité du système de domination des classes riches et la reconduction des inégalités au Brésil.