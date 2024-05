COLOMBIA - País romperá relaciones diplomáticas con Israel

1ro de mayo de 2024 - Pie de Pagína - Durante el mitin de este 1 de mayo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que el próximo 2 de mayo Colombia romperá relaciones diplomáticas con Israel «por tener un gobierno, por tener un presidente genocida».

El gobierno de Colombia romperá relaciones diplomáticas con el Estado de Israel el próximo 2 de mayo, informó el presidente de ese país, Gustavo Petro.

El anuncio llega después de una concentración masiva para conmemorar el 1 de mayo en Colombia, donde además el presidente colombiano llamó a sus bases sociales para defender a su gobierno.

«Aquí, delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, por tener un gobierno, por tener un presidente genocida», dijo Gustavo Petro.

La decisión del gobierno colombiano era de esperarse, pues desde el 15 de octubre, dos semanas después de los primeros ataques entre Hamás e Israel, el gobierno de Gustavo Petro ya había adelantado que rompería relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por el genocidio en contra del pueblo palestino, que según las últimas cifras de la ONU ha asesinado a más de 34 mil civiles, entre ellos más de 14 mil infancias y más de 9 mil mujeres.

Sobre esto, el presidente colombiano comentó:

«Hoy, quizás, el mundo podría resumirse en una palabra, quizás todas las consignas, todos esos colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia, esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas».

Y añadió:

«Hoy, la humanidad toda, en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros, y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir».