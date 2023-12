Accueil > Français > Livres, documents, revues, vidéos & audios > LIVRE - Henri Burin des Roziers, de Sabine Rousseau

– Éditions du Cerf

– Préface de Guy Aurenche

– ISBN : 978-2-204-16069-8

– 480 p., 29 €

– Octobre 2023

Le livre

Au début des années 2000, les médias révèlent au grand public le visage d’un dominicain engagé au Brésil dans la lutte des paysans esclavagisés. Depuis, Henri Burin des Roziers n’a cessé d’être reconnu et désigné comme « l’avocat des sans-terre ».

Jamais pourtant cet homme n’a cherché la lumière des projecteurs. Sa vie a été rythmée par des décisions déroutantes, d’une folle liberté. Henri Burin des Roziers semble avoir obéi, tout au long de sa vie, à une forme de nécessité intérieure. Aller voir ailleurs. Se laisser captiver par l’urgence. Se laisser saisir par l’injustice.

Le fils de bonne famille a renoncé à son rang pour devenir religieux. Le religieux a quitté le confort du couvent pour partager, dans la France des années 1970, la lutte sociale des plus démunis. Le travailleur social est parti loin de son pays pour s’engager ailleurs encore : au Brésil, sur le front des luttes qui ont taraudé l’Amérique latine entre les années 1970 et les années 2000.

Le génie propre d’Henri Burin des Roziers est d’avoir fait de toutes ces ruptures autant d’occasions de multiplier les fidélités et les liens.

De cette vie ample, plurielle, épique parfois, féconde toujours, Sabine Rousseau nous livre ici le récit qu’on attendait. Sur les traces d’Henri Burin des Roziers, elle nous fait revivre la guerre d’Algérie, le retour du général de Gaulle, le concile Vatican II, Mai 68, la dictature militaire au Brésil et l’évolution de ce pays jusqu’à la première présidence de Lula.

Une biographie exemplaire.

L’autrice

Sabine Rousseau est agrégée et docteure en histoire contemporaine. Elle est chercheuse associée au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) et son travail porte sur l’engagement social, politique et ecclésial de religieuses et de religieux depuis 1945. Elle étudie actuellement les circulations transatlantiques des dominicaines et dominicains français vers l’Amérique latine.