Accueil > Français > Livres, documents, revues, vidéos & audios > LIVRE - Juanito la vermine, Roi du Venezuela, de Maurice Lemoine

– Le Temps des Cerises

– ISBN : 978-237-071275-2

– 795 p., 28 €

– Octobre 2023

Le livre

L’action se déroule dans un pays imaginaire, la République bolivarienne du Venezuela. Il y a là du pétrole. Beaucoup de pétrole. Et un président qui dérange, Nicolás Moro. À l’initiative du locataire de la Maison-Blanche, le Grand FuckYou, un député vénézuélien d’opposition, Juanito, s’autoproclame « président ». Commence une bataille infernale. Washington multiplie les sanctions pour asphyxier le Venezuela ; à Caracas, Juanito et les siens peaufinent un coup d’État ; en Colombie, l’exbéret vert US Jordy Goureau et ses mercenaires préparent une invasion. Tous embarqués dans cette sombre histoire de pétrole, de billets verts, d’intrigues et de trahisons, feront-ils tomber Moro ?

Fiction, sûrement... Mais jamais la « crise vénézuélienne » (la vraie) n’a été racontée de façon aussi détaillée, au plus près des événements et... à contre-courant.

L’auteur

Journaliste, écrivain, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, Maurice Lemoine couvre, depuis cinq décennies, l’Amérique latine, région sur laquelle il a publié de nombreux essais et romans.

Médias

– « Juanito la vermine, Roi du Venezuela, le nouveau livre de Maurice Lemoine. Interview de l’auteur par Thierry Deronne », Venezuela Infos, 3 octobre 2023.