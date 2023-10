Accueil > Français > Livres, documents, revues, vidéos & audios > LIVRE - Notre Che : Un voyage en utopie, de Bruno Serrano

– Éditions Nzoi, Kinshasa (RDC), en partenariat avec la revue DIAL

– Traduit de l’espagnol (Chili) par Pedro Tapia

– ISBN : 978-2-36949-024-1

– 140 p., 28 000 FC (RDC), 12 € (France)

– Juillet 2023

Le livre

« L’après-midi, une fois traversé le Salar d’Uyuni, le train s’est dirigé vers le nord puis nous avons franchi le río Márquez et les villages de Challapata, Pasna, Poopo et d’autres dont j’ai inscrit les noms dans mon carnet de voyage, suivant l’exemple du Che. Nous sommes finalement arrivés à Oruro […]. Le carnaval andin était à son apogée et les rues sinueuses étaient envahies de danseurs masqués avec des têtes de diable aux grandes cornes, des dents aiguisées et de tout petits morceaux de miroir incrustés dans des yeux exorbités comme des ballons scintillant de lumières hallucinantes. »

L’auteur

Bruno Serrano, né à Chillán (Chili) en 1943, a été membre de l’escorte du président Salvador Allende et prisonnier politique. Il vit désormais à Valdivia, dans la Région des Fleuves, et travaille depuis 2000 aux côtés des communautés mapuche engagées dans la récupération et la diffusion de leur culture. Il a publié plusieurs recueils de poèmes et des récits documentant la dictature du général Pinochet. Dans ce « carnet de voyage », il raconte son périple, dans l’Amérique latine des années soixante, pour aller rejoindre la guérilla du Che Guevara en Bolivie.

Pour acheter l’ouvrage

L’ouvrage est en stock dans quelques librairies à Paris (L’Harmattan) et à Lyon (Terre des livres). Il est aussi commandable dans toutes les librairies…

Vous pouvez en outre le commander directement par courriel auprès de l’association Cultures - Afriques (cultures-afriques chez alterinfos.org) qui se charge de la distribution en France. Le prix sera de 13,16 € (livre + 1,16 € de participation aux frais de port pour un envoi en France métropolitaine). À réception de votre commande, l’association vous enverra une facture que vous pourrez régler par virement ou par chèque.